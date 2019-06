Đukanović: SPC čuva infrastrukturu velike Srbije, hoće da zadrže ono što su oteli

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u emisiji Pressing na TV N1 bio je jasan- Srpska pravoslavna crkva čuva infrastrukturu velike Srbije.

Govoreći o poruci koju mu je poslao poglavar SPC Irinej da je poturica gori od Turčina, Đukanović komentarše riječima: ”

“Pišite mu pamet”. Taj čovjek izjkavio da su Srbi u Crnoj Gori u gorem položaju gori nego za vrijeme Pavelića. Dakle, u duhu je onog što je kontinuirano djelovanja Srpske pravoslavne crkve, i njihovo poimanje crnogorskog državnog i nacionalnog identiteta, da Crna Gora nema, da ne postoje Crnogorci kao nacija, da ne postoji crnogorska kultura, da ne postoji Crnogorska pravoslavna crkva, da nema crnogorskog identiteta i sledstveno tome, naravno, da je i nezavisna država Crna Gora obnovljena 2006. godine, da kažem, neka prolazna tvorevina, koja je eto tako rezultat nekih nezrelih ljudi, koji su se poigravali nekim važnim političkim pitanjima, ali će to vremenom doći sve na svoje, jer to sve u skladu sa njihovim osvnovnim načelom, države su prolazne, crkva je starija od svih, crkva je ta koja upravlja procesima i zbog toga crkva danas, Srpska pravoslavna crkva, kao što sam kazao, čuva infrastrukturu velike Srbije”, jasan je on.

Đukanović napominje da sa svoje četiri eparhije u Crnoj Gori, od kojih su tri prekogranične, SPC zapravo zacrtava prostor velike Srbije i ona, zapravo, na taj način potcrtava ono što je njena misija. Njena misija je da kada i državne politike naprave grešku, a po njima je greška nezavisnost Crne Gore, i greška je Srbije koja je dozvolila nezavisnost Crne Gore. Tu je crkva da to vremenom ispravi“, napominje jasno Đukanović.

SPC, kako tvrdi predsjednik, čuva infrastrukturu velike Srbije i tako potcrtava svoju misiju, jer oni misle da je nezavisnost Crne Gore greška”, jasan je on.

SPC je, kaže, manje vjerska, a više politička. Za mitropolita MCP Amfilohija kaže da je u duhu djelovanja SPC, mnogo više bio na političkim nego na vjerskim pitanjima.

“Mitropolit Amfilohije je neko ko ima svoj rejting unutar Srpske pravoslavne crkve, pa rekao bih slobodno i u pravoslavnom svijetu uopšte. On je dosta tokom svog perioda doprinio snaženju uloge crkve. Međutim u duhu ovog što sam kazao, dakle u duhu djelovanja, matičnog djelovanja Srpske pravoslavne crkve kao političke organizacije, oni su, uključujući mitropolita Amfilohija, mnogo više bili na političkim, nego na vjerskim pitanjima. Bilo je i svijetlih trenutaka u tom političkom djelovanju mitropolita Amfilohija. Sjetimo se 1997. godine, kada je on snažno podržao demokratske promjene u Srbiji i kada je tada podržavao i otklon crnogorske državne politike od Miloševićeve državne politike. Sjetimo se i, da kažem, jedne vrlo suzdržane pozicije mitropolita Amfilohija uoči referenduma 2006. godine u Crnoj Gori”, kaže predsjednik Crne Gore.

Amfilohije protiv nezavisnosti Crne Gore

Dodaje da, bez obzira što zna da je njegov intimno stav bio duboko protiv crnogorske nezavisnosti.

“Ali i da kažem, nakon toga se kontinuirano ispoljavalo, da kažem, njegovo odgovorno postupanje u skladu sa misijom Srpske pravoslavne crkve prema Crnoj Gori, a misija Srpske pravoslavne crkve je ovakva kako sam kazao – Crna Gora je sticajem nesrećnih okolnosti nezavisna, ali mi smo tu da na razne načine podrijemo tu nezavisnosti, osporavajući crnogorski identitet”, napominje Đukanović.

Hoće da sačuvaju ono što su oteli

On tvrdi da se želi se sačuvati ono šo je oteto od države Crne Gore.

“Zbog toga sam Vam kazao, riječ je o groznoj i gruboj manipulaciji, gdje se podizanjem ovakve prašine pokušava prikriti zločin koji je u međuvremenu učinjen prema državi Crnoj Gori, otimanjem njene vrijedne imovine“, kaže Đukanović.

Očekuje da će Carigradska patrijaršija priznati aukefalnost Crnogorske pravoslavne crkve.

“Naravno da očekujem, jer bi me iznenadilo da se razmišlja drugačije. Ponavljam, bilo bi to suprotno kanonskom pravu, bilo bi suprotno temeljnom principu etnofiletizma. Kao što smo 1918. podsjećam Vas, ostali bez države, pa nakon toga, bez obzira što je bilo nasilno, logično 1920. ostali bez crkve. 2006. godine su se promijenile okolnosti. Crna Gora je nezavisna država. U skladu sa ovim principom koje sam Vam pomenuo, dakle organizacija Pravoslavne crkve prati organizaciju države“, kazao je on.

Na pitanje u čije ime nastiupa Milorad Dodik kada crtza mapu srpske drćžave, u koju uključuje sjever Crne Gore, Đukanović poručuje da je sigurnon da to ne radi u ime bilo koga iz Crne Gore.

“Dakle, siguran sam da toliku glupost čak sebi ne bi dozvolili ni lideri velikosrpskih partija u Crnoj Gori, jer znaju da bi to zapravo bila tako očigledna izdaja države Crne Gore, koja bi se ogledala u ponudi djelova Crne Gore nekoj drugoj državi, a ne onoj matičnoj državi Crnoj Gori. Ja sam u međuvremenu došao do saznanja, možda nije to sasvim vjerodostojno, ali došao do znanja da je gospodin Dodik i sam protestovao protiv nedovoljno precizne interpretacije te svoje misli. Dakle, definitivno, ako je ta misao gospodina Dodika na tačan način interpretirana, onda je ona nešto što se duboko sukobljava sa nacionalnim interesima Crne Gore. Kao što znamo, Crna Gora veoma drži do toga da su mir i stabilnost najstariji interes svih nas koji živimo na Balkanu, da taj mir i stabilnost možemo očuvati samo ako budemo njegovali multietničku demokratiju u svakoj naših država. Zbog toga tako grčevito branimo i princip Badinterove komisije, koji nam je predložen kao formula za rastanak iz nekadašnje Jugoslavije, a to je da ne otvaramo pitanja administrativnih granica“…kategoričan je predsjednik.

Dodaje da je Dodik ranije pomagao da se afirmiše ideja crnogorske nezaviosnosti.

“Danas se gledamo uglavnom na međunarodnim skupovima. Naši odnosi su odnosi uvažavanja”, poručuje predsjednik Đukanović.

Jasan je bio Đukanović-nikakve mape i ideje ne ugrožavaju Crnu Goru.

“Kad sam kazao odnosi uvažavanja, moje iskustvo me zaista navodi na to da ja danas, i sa gospodinom Dodikom, i sa gospodinom Džaferovićem, i sa gospodinom Komšićem, imam vrlo vrlo korektne odnose. Opomenuli ste me na tu retoriku gospodina Dodika. Maločas smo vi i ja razgovarali o retorici koja je takođe neprijatna za uho ljudi u Crnoj Gori, koja dolazi iz određenih srpskih adresa. Kazao sam vam, ne dopada mi se ta retorika, ne dopada mi se ne zato što ugrožava Crnu Goru, uvjeravam vas, savršeno sam miran. Ništa od toga ne ugrožava Crnu Goru, uključujući i te mape koje je navodno gospodin Dodik svojevremeno definisao. Dakle, to ne ugrožava Crnu Goru. Zašto mi je to neprijatno da čujem? Zato što me to ipak vraća u 90-e godine, to je retorika kojih sam se naslušao 90-ih“, naglasio je on.

Govoreći o odnosima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Đukanović kaže da su oni odnosi jedne korektne saradnje, uvažavanja, kroz koje se trudimo da, da kažem, slijedimo ono što su naši nacionalni interesi, a da ne povređujemo interese drugih, svjesni toga da je jako važno da doprinosimo regionalnoj stabilnosti“.

Ništa nije pitao Vučića

Na pitanje da je li jepitao Vučića zašto se cijela Srbija digla protiv njega i praktično personalizovala, u njegovu ličnost strpala sav taj negativni naboj, Đukanović kaže da ga nije pitao.

“Nisam ga to pitao, prosto zato što bih to smatrao svojom slabošću. To bi značilo da to na neki način mene tangira ili ugrožava. Ne. Hoćete da se vratimo najmanje 10 puta tokom moje političke karijere, koja je samim tim veoma duga, da smo imali jednako prljave kampanje protiv Crne Gore i protiv mene lično, kao i sada. Jednako prljave kampanje. Užasno prljave, neutemeljene kampanje. Je li to na neki način ugrozilo mene, je li to ugrozilo neki crnogorski nacionalni interes. Ne. To je osnovni problem onih koji misle da na takav način mogu razgovarati sa Crnom Gorom i sa mnom. Jer su na taj način samo učvršćivali sve nas u Crnoj Gori u ispravnost našeg kursa, kao i davali su nam na neki način pogonsko gorivo i zbog toga smo mi došli do rezultata, između ostalog, i zbog toga smo došli do rezultata do kojih smo došli”, kazao je Đukanović u intervjuu na TV N1.

Prema tome, dodaje predsjednik, ako su oni skloni da još jednom ponavljaju grešku, neka ponavljaju.

“Da odgovorim veoma direktno na jedno od potpitanja koje ste rekli. Dakle, ne može biti govora ni o kakvoj manipulativnoj politici u koprodukciji Đukanović – Vučić. Dakle, u ovom konkretnom slučaju. Nema govora o tome. Ovdje se radi o, rekao bih, namjernom nerazumijevanju određenih beogradskih medijskih i političkih krugova. Ono što su htijenja i ono što su projekti države Crne Gore i pokušaju manipulisanja crnogorskom državnom politikom“, napominje Đukanović.

Već viđeno

Na pitanje kako bi crna Gora izgledala dan nakon Mila Đukanovića koji nije na vlasti, predsjednik Đukanović je podsjetio – već tri put probali i vidjeli smo da nijesu u pravu oni koji misle da bi odlaskom bilo kog pojedinca, uključujući i mene, se nešto drastično promijenilo na crnogorskoj političkoj i društvenoj sceni.

Đukanović smatra da je to jedan stereotip, odavno prevaziđen koji pokazuje da ti ljudi zaista nedovoljno poznaju Crnu Goru, da su nedovoljno udubljeni u promjene koje su se u međuvremenu dogodile u crnogorskom društvu.

“Mogu da prihvatim da su ljudi zarobljenici stereotipa o crnogorskom tradicionalnom društvu, ali zaista mislim da bi svi morali registrovati da se u Crnoj Gori zaista dogodila jedna suštinska emancipacija, da se ona događa i da to gdje je Crna Gora danas, nije poklonjeno, da bismo postali članicom NATO-a mi smo morali ispuniti dobar dio zahtjeva i standarda koji pretpostavlja članstvo u evroatlantskom društvu”, napominje on.

Dodaje da je to država sama uradila, te da nije došao niko od eksperata sa strane da nam to ispuni.

“Niko nam nije progledao kroz prste. 28 članica NATO su kazale 29. malenoj Crnoj Gori: Dobrodošla u naš sastav. Kao rezultat toga Crna Gora je danas, to znate, lider u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom. Ja ne znam da li će Evropska unija i kada će Evropska unija biti spremna da primi nove države u svoje članstvo, ali ono što znam pouzdano, dakle Crna Gora je toliko odmakla ispred drugih aspiranata, da nema nikakve sumnje – prva sledeća članica će biti Crna Gora”, izjavio je Đukanović.

M.Dušević