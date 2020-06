Đukanović: SPC skinula rukavice, manipuliše ljudima i želi promjenu vlasti u Crnoj Gori

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović saopštio je danas nakon konsultacija sa predstavnicima parlamentarnijh partija i koalicija da će se parlamentarni izborti održati krajem avgusta ili početkom septembra. Osvrnuo se i na djelovanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i poručio im da se varaju ako misle da litije mogu ugroziti temeljne vrijednosti crnogorskog društva.

On je naglasio da SPC želi da pritiskom na vlast dovede do promjene vlasti na predstojećim izborima pa nakon toga i dođe do ostavrenja nekih drugih njenih želja. Kazao je i da je SPC odlučila da skine rukavice i razgovara iz pozicije političkog subjekta, usmjeravajući vjernike za koga će glasati, i manipulišući ljudima želi da ostvari cilj, a to je promjena vlasti u Crnoj Gori.

“Tražimo optimalni termin zaštićen od nepredviđenih rizika. Najvažnije je daCrna Gora ima legitimnu vlast koja će štititi nacionalne interese. Izbori će se održati posljednjih dana avgusta ili prvih dana septembra. Narednih dana doci do preciznog termina”, kazao je Đukanović novinarima u Vili Gorica.

On je naglasio da je Crna Gora je tokom prethodnog perioda pokazala visok stepen odgovornosti i dobre kapacitete da odgovori potrebama zajednice koja teži da postane demokratska.

“Jedan broj parlamentarnih subjekata se odazvao pozivu na konsultacije. Razgovorali smo o terminu. Dio parlamentarnih subjekata je ignorisao poziv. Na meni bilo da pokažem demokratsku spremnost da saslušam lidere stranaka, a na njima je da odluče da li će to da prihvate ili ne. Odnos lidera opozicije me ne iznenađuje. Pokazuju nedovoljnu odgovornost prema nacionalnim interesima. Malo iznenadjujujće je da pokazuju ignorisanje i demokratskih standarda, a jedan od njih je da svi koji pretenduju da učestvuju na izborima učetvuju u konsultacijama. Namjera opozicije je da krene u formiranje alibija za očekivani izborni ishod”, uvjeren je Đukanović.

Rasplet sa SPC

Đukanović je nagalsio da Crna Gora potencira da se razdvoje dva aspekata odnosa države i crkve.

“Jedan je Zakon o slobodi vjeroispovijesti, a drugi je dugoročno definisanje odnosa države i crkve. Pokušavali smo da razgovaramo o dugoročnom rješenju. Tragajući za rješenjima održavali smo kontakte sa SPC. Premijer Duško Marković je dao važne informacije sa posljednjeg razgovora sa velikodostojnicima SPC”, istakao je predsjednik države.

On podsjeća da je SPC saopštila da želi da nastavi sa uličnim pritiskom na vlast kako bi se navodno važno pitanje uredilo u skladu sa njihovim željama.

“SPC je pokazala da za nju nije najvažnije pitanje sadržine člana 62, 63, 64 Zakona, već želja da pritiskom na vlast dovedu do promjene vlasti na predstojećim izborima pa nakon toga i dođe do ostavrenja nekih drugih njihovih želja. Danas kada se SPC odlučila da skine rukavice i razgovara iz pozicije političkog subjekta, usmjeravajući vjernike za koga će glasati, manipulišući ljudima žele da ostvare cilj, a to je promjena vlasti u Crnoj Gori”, smatra Đukanović.

Varaju se

On je kazao da Demokratska partija socijalista ima jasan zadatak-a to je pobjeda na izborima.

“Imamo jasan zadatak, a to je da ih pobijedimo na izborima. To ćemo sa zadovoljstvom učiniti na narednim izborima. Ovi ljudi su odlučili da sudbinu institucije unesu u dnevno političku borbu. Varaju se svi da litije mogu ugroziti temeljne vrijednosti našeg društva. Suočavamo se sa mnogo opasnijim rizicima. Odgovorno ćemo voditi računa o Crnoj Gori i nejnom ugledu”, poručio je on.

Prema njegovim riječima Crna Gora ne brani bilo kome da iznosi slobodno stavove o bilo kom pitanju. Uređujemo državu sa pravnim sistemom jednakim prema svima.

“Nema privilegovanih. Taj sistem da nam se neko nudi za hapšenje nam ne treba, ali niko neće ostati izvan domašaja pravnog sistema Crne Gore”, naglasio je Đukanović..

Podsjetio je da dio političke scene do sada nije priznao rezultate bilo kojih izbora sem onih na kojima su pobijedili.

“Toliko o principijelnosti. Riječ o tome sa opozicija ovakvim odnosom prema vladajućoj koaliciji i institucijama država pokušava da porepmi alibi za osporavanje rezultata predstojećih izbora. Opoziciju personifikuju lideri koji su dokazali sa ne žele da se pridržavaju pravila demokratije koja važe svuda u svijetu”, ocijenio je Đukanović.

Providna manipulacija

On je mišljenja da je riječ o providnoj manipulaciji i bojkotom komunikacije sa vladajućom koalicijom, opozicija radi na pripremi alibija za izborni poraz.

“Bavljenje politikom je privilegija u svakoj zajednici. Ljudi dobijaju dobro plaćen posao u parlamentu gdje ne moraju ništa da rade, imaju pažnju javnosti nezasluženo veoma često. Nemojte nikada da percepciju problema svedemo na to šta kaže opoziocja ili ja. Pročitajte sve izvještaje međunarodnih predstavnika do sada. Svi su rekli da je ambijent bio dobar. Imali su oni i preporuke, ali to imate i u SAD. Brojne preporuke smo implemntirali. Unaprijedili smo izborne uslove u odnosu na 2016”, tvrdi Đukanović i dodaje “prigovaraju nam da li neko ko nije vjernik ima pravo da se bavi pitanjem crkve. ”

“Predsjednik države ima pravo sa razmišlja naglas i traši rješenje za pitanje koje dijeli Crna Gora. Crna Gora je zemlja višenacionalna i neko ko s pravom koja je pokazala da je multietnička demokratija moguća i u najžešćim vremenima. Neki smatraju da Balkan treba da živi prema drugom konceptu. Crna Gora ima razloga da bude ponosna jer je bila svetionik multietničnosti”, kaže šef države.

Podjela unutar pravoslavnog stanovništva

Naglašava da je unutar pravoslavnog stanovništva u Crnoj Gori najdublja moguća podjela.

“Je li odgovorno ignorisati je? Nije! Status pravoslavne crkve može jako pomoći ptevazilaženu podjele. Istorijske činjenice je dokazuju da je u Crnoj Gori podtojala Crnogorska pravoslavna crkva. Kada je nestala Crna Gora neposredno nakon toga je nestala i CPC. Šta ćemo sada sa okolnošću da je Crna Gora obnovila državnost. I danas imate one koji kažu da je Crna Gora otišla. Gdje je otišla?. Koliko god bili tolerantni jasna je namjera/ negacija Crne Gore i njenog identiteta. Nama je jasno sta nam je činiti. Mi želimo jednu pravoslavnu crkvu koja će objediniti sve pravoslavne vjernike u Crnoj Gori”, naglasio je predsjednik Đukanović.

Predsjednik Đukanović je na kraju kazao da je racionalno da lokalni izbori budu održani kada i parlamentarni.

