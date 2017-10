Džaković: Sazovite sjednicu, doći ću

Sazovite sjednicu Skupštine opštine SO Budva i moje prisustvo na sjednici imate, poručio je nezavisni odbornik Stevan Džaković.

On je time opet potvrdio da će dati kvorum sadašnjoj budvanskoj vlasti i da time prekida bojkot lokalnog parlamenta.

“Koji je sada razlog zbog kojega se ne saziva sjednica Skupštine i ne donose krucijalne odluke o Miločerskom parku, Centru za djecu sa posebnim potrebama i dječjem vrtiću. Pozivam predstavnike vlasti da u što skorijem roku zakažu sjednicu Skupštine opštine, kojoj ću prisustvovati kao i na svim narednim sjednicama, u sklad u sa saopštenjem Demokrata u vezi mog uslova oko otvaranja izbornih listi”, saopštio je Džaković.

On je rekao da „ponavlja po treći put da je odustao od uslovljavanja DF-a i daje podršku aktuelnoj većini, a kao nezavisni odbornik zadržava pravo da u raspravama učestvuje u skladu sa svojim principima”.

“Napominjem da nikakvom aktivnošću neću onemogućiti usvajanje skupštinskih odluka. Sastancima članova koalicije jednostavno ne želim da prisustvujem, jer su odavno prestali biti ozbiljni. Za rad SO nije obavezno prisustvo na koalicionim sastancima. Za rad S0 obavezan je kvorum i dovoljan broj odbornika. Moje prisustvo u sali SO Budva nije upitno. Ako je za DF moje prisustvo sastancima koalicionih partnera važnije od prisustva sjednicama S0 Budva, onda su dužni građanima Budve da pojasne zašto je to tako”, kazao je Džaković.

On je rekao da DF treba da odgovori iz kojeg razloga oni uslovljavaju građane Budve i blokiraju dalji rad parlamenta, kada je već dva puta rekao da će dati kvorum zasjedanju skupštine.

“Ako neko drugi iz koalicije želi da sruši tu koaliciju, predlažem mu da nađe neki jači povod od neprisustvovanja Stevana Džakovića sastancima saveza. To da želite svim srcem nove izbore u Budvi odavno je javna tajna. Sazovite sjednicu SO Budva moje prisustvo na sjednici imate”, poručio je Džaković.