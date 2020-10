Filipović: U Crnoj Gori su štrumfovi znak raspoznavanja desničara

Analitičar Ljubo Filipović je govoreći o uticaju društvenih mreža i širenju ekstremističkih stavova i govora mržnje istakao da je riječ o dešavanjima i na globalnom i lokalnom nivou.

“Znak prepoznavanja ekstremista u Americi je aloha košulja. U Crnoj Gori nemamo košulje sa palmanim granama kao znak raspoznavanja desničara, ali imamo štrumfove koji su zahvaljujući profesorici iz Bara sasvim slučajno postali znak raspoznavanja ljudi kojima imaju ekstremne ideje u našem regionu. Ljudi sada na svojim profilnim slikama stavljaju nasmijanog Njegoša. Treba pozvati ljude koji relativiziraju opasnost koja dolazi preko Facebooka. Mislim da je naš najveći problem da ne umijemo nezadovoljstvo takvim porukama da vokalizujemo na način da se oni koji šire govor mržnje pozovu na odgovornost'”, rekao je Filipović gostujući u emisiji ”Drugačija radio veza”, Antene M.

Crna Gora ne treba da bude dio “malog Šengena”

On je ocijenio da Crna Gora ne bi trebalo da bude dio ”malog Šengena”.

“Vjerovatno je taktički potez da se ”mali Šengen’ ne pominje dok se ne formira vlast, pa tako tumačim i to što Varhelji o tome nije govorio tokom posjete Podgorici. Ono što je izvjesno je da je bivša vlast bila protiv toga. Milsim da je to bila dobra odluka, a do sada od nove većine nijesmo dobili odgovor na to pitanje. I ne samo na to pitanje, od njih smo do sada čuli samo da su protiv DPS-a i da podržavaju SPC u vezi Zakona o slobodi vjeroispovijesti”, rekao je Filipović.

Izvještaj EK – dosadan dokument pristrasnih eksperata

Komentarišući najnoviji izvještaj Evropske komisije, Filipović je rekao “da smo dobili još jedan dosadan dokument iz Brisela”.

“Ajde da malo okrenemo stvari i da mi pitamo EU što je ona uradila da zasluži naše povjerenje. Komesar dolazi iz vlasti u Mađarskoj koja je predmet čestih kritika Brisela, po mnogo ozbiljnijim pitanjima nego što je to slučaj u Crnoj Gori, tako da se otvara pitanje kredibiliteta ko dolazi da nam govori o evropskim stndardima”, smatra Filipović.

Kaže da je u okviru novog izvještaja njemu interesantan dio koji se tiče ekonomske podrške.

“Ovo je prvi put da je od EU ponuđen ozbiljan plan, a vidjećemo da li su namjere dovoljno iskrene”, smatra Filipović.

Na pitanje kako vidi to što se u izvještaju ne pominje miješanje SPC u politička dešavanja u Crnoj Gori, Filipović kaže da odgovor treba tražiti u činjenici da izvještaj pišu (ovdašnji) eksperti koji stvari posmatraju selektivno ili su pristrasni.

“Ako pomenete SPC i njen uticaj doživljavate se kao pripadnik ili plaćenik stare vlasti, što je potpuno van pameti”, dodao je Filipović.

Vučićev zaokret prema SAD može dovesti do potresa u Srbiji Govoreći o odnosu Brisela prema regionu, Filipović kaže da je problem u nesnalaženju EU sa krizama koje se dešavaju svako malo.

”Mislim da EU nema odgovor na pitanje o svojoj budućnosti, i u tome najviše ispašta ovaj region. Donekle je ohrabrujuće da postoji određeni rivalitet i konkurentnost dvije zapadne sile, jednu predstavlja SAD, a drugu EU, koje imaju drugačiji pristup onome što se dešava u našem regionu”, kazao je Filipović i to ilustrovao različtim rješenjima za kosovsko pitanje.

Balkan je prema Filipoviću predvorje tog, ali i drugih geopolitičkih rivalstava. ‘

‘Srbija pokazuje jasne znake da nema sjeđenja na dvije stolice, i SAD su krenule da takvu namjeru ohrabre. Sve to, međutim, zavisi od američkih izbora, a Srbija se nada nastavku mandata ove administracije, jer tako zadržava svoj dominantan položaj u regionu”, navodi Filipović.

Govoreći o daljim potezima Beograda, Filipović smatra da bi Vučićev izbor mogla biti Amerika. ‘

‘Ne smije se, međutim, zanemariti iracionalni element, prisutan u sistemima vlasti poput Vučićevog. Vjerujem da će, ako Srbija bude primorana na taj izbor, to izazvati mnoge potrese u Srbiji, da će doći do promjene vlasti koja bi mogla da ode u pravcu toga da imamo ekstremniju i agresivniju politiku prema regionu”, zaključio je Filipović.