Front pretvara parlament u sudnicu?

Premijerskom satu u Skupštini Crne Gore 26. oktobra, pored predstavnika vladajuće koalicije, prisustvovaće i poslanici Demokratskog fronta, njih 16.

Svaki od poslanika Fronta postaviće po dva pitanja ministru pravde Zoranu Pažinu, unutrašnjih poslova Mevludinu Nuhodižu i odbrane Predragu Boškoviću, dok će Andrija Mandić postaviti pitanje premijeru Duško Markoviću.

Gotovo sva pitanja koja je Front pripremio tiču se pokušaja terorizma, čime je potvrđeno pisanje Dnevnih novina da Front suđenje premješta u parlament, odnosno da će poslaničke klupe iskoristiti za odbranu od optužbi Specijalnog državnog tužilaštva, obzirom da im u sudnici nije dozvoljeno da drže političke govore.

Tako će poslanik DF Andrija Mandić pitati premijera Markovića o procjenama rizika po, kako je naveo, ukupnu bezbjednost zemlje zbog “državnog terora” nad Demokratskim frontom.

“Da li ste uradili procjenu rizika po ukupnu bezbjednost zemlje zbog državnog terora koji vrši crnogorska vlast nad Demokratskim frontom, i sagledali sve posljedice koje mogu nastati zbog ovakvog Vašeg brutalnog odnosa prema najjačem opozicionom subjektu? Pozivam Vas, kao glavnog naredbodavca u državnoj vlasti da odmah oslobodite naše nevine utamničene članove i zaustavite sve montirane policijske sudske procese koji se vode protiv političara iz DF i njihovih članova porodica”, naveo je Mandić u pitanju dostavljenom Skupštini.

Mandić će od Pažina tražiti odgovor na pitanje koliko je državljana Srbije, na osnovu zahtjeva Hrvatske, Crna Gora isporučila ovoj zemlji i u koliko je izručenja bio uključen kao ministar pravde.

“Da li je crnogorska vlast u nekim slučajevima dok ste vi ministar izbjegavala to da učini i ako jeste želio bih da znam u kojim i o kome se radi”, pita Mandić.

Od ministra unutrašnjih poslova traži, između ostalog, odgovor ko je naredio policiji upotrebu sile u noći 24. oktobra 2015. godine.

Poslanica Ljiljana Đurašković pitaće Nuhodžića koja služba i na osnovu kojih pretpostavki i dokaza je dala procjene bezbjednosti na osnovu kojih je sud donio odluku o oduzimanju putnih isprava poslanicima Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, dok će Pažina pitati da li u crnogorskom pravosuđu postoji kategorija kredibilnog, odnosno nekredibilnog svjedoka i ukoliko postoji koji su kriterijumi za ocjenu.

“Imate li neke konkretne dokaze za svoju tvrdnju da je Rusija organizator tzv. državnog udara u Crnoj Gori i da li ste na osnovu tih dokaza prvi u javnosti saopštili da će biti podignuta optužnica protiv Mandića, Kneževića, Čađenovića, devet državljana Srbije i izvjesnih Širokova, Šišmakova i Popova za koje se tvrdi da su državljani Rusije?, navodi se u pitanju Jovana Vučurovića upućenom Boškoviću.

Strahinja Bulajić pitaće Boškovića kako prethodni ministar odbrane Milica Pejanović-Đurišić, “po vlastitom javno izrečenom priznanju” nije imala pojma štzo se sprema, te da je o tome “saznala tokom boravka u Briselu?”

Veru Bulatović zanima koji su sve četnički i ravnogorski pokreti registrovani u Crnoj Gori, a za koje je odbijena registracija, te da li u okviru tih pokreta djeluju izvjesni Dačević i Jelić, koji se pominju da su pozivali da u Crnu Goru dođu 16.10.2016. godine.

Poslanik DF Slaven Radunović pitaće ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića, da li je ispitao “grubu zloupotrebu službenih ovlašćenja pojedinih funkcionera i službenika crnogorske policije u svrhu obmanjivanja domaće i međunarodne javnosti da se neposredno prije kao i u toku izbornog dana 16.10.2016. dešava državni udar”.

“Da li je od MUP-a procesuiran onaj koji je naredio da se na izborni dan patrolnim kolima koji su sa aktivnim rotacijama lutala gradom lažno uzbunjujući crnogorske građane kako bi se stvorio privid neposredne opasnosti, iako po javnom priznanju SDT nije bilo ni vatrenog oružja ni praćki”, navodi Radunović u drugom pitanju.

Kneževiću na “udaru” Pažin

Poslanik Milan Knežević, koji je i ranije najavio da će borbu za dokazivanje nevinosti nastaviti u Skupštini, pokušaće da kroz pitanja Pažinu iznese svoju “odbranu”.

“Koje ste radnje preduzeli kao ministar pravde i koja lica zaposlena u državnim organima ste ovlastili da sudjeluju u skrivanju identiteta Saše Sinđelića, svjedoka saradnika u slučaju tzv. državnog udara? Da li nakon što je DF otkrio očiglednu intenciju nadležnih organa za skrivanje njegovog identiteta smatrate da posjedujete kredibilitet da i dalje obavljate funkciju ministra pravde?”, naveo je Knežević u pitanju.

On od Pažina traži i odgovor na pitanje da li Saša Sinđelić upoznat sa činjenicom da će biti izručen Hrvatskoj na izdržavanje 22-godišnje kazne i da li je proces izručenja otpočeo.

“Tražim da saopštite koliko poreske obveznike Crne Gore koštaju privilegije koje Saša Sinđelić uživa od prošle godine?”, dodaje Knežević.

Frontu pao rejting pa se sjetili Skupštine

Poslanica DPS Marta Šćepanović nema nimalo sumnji da pitanja koja su postavili poslanici Fronta pokazuju jasnu namjeru da se suđenje prenese u Skupštinu.

U izjavi za Dnevne novine, Šćepanović kaže da DF radi upravo ono što je i najavio.

“Ne samo da tako izgleda, već je to upravo ono što je Knežević najavio, to je njihov način da se suđenje izmjesti iz sudnice u parlament. To je njihov način da rejting koji im je pao, podižu u parlamentu”, kazala je Šćepanović.

Na pitanje da li se mogu očekivati novi incidenti, s obzirom da je Skupština usvojila novi Poslovnik koji predviđa rigorozne kazne za nedolično ponašanje, poslanica DPS kaže da sada postoji mehanizam da se takvo ponašanje zaustavi.

“Koliko će biti nedoličnog ponašanja ne znam, ali znam da ranije takvo ponašanje nije sankcionisano. Sada je situacija drugačija, za kažnjavanje takvog ponašanja postoji mehanizam, pa ako neko želi da ostane bez plate, neka izvoli”, poručila je Šćepanović.