Front priprema teren za Andriju Jovićevića

Želja Demokratskog fronta da na narednim izborima opozicija ima jednog kandidata i jedinstvenu lista ostala je bez podrške, tako da se ovaj politički savez već priprema za predsjedničke izbore na kojima će građanima, kako su najavili, predložiti nestranačku ličnost.

Jedan od lidera DF-a Andrija Mandić uputio je nedavno poziv opoziciji da ne ide u pregovore sa DPS-om, već da se pripremi za zajednički nastup na izborima.

“Zalažemo se za udruženu opoziciju, koja treba da stane iza jednog nestranačkog predsjedničkog kandidata, koja treba na svim lokalnim izborima da nastupi sa jednom listom, sa kojom bi se pojavili i na vanrednim parlamentarnim izborima. To je neophodno Crnoj Gori, a to jedinstvo garantuju protesti. Ideja DF-a jeste da u borbu protiv režima uložimo sve napore. Mnogo je bolje i poštenije da sjednemo zajedno, to je ispravan put, a ne da se sjeda za sto sa premijerom Duškom Markovićem”, istakao je tada Mandić.

Prema saznanjima Dnevnih novina DF je, pošto Mandićev poziv nije naišao na podršku ostalih opozicionih partija, angažovao agenciju za istraživanje javnog mnjenja koja je već pripremila anketu o predstojećim predsjedničkim lokalnim izborima i to u korist njihovog kandidata Andrije Jovićevića. DF na taj način želi da pripremi crnogorsku javnost.

Rezultati ankete DF-u su već, izgleda, poznati pošto, kako saznajemo, ima veliki broj sugestivnih pitanja, a cilj je da se dio javnosti ubijedi da DF ima snage da pobijedi na predsjedničkim izborima, a onda i na lokalnim i, eventualno, na vanrednim parlamentarnim.

Da je tako govore i pitanja koja će biti postavljena građanima. Jedno od njih je “Da li biste glasali za nestranačkog kandidata?”

Tu je i pitanje da li Andrija Jovićević može da pobijedi kandidata DPS-a? Naravno, Front studiozno ulazi u predsjedničku trku, pa građanima postavlja i pitanje da li očekuju da lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić ujedini crnogorsku i srpsku crkvu. Sljedeći na listi je DPS, pa agencija postavlja pitanje: “Da li mislite da DPS radi protiv srpskog naroda u Crnoj Gori?”.

U anketi, kako saznajemo, ima nekoliko pitanja o Demokratama Alekse Bečića, jer je očigledno da na njega Front gleda kao ravnopravnog protivnika kao što im je to budući kandidat DPS-a. Uostalom, DF je i javno saopštio da neće podržati Bečića kao predsjedničkog kandidata.

Funkcioner DF-a Branko Radulović nedavno je to potvrdio u emisiji “Živa istina”.

„Predsjednik treba da bude mentalno, intelektualno vizionar sa iskustvom. Te kriterijume Bečić ne ispunjava i nikad neće dobiti od mene podršku, makar bio jedini kandidat jer ne ispunjava to što treba da bude predsjednik Crne Gore“, objasnio je Radulović.

Jasno je da trka za predsjedničke izbore počinje. Čeka nas niz anketa i istraživanja javnog mnjenja koji će pokazivati dijametralno suprotne rezultate. A one prave i važeće saznaćemo na proljeće naredne godine.

Izvjesna tri kandidata

Priča o predsjedničkim kandidatima za izbore koji će biti održani naredne godine u Crnoj Gori traje već nekoliko mjeseci, ali za sada je izvjesno da će ih biti tri. Iako Demokrate to nikada nijesu javno saopštile, u političkim kuloarima su svi ubijeđeni da će lider ove partije Aleksa Bečić sigurno ući u tu trku. DF je već najavio nestranačku ličnost, a i priprema ankete govori da će to biti Andrija Jovićević. DPS je saopštio da će sigurno imati kandidata, a ko će to biti znaće se uskoro, najavljuju iz ove partije. U igri je bilo još dosta imena, ali ostale partije, za sada, ne saopštavaju imena svojih potencijalnih kandidata.