Frontovci se u Mojkovcu cijepanjem drva bore za glasove

Demokratski front osmislio je novu predizbornu kampanju za Mojkovac – cijepanje drva, a sve kako bi što bolje prošli na lokalnim izborima 26. novembra. Sa majicama na na kojima piše „MI ili ON“, koje su koristili u kampanji za parlamentarne izbore lani, ovih dana mladi aktivisti obilaze domove u Mojkovcu, cijepaju drva i tako pokušavaju da ubijede žitelje Mojkovca da baš za njih glasaju.

Uprkos tome što Frontovci godinama prozivaju DPS da gradi i asfaltira uoči izbora, sada ne vide ništa sporno u tome što se za glasove u Mojkovcu bore cijepanjem drva.

Poručuju da ovo rade isključivo da bi pomogli građanima Mojkovca, a ne kao dio kampanje.

“Naši aktivisti pomažu sugrađanima u Mojkovcu. Pomažu u cijepanju drva, poljskim radovima. To je ono što nas razlikuje od ostalih političkih subjekata. Sve što radimo, radimo srcem i iskreno. Mi tu živomo i ostajemo da živimo, pa zato i pomažemo koliko možemo. Nema to veze sa kampanjom. To radimo stalno“, kaže za CdM Nikola Baltić, nosilac liste DF u Mojkovcu.

Iako Baltić kaže da Frontovci stalno pomažu sugrađane u Mojkovcu, istina je da se time do sada nisu pohvalili na društvenim mrežama.

Poslednje fotografije na kojima se vidi da pomažu sugrađanima objaviljene su početkom oktobra lani, baš uoči parlamentarnih izbora, što znači da je ovo, najvjerovatnije, dio predizborne kampanje.

U biračkom spisku u Mojkovacu upisano je 7.141 birača-.

Miraš Dušević