Funkcionerke Nove iz Bara podnijele ostavke: Mandić lične interese stavio ispred opštih

Članica GO i OO Bar Nove srpske demokratije Itana Glavanović i potpredsjednica OO Bar Marija Marsenić podnijele su neopozive ostavke na te funkicije, nakon “bezuspješnog, insistiranja na konsolidaciji i na razgovoru”, očekujući da će se sazvati sastanak Opštinskog odbora Bar. One su otvorenim otvorenim pismom o toj odluci obavijestile predsjednika Nove srpske demokratije Andriju Mandića, funkcionere i članstvo.

One su kazale da Mandić mora, “jednom za sva vremena”, da zapamti da nije cijela stranka njen lider, niti je opštinski odbor samo njen predsjednik.

“Kada to shvatite, biće bolje i Vama i nama. Upozoravali smo Vas na sve loše poteze gospode Đurovića i Mitrovića, koji su umislili da su Bogom dani, cijenjeni i uvaženi, a, da to nisu, najbolje pokazuje izborni rezultat na posljednjim lokalnim izborima u Baru, kada smo sa 12 odbornickih mandata, pali na jedva jedan. Iskreno, očekivali smo da će se neko osjetiti odgovornim, te naći za shodno da nas okupi i objasni zašto je to tako, ali, niste bili u stanju ni toliko da uvažite, ni nas,kao ni članove Opštinskog odbora Bar. Zašto je to tako, to znate samo Vi, jer, sve su prilike da smo mi, ipak, samo mrtvo slovo na papiru i dobro Vam poslužimo isključivo mjesec, do dva, uoči izbora, kada nas treba iskoristiti za rad na terenu i prikupljanju potpisa”, dodaju u otvorenom pismu.

Podsjećaju Mandića da je situacija ista i na svim ostalim lokalnim izborima koji su se održavali u više opština 2018-te godine. Da se situacija nije nimalo promijenila, dodaju, nije teško primjetiti ni ovih posljednjih dana, odnosno mjeseci.

“Sve radite mimo saglasnosti i dogovora sa članovima gradskih odbora, odnosno, lijepo ste to upakovali na posljednjoj sjednici GO na kojoj ste dobili saglasnost i podršku, da na sjednici Predsjedništva donosite odluke koje su od velike važnosti u ovim teškim vremenima, a, to je način nastupa na izborima, kao i ko će se i na kojem mjestu naći na trenutno aktuelnoj poslanickoj listi”, navode one.

Neosporna je činjenica da Nova srpska demokratija ima mnogo kvalitetnh ljudi u svojim redovima, ali, neosporno je i to da, kako dodaju, kvalitet ostaje po strani, a da se u prolazu nađu samo poslušni i bespogovorno potčinjeni lideru.

“Za to, lično optužjemo gore pomenuti GO koji Vam sve to aminuje jer su isti samo puki klimači glavom i ništa više od običnih dizača ruke. Mislimo da to tako ne ide, da to tako ne smije i da to jeste sve osim demokratija”, isitiču u pismu.

Imajući u vidu more problema u kojem se nalazi crnogorsko društvo, Mandić je, dodaju, svoje lične interese stavio ispred opštih.

“To nismo primjetili samo mi, Vaši najbliži i najodaniji saradnici, već i većinska Crna Gora, ali, Vi to svjesno odbacujete poigravajući se sa svima nama. Duboko uljuljkani u Vaše “liderske” uloge i benefite koje ostvarujete preko njih, potpuno ste izgubili svijest kako živi Vaše članstvo, obični smrtnik, građanin, student, penzioner itd.

Gdje ste Vi, a, gdje mi ? Kolika su Vam primanja, koliko nekretnina imate, koja vozila vozite, gdje studiraju Vaša djeca, gdje rade Vaša braća i sestre…”, pitaju u otvorenom pismu.

Pojašnjavaju i da su se dokazale na djelu i da su iskreni oponenti vlasti.

“Od aktuelnih šatora 2015-te godine, preko svih protesta i skupova koje ste organizovali, vjerujući da je Nova srpska demokratija kao i DF jak opozicioni blok, a ne firma ili privatno preduzeće u šta smo se uvjerile prateći rad za sve ove godine. Bilo bi lijepo da ste samo firma, manje bi boljelo, a, da li ste i nesto više od toga, ostavićemo zubu vremena da pokaze. Da imate iole odgovornosti, kao i da ste sigurni u pobjedu na predstojećim izborima, ovom narodu biste dali riječ da ćete se povući sa političke scene ukoliko budete poraženi, ali, ne, Vi ste, kao i svaki put do sada, sigurni da bas “ovaj put pada”. Tvrdite da članstvo napusta DPS, a, mi Vam poručujemo, da Vam je ovo pismo ostavke dokaz da članstvo napušta i Vas, ali, ovo pismo ujedno je i prijateljsko upozorenje da se dobro presaberete šta Vam valja raditi”, upozaravaju u pismu,

Mandiću preporučuju da se ne bavi članstvom DPS-a, već svojim.

“Da ste do sad bavio “sobom a ne DPS-om i blaćenjem ostalih opozicionih kolega, kako lično, tako i sa raznoraznih lažnih profila po društvenim mrežama, danas ne bi bili tu gdje jesmo ! Znajući da ste sve Vama lojalne ljude koji su Vas zbog Vašeg pogrešnog djelovanja napustili, nazivali izdajnicima i UDBAŠ-ima, uvjeravamo Vas, da nas, takve vrste kvalifikacija nimalo neće potresti. Naša savjest je mirna, a, račune smo spremne polagati pred Bogom. Zbog svega navedenog, a i još mnogo toga sto ćemo ovom prilikom prećutati, a, da li ćemo ikad izgovoriti, to zavisi od Vas, želimo da Vas pozdravimo i poželimo svaki uspjeh u daljem radu, a, mi ćemo ostati dosljedne i odane onom iskonskom u nama, našem identitetu, Kosovskom zavjetu i našoj majci crkvi”, zaključeno je u otvorenom pismu.