Duković: Kako neko ko voli svoju državu može podržati nekog ko je negira

Poslanik Demokratske partije socijalista i predsjednik Odbora za ljudska prava Halil Duković kaže da opozicija višemjesečnim bojkotom parlamenta nije postigla nikakve rezultate.

“Svaki ozbiljni političar ili partija nakon neke odluke sagleda i učinak koji je postigla. To sagledavanje trebalo bi da bude putokaz za dalje korake i djelovanje ili priznati da je bio pogrešan potez i pokušati ispraviti grešku. Kod nas izgleda niko ne priznaje grešku ili one ne postoje”, rekao je Duković u razgovoru za Dnevne novine.

Treba kaže, sagledati efekte bojkota parlamenta i zaključiti da li je njegov rad ugrožen.

“Da li je ugrožen bilo koji projekat ili odluka, da li je Crna Gora zaustavljena na evropskom putu, da li je Crna Gora zaustavljena ka NATO alijansi, da li vlast u Crnoj Gori izbjegavaju evropski partneri i Američki istovremeno, da li smo nepoželjni gosti na evropskim i američkim destinacijama. Mislim da je sve suprotno od toga pa nije teško zaključiti efekat koji je postigao bojkot parlamenta. Samo treba biti realan”, rekao je Duković.

Govoreći o revidiranju etičkog kodeksa, u cilju sprečavanja incidenata u Skupštini, Duković kaže da Etički kodeks mora biti prije svega moralna norma.

“Ako ga tako ne doživimo plašim se da se ne pretvori u nešto drugo. Naravno, poučeni iskustvom iz dešavanja u posljednjoj godini, on mora biti dopunjen i primjenljiv za situacije za koje smo mislili da smo davno prevazišli. Ali treba sačekati njegov predlog pa ćemo znati bolje tumačiti svaku normu ali i one norme koje se tiču sankcija”, napominje poslanik DPS.

Dodaje i da će se pitanjem plata poslanika koji ne dolaze u parlament, baviti u narednom periodu.

“Što se tiče primanja plata a nedolaska u parlament , moramo znati da su poslanici izabrani funkcioneri i njih može kazniti samo onaj koji ih je izabrao, tj. građani. Da li treba da uživaju i druge benefite nijesam siguran, ali je to tema kojom se moramo baviti u narednom periodu”, ističe sagovornik DN.

Kad je u pitanju zajedničkii kandidat opozicije na predsjedničkim izborima sljedeće godine, Duković kaže da crnogorska opozicija teško može imati takvog kandidata.

“Kako neko ko je građanski opredijeljen i voli svoju državu može podržati nekog ko negira tu istu državu ili obratno. Tako da nijesam siguran da se to može desiti. Ali mi smo navikli na svake scenarije pa je i to moguće. Nijesmo vjerovali da SDP može biti sa DF pa se i to dogodilo tako da je teško danas biti isključiv”, zaključio je Duković, dodajući da se o kandidatu DPS već uveliko razmišlja.

“Siguran sam da će to biti kandidat koji će ubjedljivo pobijediti na predsjedničkim izborima”, zaključio je on.