Han: Evropski mirovni projekat biće završen kada Balkan bude dio EU

Navršilo se 30 godina od pada Gvozdene zavjese, simboličnog kidanja bodljikave žice, koje su obavili tadašnji mađarski ministar spoljnih poslova Đula Horn i njegov austrijski kolega Alojz Mok 27. juna 1989. godine, na austrijsko-mađarskoj granici.

Komesar za proširenje Johanes Han na Tviteru je podsjetio na ovaj značajan datum.

Today we remember the fall of the #IronCurtain at the #Austrian–#Hungarian border 30 years ago which paved the way for the re-unification of the #European continent. This great #European peace-project will only be completed with the #EUintegration of the #WesternBalkans. pic.twitter.com/ZrFq9yRX4Y

— Johannes Hahn (@JHahnEU) June 27, 2019