Han: Vrijeme je da se Zapadni Balkan pridruži EU, zajedno smo jači

Uz poruku da smo zajedno jači, evropski komesar za proširenje Johanes Han, danas je kazao je da je vrijeme da se integrisanjem Zapadnog Balkana dovrši proces ujedinjenja Evrope.

On je to napisao na Tviteru, povodom obilježavanja 15 godina od prijema u EU 10 zemalja srednje i istočne Evrope, dodajući da je to ambiciozan projekat zasnovan na “zajedničkim naporima i zajedničkoj viziji da bi se obezbjedili mir, prosperitet i bezbjednost za sve građane EU”.

This vision came true and now is the time to look forward and to finalise the historic project of #European unification by integrating the #WesternBalkans. I am sure that – with joint efforts – it will be a success story, too, for both sides! #EU – #WB: stronger together! 2/2

— Johannes Hahn (@JHahnEU) May 1, 2019