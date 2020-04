Holandija će pomoći u borbi protiv korone

Holandija vidi presudnu ulogu multilateralnih organizacija poput EU i NATO-a u borbi protiv globalne zdravstvene krize izazvane infekcijom KOVID-19, rekao je u intervjuu za Dan ambasador Holandije u Crnoj Gori Hiles Bleshor Pluh.

•Kakva je trenutna situacija u Holandiji kada je riječ o širenju virusa korona? Je li najgore prošlo?

– Zahvaljujući preduzetim mjerama za suzbijanje korona virusa, Holandija se polako kreće u pravom smjeru. Zdravstveni radnici daju sve od sebe da pruže medicinsku njegu svima. Ljudi i dalje bivaju primani u bolnice zbog korona virusa, ali broj padijenata stalno opada.

Premijer Rute je prošlog utorka u obrćanju naciji pozvao na oprez i pozvao građane da ostanu i rade kod kuće što je više moguće, jer je pritisak na naš zdravstveni sistem i njegove hrabre radnike i dalje ogroman. Taj pritisak treba da opadne, tako da zdravstvena zaštita koja nije vezana za KOVID može biti ponovo pokrenuta, što je vrlo važno.

Vlada je zato produžila većinu mjera do 19. maja. To, na primjer, znači da će svi barovi, restorani i turističke atrakcije ostati zatvoreni bar do tog datuma. To važi i za profesije poput frizerske, zbog bliskih kontakata. Međutim, sada postoji malo prostora za ublažavanje jednog broja mjera. Osnovne škole i dečiji centri za decu uzrasta do četiri godine ponovo će biti otvoreni 11. maja. Od 29. aprila djeca i tinejdžeri će imati više prostora za učestvovanje u organizovanim sportskim aktivnostima i igranju na otvorenom. Budući da veliki događaji znače dovođenje više ljudi na javne površine i u javni prevoz, zabrana takvih manifestacija proširena je na 1. septembar 2020. godine.

•Kako ste doživjeli ovu pandemiju i je li Vam napravila probleme u svakodnevnom radu?

– Hvala Vam na ovom vrlo relevantnom pitanju, koje praktično ima ima dva aspekta. Jedan je naš tradicionalni rad predstavljanja Holandije, koji je, da budem iskren, skoro zaustavljen zbog preduzetih mjera poput fizičkog distanciranja i policijskog sata. Mnoge naše aktivnosti se odvijaju i uveče, što je sada na čekanju. Ipak, treba još raditi i moramo se pripremiti za ponovno pokretanje bilateralne saradnje u mnogim oblastima koje ambasada pokriva. I naravno, naišli su i drugi važni poslovi koji se tiču borbe protiv korona krize i repatrijacije Holanđana s Balkana. Takođe, pokušavamo da pružimo podršku regionu u borbi protiv virusa korona. Ovdje blisko sarađujemo sa svojim EU partnerima. A drugi primjer je prevoz medicinske opreme koju je Crna Gora kupila u Kini u Crnu Goru tek prošle sedmice. Holandija je obezbijedila prevoz kroz NATO Evroatlantski koordinacioni centar za odgovor na katastrofe (EADRCC).

Drugi aspekt jeunutrašnja organizacija u ambasadi. Tamo smo imali veliku promjenu jer je ambasada zatvorena i svi radimo od kuće. Zahvalni smo našem ministarstvu u Hagu koje nam je svima omogućilo infrastrukturu kojanam omogućava rad od kuće.

•Da li vjerujete da su jedinstvo i solidarnost dovoljno pokazani u ovom teškom vremenu?

– Već se pokazalo puno solidarnosti među građanima, bezbroj volonterskih inicijativa, ali i u većem obimu, vlade pružaju pomoću borbi protiv krize. Naravno, na početku krize to se može dogoditi na ne posebno savršen, improvizovan način. Svi smo se suočili sa novom i malo poznatom prijetnjom.

Ali, ono što sada vidimo je koordinirani odgovor koji uglavnom predvodi EU, u uskoj povezanosti s drugima, na primjer sa UNDP-om. EU pruža finansijsku pomoć i pomaže u nabavci pri jeko potrebnog medicinskog zaštitnog uređaja i opreme, poput respiratora. I Kina je veoma aktivna u tom pogledu u regionu, i napominjem da ovo nije konkurencija. Svi moramo zajedno raditi na borbi protiv virusa. Kako virus ne poznaje granice, isto važi i za solidarnost i saradnju.

Takođe, evropske nacije pokazuju solidarnost ne samo kroz EU. Holandija pomaže Crnoj Gori u transportu lične zaštitne opreme iz Kine u Podgoricu kroz već pomenuti NATO mehanizam EADRCC. Prvi avion sletio je 22. aprila i na damo se da ćemo drugi avion uz podršku EU poslati početkom maja. Holandija vidi presudnu ulogu multilateralnih organizacija poput EU i NATO-a u borbi protiv globalne zdravstvene krize izazvane infekcijom KOVID-19.

Kako vidite odgovor institucija na Zapadnom Balkanu na virus korona? Da li su preduzete sve potrebne mjere?

Zemlje širom svijeta snažno su pogođene virusom korona i niko nije očekivao ovako ozbiljnu situaciju. Većina nas je bila iznenađena i zdravstveni sistemi širom svijeta su na iskušenju do svojih maksimalnih kapaciteta.

Vlade u regionu uglavnon su bile spremne za odgovor na krizu i počele su preduzimati mjere kako bi usporile širenje KOVID-19. U mnogim zenljama širom Zapadnog Balkana to je rezultiralo izravnavanjem krive, a čak su viđeni i prvi znakovi pažljivog popuštanja mjera. Istovremeno, vlade u regionu pripremaju hitne pakete ekonomskih stimulacija, jer su ekonomske posljedice virusa ogromne. Mnogi građani se plaše od gubitka posla, a preduzetnici vide da im je rad ugrožen ekonomskim zastojem. Raduje me što vidim da EU usko sarađuje sa svim zemljama u Svjetskoj banci kako bi omislila zajedničku stratetiju i obezbijedila finansiranje za brzi ekonomski oporavak nakon što prođe prvi dio krize. To se mora učiniti izuzetno pažljivo da se ne omogući povratak kontaminacije.

Kriza, naravno, utiče na sve aspekte javnog života, ali i na javne institucije i vladu. Smatramo da je vrlo važno da parlamenti zadrže svoju ulogu tokom ove krize koliko god je to moguće. Potpuno shvatam da ovo predstavlja logističke izazove, ali svako odlaganje rada parlamenta treba da bude proporcionalno, privremeno i legalno. Sretni sio što vidimo da su mnogi parlamenti u regionu ponovo organizovali sjednice.