Ispred škole u Zatrijepču postavljaju spomen-bistu Skenderbega

Potpredsjednik Opštine Tuzi, Simon Ivezaj, kazao je za CdM da ispred osnovne škole u Zatrijepču koja nosi ime Đerđa Kastriota Skenderbega neće biti postavljen spomenik istoimenom junaku albanske istorije i kulture, već spomen-bista.

On je ovo saopštio nakon što je juče u medijima objavljena informacija da će ispred škole u Zatrijepču biti postavljen spomenik Skenderbegu.

“Razlog za postavljanje spomen-biste je što je direktor pomenute škole podnio inicijativu za njeno postavljenje nadležnom organu Glavnoga grada. Svaka škola treba da ima u svom dvorištu spomen-bistu istorijske ličnosti čije ime nosi i mi to u DPS-u i te kako poštujemo”, istakao je Ivezaj.

Budući da su od 1. septembra Tuzi stekle status samostalne Opštine, on kaže da će predmet biti prenesen u nadležnost Sekretarijata za kulturu i sport Tuzi.

“Dakle, netačna je informacija da je Sekretarijat za kulturu i sport Opštine Tuzi već preuzeo predmet iz Glavnoga grada. To će tek biti urađeno u toku narednih dana. Mi u Opštini Tuzi razumijemo potrebu određenih političara za senzacionalizmom, ali smo dužni da radimo u skladu sa zakonom. Predsjednik našeg kluba,Halil Duković je u tom smislu podržao ovu inicijativu direktora škole u Zatrijepču. On nije na prekjučerašnjoj sjednici skupštine Opštine dao obećanje da će DPS u ovoj stvari kršiti zakon o upravnom postupku po cijenu toga da spomen-bista bude postavljena prije Nove godine. Dakle, postoji posao koji treba uraditi, i taj će posao biti urađen samo u skladu sa zakonom i nikako drugačije. A zakon nalaže da se mora izraditi Program podizanja spomen-obilježja, da se mora pribaviti saglasnost od Ministarstva kulture, za šta će biti potrebno najmanje dvije sjednice skupštine Opštine”, istakao je on.

Prema njegovim riječima, tek treba da ustanoviti dokle je nadležni organ Glavnoga grada dospio u ovom predmetu.

“Onda ćemo u skladu sa time dovršiti preostali dio procedure. Takođe moram da napomenem da nije u redu da se istorijske ličnosti koriste u dnevnopolitičke svrhe. Pozivam sve političke subjekte da se uzdrže od politizovanja jedne uobičajene procedure kao što je postavljanje spomen-biste ispred jedne škole, u ovom slučaju ispred škole koja nosi ime velike istorijske ličnosti koja je zajednička svim pripadnicima albanskog naroda”, ispričao je Ivezaj.

M.D.