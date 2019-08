Istorija Crne Gore ne traje onoliko koliko bi da odredi Risto Radović

Vesna Šofranac

Boka nije nikad bila dio Srbije, sem kad je čitava Crna Gora bila okupirana od bratske Srbije 1918-1941 godine. Srpski episkopi takvim porukama, kao i onima da će životima braniti “svoje svetinje u Crnoj Gori”, te prijetnjama vlasti da pazi što radi, citiranjem u današnje vrijeme kneza Lazara: „Bolje da nas unuci mrtve pamte, nego da nas sinovi žive zaborave”, šalju užasne poruke građanima Crne Gore i unose klicu razdora, maštajući o nečemu što ne može biti”, kaže u intervjuu Vikend novinama naš publicista i politički analitičar Ranko Đonović.

Đonović se osvrnuo i na nedavne izjave ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Đačića, poručujući da bi bila manja šteta da više pjeva, a manje priča, te se može i on (Dačić) smatrati odgovornim kada tvrdi da su odnosi između Crne Gore i Srbije pogoršani. On govori i o odnosima u budvanskoj vladajućoj koaliciji, opoziciji, sljedećim parlamentarnim izborima…

Na pitanje da prokomentariše objašnjenje Crnogorske zašto i dalje ostaje u vlasti u Budvi, odnosno da to radi kako bi zaštitila Budvu od DPS-a Đonović odgovara:

“Kad neko ko je u koaliciji sa Demokratskim frontom kaže da čuva Budvu od DPS-a, to u logičnoj ravni ima smisla taman kao kad lisicu zadužiš da rješava stambeno pitanje kokošaka”.

Sa sabora episkopa SPC u Manastiru Savina, posvećenom Predlogu zakona o vjeroispovijesti, crnogorskoj vlasti je poručeno da dobro razmisli o sljedećim koracima, da „nije pametno iskušavati mudre i slobodarske Bokelje…” Sa istog ovog događaja saopšteno je da svi stanovnici Boke dobro pamte kako je 1945. Boka Kotorska prisjedinjena Crnoj Gori „pod tačkom razno”, kao i to da se po oslobođenju u Velikom ratu, Bokokotorska episkopija ujedinila u Srpsku pravoslavnu crkvu direktno preko Patrijaršije u Beogradu, a ne preko Cetinja… Šta se ovim želi poručiti?

ĐONOVIĆ: Čuo sam poruke episkopa SPC, bolje reći njihove prijetnje vlasti da dobro pripaze šta rade kad budu zakonom utvrđivali da li su naši-crnogorski manastiri zaista naši, čuo sam i da „savjetuju” vlast da ne iskušava mudre i slobodarske Bokelje koji znaju za riječ svetog kneza Lazara „Bolje da nas unuci mrtve pamte, nego da nas sinovi žive zaborave”.

Ali ono što je ovoga puta posebno zabrinjavajuće jeste njihovo tumačenje istorije Boke Kotorske. Srpski episkopi, izvlačeći iz istorijskog konteksta tvrde kako je Boka prisajedinjena Crnoj Gori 1945. godine i to pod tačkom razno, da se Bokokotorska episkopija ujedinila sa SPC preko Beogradske patrijaršije i tako dalje, što je čista manipulacija i glupost. Istorija Crne Gore ne traje onoliko koliko je to odredio Risto Radović i njemu slični već čitav jedan milenijum. Mnogo je događaja obilježilo hiljadugodišnje trajanje. Metodom Rista Radovića mogli bismo danas tvrditi da Crna Gora treba da zauzme teritorije od Drača do Neretve, da joj pripadne pola Bosne i pola Srbije, što bi bilo samo po sebi glupost, uprkos tome što je to nekada u istoriji bilo tako.

A Boka Kotorska?

ĐONOVIĆ: Boka nije nikad bila dio Srbije, sem kad je čitava Crna Gora bila okupirana od bratske Srbije 1918-1941 godine. Srpski episkopi takvim porukama šalju užasne poruke građanima Crne Gore i unose klicu razdora, maštajući o nečemu što ne može biti.

Srpski šef diplomatije rekao je za beogradski Blic “da mu je drago što narod u Crnoj Gori ne proživljava krizu indentiteta”, ali da se to ne bi moglo reći i za političko rukovodstvo u Crnoj Gori. On ističe da, koliko vidi, pogoršanje odnosa sa Srbijom nije donijelo Crnoj Gori ništa dobro po pitanju turističke sezone, jer narod neće da ljetuje i troši novac tamo gdje nije dobrodošao”. Kako ovo komentarišete?

ĐONOVIĆ: Srpski šef diplomatije Ivica Dačić, bre malo pjeva, malo vrijeđa Crnu Goru. Možda bi bilo bolje da stalno pjeva, jer bi tada pravio najmanje štete. Bio je jako dobar i poslušan Slobodanu Miloševicu, Koštunici, Tadiću i sada Vučiću…

Gotovo da je likovao kad je rekao da je turistička sezona u Crnoj Gori propala, pa ga treba obavijestiti da je, na njegovu žalost, ova godina uspješnija nego bilo kada ranije. A što se tiče srpskog i crnogorskog naroda, ne mora da brine. To su prijateljski narodi i Srbi su uvijek dobrodošli kod nas kao što su i Crnogorci dobrodošli kod njih.

Dakle, ako su odnosi između dvije države pogoršani, onda je to samo zavaljujući političarima kao što je i Dačić.

Šta pokazuju dešavanja u budvanskoj koalicionoj vlasti?

ĐONOVIĆ: Budvanska koalicija je u haosu od prošlih izbora kada je počela da vrši vlast, jer se vršenje vlasti svelo na borbu za jeftine političke poene, a građanima Budve neka bude kako bude.Tako nešto je vrlo prepoznatljivo. Takođe je evidentno da su ti sukobi veći unutrar vladajuće koalicije nego prema opoziciji. Kako se izbori bliže tako je intenzitet sukoba jači. Čak je došlo i do sukoba u samim strankama. Tako to, prije ili kasnije, uvijek biva kad se politika i upravljanje gradom ili državom svede na ogoljenu borbu za vlast. Kada se lični interes kao glavni politički cilj proglašava interesom građana nije teško pretpostaviti šta bi se dešavalo da takvi preuzmu vlast u državi i kuda bi je odveli.

Crnogorska je obavijestila javnost da izlazi iz koalicije, da će tražiti smjenu Carevića, da bi predsjednik te partije Pavićević rekao da je on za zamrzavanje inicijative o izlasku iz vlasti, navodno zato da ne dopuste DF-u da Budvu preda DPS-u. O čemu se ovdje radi?

ĐONOVIĆ: Crnogorska se po tom sudu loše snalazi u političkim vratolomijama budvanske koalicije. Ovo je činjenica bez obzira što su iz Beograda uvezli pojačanje sa osmijehom i doktorskom titulom. S tim pojačanjem vjeruju da su postali prepametni, ali po onome što rade ispada da im pamet nije jača strana. Obavještavaju građane da izlaze iz budvanske koalicije, a odmah zatim da ne izlaze.Traže smjenu predsjednika opštine Marka Ćarevića, pa odmah poslije ne traže, nešto zamrzavaju, pa odmrzavaju.

Kažu da će sve uraditi da “sačuvaju” Budvu od DPS-a…

ĐONOVIĆ: Kad neko ko je u koaliciji sa Demokratskim frontom kaže da čuva Budvu od DPS-a, to u logičnoj ravni ima smisla taman kao kad lisicu zadužiš da rješava stambeno pitanje kokošaka.

Demokrate se svim silama trude da javnosti pošalju poruku kako hoće da naprave otklon o DF-a. Da li je riječ o neslaganju sa politikom DF, ili o nečem drugom?

ĐONOVIĆ: Tačno je da Demokrate prave otpor od DF-a uz galamu do neba, ali treba znati razloge. Prvi je taj što je svakome jasno da je politika DF krajnje retrogradna, dakle nije dobro biti dio te politike čak i da im ona leži na srcu. Drugi razlog je privlačenje određenog broja pristalica i glasača DF-a, a treći, možda i najvažniji, jeste liderska pozicija u opoziciji. Mlađani Bečić smatra, što je očigledno, da mu pripada liderska pozicija, dok u DF-u ima najmanje desetak onih koji se smatraju pametnijim, zaslužnijim i važnijim od njega. Ni u jednoj varijanti, čak i za naredne izbore, ne mogu imati zajedničku platformu.

U septembru bi trebalo da počne rad Odbora za reformu izbornog zakonodavstva. Kakva su Vaša predviđanja kada se radi o ovom tijelu i učešću opozicije?

ĐONOVIĆ: Pretpostavljam da će učestvovati veći dio opozicije. Uradiće to kako zbog sebe, tako i zbog pritiska Međunarodne zajednice, a vjerovatno i zato što smatraju da ostatku opozicije mogu nanijeti štetu. Jer, dio opozicije se više mrzi između sebe nego što mrze DPS.

U saopštenjima Demokrata, Crnogorske i DF-a svi se, narodski rečeno, poštapaju sa DPS-om, odnosno prozivaju jedni druge zbog navodne bliskosti sa DPS.

ĐONOVIĆ: Kompletna opozicija napada DPS. Ako bi neko i razgovarao sa tom partijom onaj ostali opozicije bi to smatrao najvećim grijehom. Znate kako narod kaže napad je najbolja odbrana. Tako i oni napadaju i kritikuju aktuelnu vlast jer nemaju što svoje da ponude, osim „poštenje”. Ovakvi kakvi su izgubiće i na sljedećim izborima. Aktuelna vladajuća koalicija uzeće im dvije trećine crnogorskih glasača, a sa jednom trećinom se ne može odlučivati. Preostaje samo priča bez nekog uticaja.

U javnosti je ovih dana dosta komentara izazvalo objavljivanje podataka o dodjeli stanova i kredita pod povlašćenim uslovima pojedinim funkcionerima, direktorima javnih preduzeća i službenicima javne administracije. Vaš komentar

ĐONOVIĆ: Dodjela stanova koja je vršena u Vladi Crne Gore ne može biti prijatna ni za jednu partiju koja je u tome učestovala (bez obzira što se to radi u svakoj državi na svijetu), zbog načina na koji je to rađeno. Treba, svakako, primijetiti da je te spiskove objavila baš Vlada Crne Gore. U nekoj uređenoj demokratskoj državi ovo bi moglo skupo da košta vlast, no ovako loša opozicija sa dijametralno suprotnim programima predstavlja izuzetno dobar amortizer za ovaj, pa i druge propuste u samom DPS-u. Uostalom, to je već viđeno i ranije.

U konkretnom slučaju ozbiljna vlast bi morala na dnevni red staviti odgovornost onih koji su prekršili zakone, ukoliko su ih prekršili. Dakle, vlast mora pokazati da će sankcionisati sve zloupotrebe i manipulacije u svim, pa i u ovom slučaju.

Priča da su se u Budvi posvađali zbog trubača, samo za naivne

Vjerujete li da su se DF i Crnogorska posvađali zbog pokušaja organizovanja manifestacije na Jazu sa trubačima iz Guče ili je u pitanju nešto drugo?

ĐONOVIĆ: Priča Crnogorske da su trubači iz Guče razlog za svađu sa Demokratskim frontom je samo novi trik, nova manipulacija građanima. Ta lekcija navodnog patriotizma koju pokušavaju da prodaju sada više ne prolazi. Ćutali su na transparente, ćutali kada je slavljena stogodišnjica Podgoričke skupštine kada je okupirana i nestala država Crna Gora.

Za njih je izgleda bavljenje politikom ništa druga do da se smisli dobra prevara u pravi čas.

Ujedinjenje opozicije nezamislivo, a pojedinačno nemaju nikakvih šansi

Kako vidite kretanja na opozicionoj sceni u susret parlamentarnim izborima?

ĐONOVIĆ: Opozicija već 30 godina gubi izbore, pa bi se moglo reći da im je to postala navika na koju se pripremaju i na sljedećim izborima. Njihovo ujedinjenje je praktično nezamislivo, a pojedinačni izlazak na izbore unaprijed ih ostavlja bez šansi. Izlaz bi mogao biti odlazak sa političke scene postojećih opozicionih lidera, pa da se sa nekim mlađim, manje opterećenim ljudima pokuša ugroziti DPS.

Koji će biti najveći izazov za DPS?

ĐONOVIĆ: DPS, nažalost, nema ozbiljnog protivnika ni na ovim izborima. Opozicija ovakva kakva je sada, sa sadašnjim opozicionim liderima, nema šansi bilo kako da se organizuju. Dakle, opozicija nije problem za DPS, već je DPS u najveći problem sam DPS, posebno problemi koje imaju u izvršnoj vlasti, pogotovu na lokalnom nivou. Ipak, sa ovakvom opozicijom mogu biti spokojni.

HERCEGNOVSKI SLUČAJ RAZOBLIČIO I SUVERENISTIČKE OPOZICIONE PARTIJE

Imali smo i u Herceg Novom krajnje neprimjerene nacionalističke poruke i nipodaštavanje crne gora na humanitarnom koncertu, kojeg je organizovala MCP. Niko od opozicje nije reagovao. kako to tumačite?

ĐONOVIĆ: Opozicione partije, čak i suverenističke, pojedini mediji i NVO smatraju da se o nekim ključnim pitanjima u Crnoj Gori ne treba izjašnjavati da se ne bi pomoglo DPS-u?!

Čak i kada se radi o teškim nacionalističkim ispadima, kao što je koncert u Herceg Novom, oni ćute da ne bi od toga korist imala DPS. Ovakav stav je totalni apsurd i elementarna politička nepismenost, jer se tako zapravo pomaže baš DPS-u, a nanosi šteta sebi i državi Crnoj Gori. Upravo ovakvim ponašanjem oni doprinose stvaranju slike da je DPS jedina građanska stranke koja brani interese Crne Gore. Takva greška na kojoj istrajavaju 30 godina, prestaje biti greška, a postaje glupost.

DPS vuče precizne poteze, ponekad i radikalne, ali nikada rizične po partiju

Približava se kongres DPS. Kakvi potezi vrha partije se mogu očekivati?

ĐONOVIĆ: Kongres DPS-a koji se po pravilu dešava pred izbore, uvijek donese dosta političkih promjena, čini mi se ponekad i radikalnih, ali nikad po sami DPS rizičnih. Do sada je ta partija uvijek vukla poteze vrlo precizno, kao u dobroj šahovskoj partiji, možda ne uvijek poteze koju su potrebni, ali svakako onoliko koliko je potrebno da se ne uruši jedinstvo partije. Vjerujem da će na predstojećem kongresu biti novih kadrova, da će šansu dobiti mladi ljudi, što će, svidjelo se to nekom ili ne, biti dobar uvod u predstojeće izbore.