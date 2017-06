CG i zvanično dio NATO porodice, Marković: Neka je vječno savezništvo!

Tačno u 18 časova po srednjeevropskom vremenu, Crna Gora je stala rame uz rame sa najmoćnijim zemljama i postala dio NATO porodice.

Signing Ceremony for Montenegro’s Accession to NATO, at the Department of State

“Danas je veliki dan za Crnu Goru – dan kada moja zemlja postaje NATO saveznica. To je istorijski događaj za jednu zemlju i jedan narod koji su podnijeli ogromne žrtve u 19. i 20. vijeku da odbrane svoje pravo na slobodan život; pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti; pravo da nas svijet prepoznaje pod našim imenom i našim znamenjima. Kad kažemo Crna Gora, u istorijskom smislu to znači ni manje zemlje, ni veće žrtve! Skoro 100 godina nakon što je, na kraju Prvog svjetskog rata, izbrisana sa političke mape Evrope i 11 godina od obnove nezavisnosti, Crna Gora je ponovo dio globalne politike”, kazao je premijer Duško Marković.

Jasno poručuje, mi danas slavimo činjenicu da se nikada više o nama, o našoj državi, neće odlučivati iza naših leđa, kao što se to događalo mnogo puta u prošlosti.

“Danas smo postali i formalno dio najmoćnijeg i najuspješnijeg saveza u istoriji, koji odlučuje o najvažnijim pitanjima današnjice. Članstvo u NATO znači za nas – trajnu stabilnost, sa euroatlantskim demokratskim vrijednostima urezanim u društvu, i ekonomijom spremnom za dalji prosperitet”, kazao je Marković.

Marković se zahvalio SAD-u na podršci.

“Dozvolite mi da izrazim zahvalnost domaćinu, Sjedinjenim Državama; predsjedniku Trampu, zahvalnost Senatu, za čvrstu i kontinuiranu podršku za naše članstvo u NATO. Zahvalnost potpredsjedniku Pensu i sekretaru Tilersonu i ukupno Stejt Departmentu, koji su nam kroz čitav ovaj proces veoma pomogli da budemo gdje smo danas. Zahvaljujem i svima vama koji ste danas ovdje da podijelite naše zadovoljstvo”, kazao je Marković.

Kako je naglasio, od momenta ponovnog ustanovljavanja naših odnosa 2006. godine Sjedinjene Države su bile čvrst, pouzdan i dragocjen partner Crne Gore da ostvari viziju evroatlantske i evropske zemlje.

“To je takođe potvrda onog što nikad nije dovedeno u pitanje – da Amerikanci ostaju posvećeni stabilnosti i bezbjednosti Zapadnog Balkana i Evrope”, kazao je Marković.

Zahvalan je i NATO-u i Generalnom sekretaru.

“Dragi gospodine Stoltenberg, sve ovo vrijeme ste bili aktivni u podršci, uz viziju i prijateljski odnos i savjet. Crna Gora će znati da se pokaže kao dostojan partner”, poručio je Marković.

Kao saveznica, Crna Gora će, poručuje on, raditi i dalje ka tom cilju obnovljenom snagom.

“Da postignemo standard od 2% BDP-a za budžet odbrane do 2024. g. i da izradimo nacionalni plan do kraja ove godine, jer vjerujemo da je fer dijeljenje tereta važno za funkcionisanje Alijanse. Doprinosićemo i NATO politici odvraćanja i odbrane, borbi protiv terorizma, projektovanju stabilnosti, kao i operacijama i misijama u inostranstvu. Bićemo i snažni zagovornici i partner za obnovljeni fokus Alijanse na Zapadni Balkan i dalje integracije zemalja regiona u NATO”, obećava premijer.

Čvrsto vjeruje da je ovo istorijski dan i za NATO.

“Pred novim i velikim izazovima, Alijansa prima 29-tu članicu, pokazujući kristalno jasno da je politika otvorenih vrata živa – i da dobro funkcioniše – kao vodilja nade za sve koji žele da dijele njene vrijednosti i standarde. Od danas, od 5. juna 2017. godine – mi smo saveznica koja će uživati benefite kolektivnog sistema bezbjednosti, ali i uz veliku odgovornost da, zajedno sa vama, bez odstupanja i posvećeno nastavi da korača ka trajnom miru, stabilnosti i bezbjednosti Evrope i svijeta. To je zadatak koji će obilježiti generacije pred nama”, istakao je Marković..

Iz Stejt dipartmenta imao je poruku za Crnogorce.

“Ujedinimo se i iskoristimo šansu da Crnu Goru učinimo zemljom u kojoj će se bolje živjeti; u kojoj će biti još više demokratije, još više vladavine prava, više jednakih šansi za sve. Dužni smo to nama samima, prije svega. Ali, dužni smo to i našim saveznicima koji su razumjeli i podržali, uvažili i prihvatili za ravnopravnog partnera jednu malu zemlju sa Balkana. Budimo mudri – u ime budućnosti, onoliko koliko smo bili hrabri u herojskoj prošlosti! Neka je vječna Crna Gora i neka je vjećno savezništvo”, poručio je Marković.

Generalni sekretar Stoltenberg srdačno je Crnoj Gori poželio dobrodošlicu na crnogorskom jeziku, iskazujući zadovoljstvo što će naša zemlja biti za stolom sa najmoćnijim zemljama današnjice.

Put ka članstvu u NATO Alijansi započet 29. novembra 2006. godine pristupanjem Partnerstvu za mir, završen je danas predavanjem ratifikacionih instrumenata u Vašingtonu.

Dokument – instrument pristupa predao je u ime Crne Gore ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović.

Ispred sjedišta NATO-a u Briselu uveliko teku pripreme za ceremoniju formalnog prijema Crne Gore u Alijansu. Postavljena je bina, a jarbol za crnogorsku zastavu već ranije je rezervisan.

Konačno, u srijedu 7. juna, u novom sjedištu NATO-a u Briselu, na jarbolu će se zavijoriti zastava Crne Gore – 29. članice najmoćnijeg Saveza današnjice.

Congratulations to @MeGovernment on joining @NATO today. We welcome the 29th member of the Alliance.

— Alison Kemp (@AlisonKempUK) June 5, 2017