Ivanović: Država da hitno reaguje, da zaštiti građane Budve od bahatog ponašanja huligana

Predsjednica Crnogorske Anđela Ivanović, osudila je nasilje u Budvi izazvano pokušajem odbrane funkcija smijenjene vlasti, u kojem je vršilac dužnosti predjednika Opštine Vladimir Bulatović napadnut.

Bulatović je danas napadnut prilikom izlaska izzgrade opštine, kada je pogođen kamenom u glavu.

“Koliku god dozu primitivizma, bezobraznosti i bezobzirnosti da su pokazalii, i nadali smo se da postoji način da se dođe do mirnog rješenja i prevazilaska razlika. Međutim, kako smo i pretpostavili, ovakva grupa ljudi, sa ovakvim očekivanjima, nije mogla ni za vrijeme dok su vršili vlast da donese ništa dobro Budvi i Budvanima, pa je potpuno logično što nijesu mogli da pronađu nijedan drugi model komunikacije, osim kamenica, uvreda, gađanja različitim predmetima”, istakla je Ivanović.

Kaže da očekuje da država odlučno reaguje prema takvima.

“Da reaguje hitno i da zaštiti sve građane Budve od bahatog ponašanja huligana i izgrednika. Da odgovori onima koji žele podijele na one koji su po njihovoj mjeri i na one koji nijesu, na one koji su po njihovim mjerilima pravi Budvani i na one koji to nijesu. Mi takve podjele ne prihvatamo. Htjeli vi to ili ne, mi ćemo ovdje živjeti, raditi i stvarati. I borićemo se da nam vi i vama slični ne određuju đe možemo, a đe ne možemo”, naglasila je Ivanović.

Dodala je da uvjerava političke protivnike da će svaki član Crnogorske u svom političkom djelovanju biti zaštićen od primitivizma, uvreda, laži i podmetanja.

“I da će jedan od naših doprinosa politici u Budvi da riječ ”pristojnost” bude ključna prilikom definisanja političke komunikacije i političkih procesa u našem gradu. I da znate, Bulatović će se oporaviti, a osoba koja ga je gađala će biti adekvatno kažnjena”, zaključila je ona.