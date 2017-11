Iz BS tvrde da nijesu tražili podršku ni od jednog centra moći

Potpredsjednik Bošnjačke stranke i nosilac liste za lokalne izbore u Tuzima Nedžad Drešević ocijenio je u razgovoru za Pobjedu da BS nije tražila spoljnopolitičku podršku ni od jednog centra moći.

Drešević kaže da njegova stranka zna da prepozna i uvaži potrebe građana.

“Naši članovi Vlade su u potpunosti odgovorili pozivu i funkciji koju obnašaju. Uslovi rada jesu otežani, mjere koje se preduzimaju su vrlo nepopularne. Sanacioni program Vlade uključuje donošenje određenih restriktivnih zakonskih mjera koje međunarodne institucije zahtijevaju od nas. Resori koje predvode kadrovi Bošnjačke stranke su vrlo kompleksni i obimni, te zahtijevaju veliki rad i stručnost”, kazao je on.

Kako ističe, očekuju dobar rezultat na lokalnim izborima u Tuzima.

“Očekujemo zaista dobar rezultat koji će nam omogućiti da budemo važan faktor buduće lokalne vlasti u Tuzima. Naš cilj je da povećamo broj odborničkih mandata i da dobijemo što više bošnjačkih glasova. Mnogo je važna pozicija Bošnjačke stranke u budućoj strukturi vlasti upravo zbog multietničkog i građanskog koncepta Tuzi i budućeg statusa te opštine”, kazao je Drešević.

Dodaje da partneri u postizbornim savezima mogu biti sve one stranke koje će uvažiti njihov politički program.

“Prije svega mislim na poštovanje principa na kojima se zasniva naša politika, a to je multikulturalna i multivjerska kako država Crna Gora, tako i Tuzi. Dobro bi bilo da u postizbornom savezu bude što više političkih snaga koje svojim djelovanjem mogu unaprijediti život građana”, kazao je on.

Na pitanje u kojoj mjeri su zadovoljni realizacijom koalicinog sporazuma sa DPS, Drešević kaže da bi dinamika realizacije mogla biti i na većem nivou.

“Naš program i planovi su jasni i ne tražimo ništa što nas ne sljeduje i ništa što je mimo koalicionog sporazuma. Tek očekujemo dalju implementaciju po dubini, u mnogo većem obimu, uzevši u obzir činjenicu da su Bošnjaci višedecenijski bili odsutni iz institucija Sistema. Ali, svakako se rukovodimo referencama kadrova. Glavni cilj nakon nezavisnosti države je ostvaren, Crna Gora je članica NATO saveza. Očekujemo da ubrzo budemo i dio Evropske unije. Međutim, potrebna nam je brža realizacija određenih unutrašnjih ciljeva”, kazao je on.

Drešević ističe da još uvijek nijesu imali konsultacije o tome kojem kandidatu će dati podršku na predsjedničkim izborima.

“Izvjesno je da ćemo do kraja ove godine otvoriti priču o predsjedničkom kandidatu. Do sada nijesmo imali konsultacije o tom pitanju jer smo prvenstveno posvećeni lokalnim izborima. Sve će naravno zavisiti od toga ko će biti kandidati za šefa države. Prema našim načelima, predsjednik države mora imati širu sliku građanskog uređenja društva u Crnoj Gori”, poručio je on.

Drešević je istakao da nema saznanja da je čečenski predsjednik Ramzan Kadirov preko neimenovanog muftije vršio pritisak na djelove BS da prihvati koaliciju sa opozicionim partijama nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.