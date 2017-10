Izrael i Crna Gora nastavljaju bilateralnu saradnju na svim nivoima

Crna Gora i Izrael imaju sjajnu saradnju u kojoj ima mjesta za unapređenje i to na svim nivoima, istaknuto je na sastanku ministra odbrane Predraga Boškovića i ministra za regionalnu saradnju Izraela, Itzahom Cahi Hanegbijem

Bošković je, kako su naveli iz Ministarstva odbrane, naglasio da Crna Gora, kao punopravna NATO članica, teži unaprjeđenju bilateralne odbrambene saradnje, kako sa savezničkim zemljama, tako i partnerima.

“On je ukazao na značaj odlične saradnje Crne Gore sa svim zemljama Zapadnog Balkana, naglašavajući da regionalna stabilnost predstavlja temelj bezbjedne Jugoistočne Evrope. Bošković je istakao da Crna Gora i Izrael njeguju prijateljske odnose, naglasio potrebu za jačanjem saradnje u oblasti odbrane, te informisao sagovornika o aktuelnim projektima i budućim planovima za dalji razvoj sistema odbrane Crne Gore”, navode iz ovog resora.

Ministar Hanegbi je, kako dodaju, istakao spremnost Izraela za produbljivanje bilateralne saradnje sa Crnom Gorom na svim nivoima.

On je naglasio da članstvo Crne Gore u NATO predstavlja dodatni podstrijek regionu Zapadnog Balkana u domenu obezbjeđivanja trajnog mira i stabilnosti, kao i stvaranju povoljnijeg ambijenta za strane investicije.

“Ministar Hanegbi boravi u Crnoj Gori povodom učešća na konferenciji „Kapija Balkana – Crna Gora 2017” (Gateway to the Balkans – Montenegro 2017) koja se održava u Podgorici, u periodu od 23. do 26. oktobra ove godine”, zaključuju iz Ministarstva.