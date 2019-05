Janjić: Srbiji i Crnoj Gori potreban sporazum o normalizaciji odnosa

Potpuno sam uvjeren da Andrija Mandić već ima državljanstvo Srbije, iznenađen sam da osuđenima za državni udar nijesu oduzete putne isprave, a postoji mogućnost od bjekstva, kaže Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, u razgovoru za Pobjedu i naglašava da postoji čitav jedan mehanizam koji je sakriven iza srpske žandarmerije, a koji je pod uticajem Rusije što je prijetnja i Srbiji i Vučiću.

On smatra da treba čekati da presuda u slučaju za pokušaj terorizma postane pravosnažna.

“To jeste pravnički važno vrijeme, ali i vrijeme u kojem očekujem da se naprave analize da se pripreme odgovori -inače ne očekujem neku brzu promjenu niti izjašnjavanje povodom presude. U sadržaju presude se država Srbija, odnosne službe Srbije preko pojedinaca i Rusije povezuju sa pokušajem državnog udara na teritoriji strane države, znači da bi to trebalo da ima ozbiljne posljedice”, ističe Janjić.

Prema njegovim riječima, te posljedice mogu da idu u pravcu nove negativne kampanje zaoštravanja odnosa, a mogu i da se završe sporazumom o normalizaciji i stabilizaciji odnosa između Srbije i Crne Gore.

“Takav sporazum je neophodan. Unutar sporazuma bi bilo obostrano odricanje od bezbjednosno obavještajnog djelovanja na teritoriji druge zemlje i zajedničko djelovanje na teritoriji treće zemlje. To bi moglo da se dogodi i to je očekivanje na putu i Srbije i Crne Gore ka EU, što se odnosi i na Sjevernu Makedoniju to je taj pozitivni ishod. Postoji i drugi ishod koji se ne mora javno održavati, ali će vjerovatno biti dio medija. Srbija i Crna Gora moraju zajednički da rade na presijecanju veza između organizovanog kriminala, međusobnih i organizovanih kriminalnih službi i bezbjednosnih provokacija”, smatra on.

Janjić nije ni očekivao zvanične reakcije Srbije na presudu, ali je uvjeren da su predsjednici Milo Đukanović i Aleksandar Vučić o njoj razgovarali.

“Kakvi god da su medijski, politički govori narativi i odnosi, uvijek postoji način da se razmijene mišljenja za takve informacije koje su ozbiljne i koje udaraju u srce bezbjednosti Srbije. Kada je u pitanju Mandić, to je nastavak priče, koja je legalna i legitimna, da Beograd koji sebe vidi kao matičnu državu svih Srba kontaktira sa svima koji se osjećaju Srbima, a Mandić tu ima kontinuitet: od kada je napravio stranku on ide tom linijom, to sam od početka govorio. Jedini opstanak političkog djelovanja Mandića, a sada je to pitanje već krivične odgovornosti, ali prije svega srpskih političara jeste njihovo jasno identifikovanje kao pripadnika manjinske zajednice i korišćenje tih kvota. To Crna Gora u svom zakonodavstvu mora da radi. Kada kažem Mandić, ne mislim na Medojevića i druge jer oni su samo spremni da koriste resurse Srbije i drugih zemalja za svoje političke ciljeve, a Mandić se poziva na svoju etničku pripadnost”, tvrdi Janjić.