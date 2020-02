Jaredić: Srbi imaju sva prava, osim da ruše državu

Srbi u Crnoj Gori uživaju sva građanska prava, izuzev prava da ruše državu, kaze član novoformiranog nevladinog udruženja Crnogorski zbor Božidar Jaredić, komentarišući poruke predsjednika Aleksandra Vučića nakon sastanka sa predstavnicima Srba u regionu. Jaredić pozdravlja jučerašnji sastanak predstavnika Vlade i Mitropolije ali ne vjeruje da se može postići kompromis o spornim pitanjima.

On ne vjeruje u iskrenost poruke predjednika Srbije Aleksandra Vučića da će ta država nastaviti još više da podržava Srbe u Crnoj Gori kroz sve forme koje su zakonito moguće i opravdane.

“To što su oni pozvali Srbe na okupljanje to meni malo zlokobno zvuči ako se sjetimo kako su Milošević i njegovi nacionalisti u ono vrijeme 90-tih okupljali Srbe na okupljanje.Medjutim daj bože da misli tako i da će raditi kao što je rekao”, ocijenio je Jaredić.

Za njega je posebno sporno to što se Vučić od pokušaja terorizma 2016.u Crnoj Gori sve češće sastaje sa predstavnicima Srba, među kojima su i oni koji su optuženi za taj slučaj.

“Naravno nikad ih nije pozvao da poštuju Crnu Goru, državu, zakone, nego da će on dozvoliti da se iko ne iživljava nad Srbima u Crnoj Gori, a ko se i kako iživljava u Crnoj Gori. Sva građanska prava u građanskoj Crnoj Gori oni imaju, izuzev pravo da ruše državu, e to pravo sigurno neće moći da imaju”, kazao je Jaredić.

I današnji sastanak je, vjeruje on, nastavak kampanje koju Srbija vodi protiv Crne Gore. Da je žestija i ubojitija, nego kada se Crna Gora branila od Slobodana Miloševića i petog bataljona potvrđuje, kaže Jaredić, i nedavni dolazak ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u Gornja Rovca.

“Prosto čovjek ne može da vjeruje da u Rovcima bar jedan dio Bulatovića dozvoli da im jedan srpski ministar vojni, još u uniformama, dođe i da im osramoti Rovca, ako se zna da su 20-tih godina prošlog vijeka srpska soldateska poharala Rovca, pobila 50-60 ljudi i sve kuće spalila”, kazao je Jaredić.

Za sva ta dešavanja, kaže on, potpuno je jasno da je glavni okidač Zakon o slobodi vjeroispovijesti. Jaredić, pozdravlja jučerašnji sastanak predstavnika Vlade i mitropolije, ali ne vjeruje da se može postići kompromis.

“Ja lično čestitam premijeru Markoviću ,on je napravio jedan džentlamenski potez, pozvao ih je na razgovor iako je jasno da njima nije stalo do odbrane svetinja, nego da se u Crnoj Gori napravi što više razdora. Što se tiče litija, to je jasno da su politički skupovi, to su i predstavnici DF-a jasno rekli, da sada žele to da pojačaju i da ako ne bude dovoljno ispred hramova, da će doći ispred Skupštine, a vi znate šta su oni i prije radili ispred skupštine. Sada se bliže izbori i oni sada žele da pridobiju što više svojih glasača i oni će izgleda pokušati sve da učine”, smatra Jaredić.

I zato Jaredić zaključuje da Crna Gora mora pokazati da je država koja sprovodi zakone koje je donijela.