Jelušić: Korona produžila agoniju vladajuće koalicije u Budvi

Predsjednik Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Budve Predrag Jelušić kaže da je aktuelna vlast u ovom gradu od konstituisanja u permanentnoj krizi i da će zbog toga DPS podržati inicijativu za smjenu predsjednika Opštine Marka Carevića.

Jelušić u intervjuu Vikend novinama kaže da je ova inicijativa pokrenuta u sumrak mandata vladajuće koalicije u trenutku kada je opština “pred pucanjem.

“U toj inicijativi je, interesantno, navedeno je sve ono što je DPS godinama navodio kaže Jelušić.

Opštinska vlast u Budvi se već duže nalazi u krizi. Crnogorska, članica vladajuće koalicije, traži smjenu predsjednika Opštine Marka Carevića. Kako vidite funkcionisanje vladajuće koalicije?

JELUŠIĆ: Aktuelna vlast je u krizi od samog njenog konstituisanja, i to smo već četiri godine u prilici da gledamo gotovo svakodnevne sukobe i prepucavanja, i kao rezultat toga imamo gotovo petnaestodnevne situacije performansa sukoba, nerada, neznanja. Ova vlast kao da se uživjela u te uloge, i takve situacije su postale smisao njihov postojanja i svakodnevnog funkcionisanja. Kakvo je to funkcionisanje vlasti kada kolegijumima predsjednika već odavno ne prisustvuje većina lokalnih funkcionera Opštine. Koji je kvalitet odluka koje se na takav način donose? Kakvo je to funkcionisanje kada dva potpredsjednika ne znaju šta radi predsjednik i kakve odluke donosi? I kao rezultat toga imamo očekivano 160 miliona eura Budžeta u četiri godine i nijedna značaj na investicij a u j avnom interesu! Niti jedan projekat u javnom interesu. Ono što su jedino “uspješno radili je zapošljavanje bez mjere i mimo zakona. Samo opština Budva ima više od 430 zaposlenih. Stotinu više nego 2016. kada su preuzeli vlast. Preko pet miliona eura samo za plate. I tako je u gotovo svim lokalnim preduzećima. I to je jedini rezultat ove vlasti!

Kako će se Demokratska partija socijalista odnijeti prema inicijativi za smjenu predsjednika Opštine?

JELUŠIĆ: Što se tiče inicijative smjene predsjednika situacija i činjenice su sljedeće. Aktuelni predsjednik je izabran glasovima i Demokrata, i Crnogorske uz, koliko se sjećamo dobro, puno hvalospjeva, zajedničkih fotografija, sa puno osmjeha i mnogo obećanja… da neće biti partijskog zapošljavanja, profesionalizacija javne uprave, razvojni projekti, i čuveni destinacijski menadžment. A imali smo prilike da vidimo sve samo ne to obećano i bilborde i trube, i skandalozne “svečane” sjednice, skrnavljenje i nepoštovanje Države i državnih simbola. Samo su nijanse bile u pitanju. Neki su to radili transparentno, vulgarno, neki prikriveno. Da. Inicijativa je konačno i pokrenuta.

U sumrak mandata ove vlasti. U toj inicijativi je, interesantno, navedeno je sve ono što je DPS godina navodio. Inicijativa je sada kada je budžet Opštine pred pucanjem, kada zarade neće biti isplaćivane, kada se niti jedna od obećanih investicija nije realizovala, kada su sistemi važni sa funkcionisanje grada pred kolapsom. Kada su obećanja prestala da važe! Sada konačno mogu da se pogledaju u ogledalu! DPS će podržati Inicijativu. Spremni smo da preuzmemo i dio odgovornosti za funkcionisanje lokalne vlasti, čak i u ovakvoj situaciji, zarad javnog interesa i građana Budve. Imamo najkompetentnije kadrove za vršenje javnih poslova.

Međutim, nijedna vlast, pogotovu ona neuspješna, nije oličenje samo neuspjeha jednog čovjeka. Nije neuspjeh pojedinca. Zato očekujemo da svi lokalni funkcioneri podnesu političku odgovornost srazmjerno odgovornosti koju su imali na javnim funkcijama. I to je naš stav. Naravno, ova situacija je interesantna kod svi političkih subjekata u Budvi, tako da je vrlo moguće da dolazi do nekih drugačijih političkih aranžmana i prekompozicija. Svakako mislim da će brzo doći vrijeme raspleta i da će to biti ozdravljenje političke, sada jedne mučne slike Budve. Ovo je vrijeme kada se i pojedine partije, a, izgleda, i pojedinci traže i preispituju sebe i sopstvene izbore.

Ako se uzme u obzir politička kriza i pandemija koronavirusa, što će sve negativno uticati na predstojeću turističku sezonu, kako vidite Budvu u narednih nekoliko mjeseci?

JELUŠIĆ: Budva će kao opština dominantno vezana ekonomski za turizam trpjeti ove godine. Bilo je za očekivati da već sada LTO Budve i Opština imaju plan sa prvenstveno hotelijerima i drugim izdavaocima smještaja kako da se djeluje. Kako se planira utrošiti novac od preko tri miliona eura iz LTO-a, kolike su budžetske rezerve Opštine, koje su to uštede koje su mogu napraviti kako bi se pomogla privreda, da li su planirane dotacije ili subvencije organizatorima putovanja? Koje su mjere prema svim subjektima koji su vezani za turizam?

Da li se ijedna investicija od javnog značaja može završiti u narednom periodu? To su sve pitanja za lokalnu vlast, na koja oni očito nemaju odgovora. Jasno je da će se ova politička agonija sada i nastaviti i produbiti, da će vlast neefikasnost i nerad još više sada pokazati. Mi smo i prethodne tri godine ulazili u sezone bez noviteta, novih projekata, novih ideja…. Sada jasno je da svi akteri na vlasti u Budvi jedva čekaju da se svega toga riješe i da odahnu.

Imati naboj opozicije, a vršiti vlast je konflikt koji ne daje rezultate. Svaka vlast se mjeri samo po rezultatima.

Da li se vlast u Budvi pripremila za ovakvo stanje odnosno za, sasvim izvjesno, lošu turističku sezonu?

JELUŠIĆ: Iskreno, malo ko bi se mogao pripremiti za ovakvu situaciju, posebno neorganizovana, neznavena i unutar sebe konfliktna vlast u Budvi, koja je mandat uglavnom potrošila na razrješenja i imenovanja lokalnih funkcionera, a u finalu i na oštre međusobne optužbe oko zloupotreba i činjenja mimo zakona. Nerealno je očekivati od takve vlasti da uradi i minimun, čak i u najregularnijim uslovima.

Zato Budvi treba drugačija struktura i političke scene i pojedinaca koji imaju viziju i koji su spremni da rade i javnom interesu, u interesu grada, koji stalno pulsira, i koji, iskreno, nije jednostavno voditi, ali je izazovno. Mislim da Budva takvu kritičnu masu može obezbijediti.

Ništa u Budvi nije urađeno da se spriječi koronavirus

Aktuelna je pandemija koronavirusa. Da li ste zadovoljni onim što je opštinska vlast u Budvi uradila povodom sprečavanja širenja pandemije?

JELUŠIĆ: Ne. Nisam uspio vidjeti da se nešto konkretno, novo, efikasno uradilo, ili barem predložilo u interesu gradjana, kao što su to uradile neke druge opštine… Mjere koje daju sada rezultat su mjere koje je propisao NKT. Što je inače obaveza poštovanja svih.