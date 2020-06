Jokić: Sve nelogičnosti Vujoševićevog reagovanja

Direktor Službenog lista Crne Gore Momčilo Vujošević današnjom reakcijom je pokušao da opravda svoje bezakonje i zloupotrebu službenog položaja u korist Demokratske partije socijalista nabrajajući više akata i dokumenata, pokušavajući na taj način da stvori privid kod građana Crne Gore kako je on radio po zakonu, saopštio je član Predsjedništva Demokrata Vladimir Jokić.

“Jasno je Vujoševiću, kao pravniku i kao direktoru glasila u kojem se objavljuju svi propisi šta je sve prekršio po partijskoj direktivi, pa ga neću upućivati na zakonske propise, to će biti obaveza tužilaštva, već ću upravo građanima Crne Gore ukazati na sve nelogičnosti i nezakonitosti u njegovom reagovanju”, istakao je Jokić.

Prvo, naglasio je, Vujošević kaže da mu je dostavljen zahtjev za objavu opštinskih pečata nevažećim od Snežane Kuč i Vladimira Bulatovića, ovjeren pečatom razrješenog potpredsjednika opštine, sa kopijama njihovih ličnih karata i sa zapisnikom upravne inspekcije da se isti moraju oglasiti nevažećim.

“Zna dobroVujošević da se opštinski pečat može oglasiti nevažećim jedino uz rješenje sekretara za lokalnu samoupravu opštine Budva. Takođe, upoznat je i sa činjenicom, koju zna svaki pravnik koji je ikada ušao na pravni fakultet, da u skladu sa ustavom i zakonima Crne Gore upravna inspekcija nema apsolutno nikakvih nadležnosti nad opštinskim pečatima. Jednako koliko nadležnosti nad kontrolom opštinskih pečata ima upravna inspekcija, toliko ima i udruženje pčelara”, naveo je Jokić.

Znajući sve to, dodao je, moraju da pitaju Vujoševića, kada bi mu na sto došao zahtjev za oglašavanjem nevažećih pečata Glavnog grada potpisan od strane jednog opozicionog odobornika i jednog predsjednika opštinskog odbora, uz kopije njihovih ličnih karata, da li bi to objavio u Službenom listu ili bi ipak stao i malo razmislio da time ne čini krivično djelo.

“Drugo, Vujošević navodi da mu je nadležni iz opštine Budva, Anđela Ivanović, dostavila zahtjev za objavljivanje tri odluke koje su uredno zavedene i ovjere, pa da ih je zbog toga objavio. Predsjednik SO Budva Krsto Radović je još 11. juna obavjestio direkotra Vujoševića da je on jedino ovlašćeno lice ispred SO Budva, mada je ovaj to po službenoj dužnosti morao znati, kao što je morao znati da mu odluke na objavljivanje iz SO Budva jedino može dostaviti služba Skupštine opštine Budva”, ukazuje Jokić.

Kako je istakao, dva su pitanja u ovom slučaju za Vujoševića.

“Prvo, kojim to pečatom su ovjerene odluke? Pečatom SO Budva koji ste oglasili nevažećim da bi navodno spriječili zloupotrebe ili nekim drugim, možda upravo pečatom udruženja pčelara? Drugo, ukoliko Vam u ponedjeljak ujutru poslanik Demokrata, umjesto službe Skupštine Crne Gore, dostavi Odluku o razrješenju predsjednika Vlade Crne Gore koja stupa na snagu danom donošenja, zavodeći je pod neki raniji broj i ovjeravajući je nekim pečatom koji ste ranije oglasili nevažećim ili pečatom državnog udruženja pčelara, hoćete li je objaviti”, upitao je član Predsjedništva Demokrata.

On tvrdi da današnje reagovanje Vujoševića predstavlja priznanje izvršenog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti i za koje su ga juče prijavili SDT-u. Pozvali su SDT i druge državne organe da, kako je naveo, umjesto da budu instrument partijskog pritiska na legalno izabrane predstavnike vlasti u Budvi odmah preuzmu radnje na ovom slučaju i zabrane dalje vršenje funkcije direktoru Službenog lista.

“U suprotnom država Crna Gora rizikuje da se ujutru nađe u situaciji da u Službenom listu osvanu objavljene ko zna kakve odluke, možda neka djeca u parku danas donesu odluku o tome da se u Crnoj Gori postaje punoljetan sa sedam godina ili lovačko društvo donese zakon i ovjeri ga svojim pečatom da se dozvoljava slobodno nošenje i upotreba vatrenog oružja. Ni jedna od tih odluka nije ni besmislenija ni pravno utemeljenija od onih koje je Vujošević već objavio iz Budve”, zaključio je Jokić.