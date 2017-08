Joković: Milić će i dalje imati jak uticaj u SNP-u

Uticaj bivšeg lidera Socijalističke narodne partije Srđana Milića i dalje će biti značajan u SNP s obzirom na to da je poslanik, bivši predsjednik i da posjeduje veliko političko iskustvo.

To je sadašnji predsjednik SNP Vladimir Joković kazao Dnevnim novinama, odgovarajući na pitanje da li to što je Milić izabran za člana GO stranke, znači i njegov jak uticaj u partiji.

“Naš bivši predsjednik Srđan Milić nije samo član Glavnog odbora već je i naš poslanik u Skupštini Crne Gore. Siguran sam da će i ubuduće kao što je to činio i do sada, učiniti sve da na najbolji mogući način prezentuje sve programske i ideološke vrijednosti SNP-a, da će se zalagati za očuvanje i jedinstvo partije. Njegov uticaj u partiji će biti značajan s obzirom na to da je poslanik, bivši predsjednik i da posjeduje veliko političko iskustvo”, rekao je Joković u razgovoru za DN.

Bivši predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić ostao je visoki funkcioner te stranke, jer je na Kongresu izabran za člana novog saziva Glavnog odbora.

Osim Milića, u novi saziv Glavnog odbora ušli su i njegovi bliski saveznici Snežana Jonica, koja je tijesno izgubila izbore za predsjednika stranke, potpredsjednica Danijela Pavićević, Branko Ivanović, Kolja Ljuljđuraj i Slobodan Čavor.

Mediji su ranije objavili da Joković neće prije septembra predlagati potpredsjednike partije, jer ga stranački Statut ne obavezuje rokovima.

Predsjednik SNP potvrdio je da će do kraja septembra biti završene unutarpartijske konsultacije na osnovu kojih će donijeti odluke o vezi formiranja rukovodstva partije.

Međutim, nije želio da govori o tome ko će mu biti desna ruka.

“U SNP postoji veliki broj iskusnih, stručnih, obrazovanih i mladih kadrova, stoga sam siguran da ćemo napraviti pravi izbor, a konkretna imena ću prvo predstaviti organima partije pa tek onda medijima”, dodao je Joković.

Na pitanje šta će u partiji promijeniti u odnosu na svog prethodnika Milića, Joković kaže da će insistirati da angažovanju mladih kadrova, kako bi SNP bio ojačan.

“Ja sam sa bivšim predsjednikom Srđanom Milićem imao visoki stepen saglasnosti po pitanju odluka koje su bile značajne za partiju. Ono na čemu ću ja najviše insistirati, jeste veće angažovanje mladih kadrova kako bi sa elanom, svojstvenim mladima, unijeli novu i pozitivnu energiju u pravcu jačanja SNP”, dodao je on.

Govoreći o osipanju članstva, i potencijalnom prelasku pojedinih članova u stranku Aleksandra Damjanovića, čije je osnivanje najavljivano u medijima, Joković kaže da vjeruje da će SNP biti partija u koju će se rado uključivati novi članovi.

“I da će svi oni koji su bili prisutni na kongresu, kao i svi naši članovi i simpatizeri širom Crne Gore, ostati, kao i do sada odani i vjerni SNP”, zaključio je lider SNP.

Podsjećamo, Vladimir Joković je izabran za novog predsjednika SNP-a na osmom vanrednom kongresu stranke. On je osvojio 224 glasa delegata, bivša poslanica Snežana Jonica 199 glasova.

Pored Jokovića i Jonice, kandidat za predsjednika stranke bio je i bivši savjetnik u poslaničkom klubu Goran Dašić koji je osvojio svega četiri glasa. Joković je i predsjednik Karate saveza Crne Gore.