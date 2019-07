Joković pozvao opoziciju na dijalog: Zajedničkom listom rušimo DPS

Predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković vjeruje da je zrelo vrijeme da se opozicija ujedini i sruši DPS. On za CdM kaže da pad podrške DPS-u, kako je pokazalo istraživanje CEDEM-a, jeste jedinstvena prilika da opozicionari dogovore jedinstvo i sruše ovu vlast.

“Gledajući istraživanje CEDEM-a, opozocija ima prednost nad vladajućim partijama. Ključno bi bilo da opozicija djeluje jedinstveno, da nađemo zajednički modus. Siguran sam da bi zajednička lista opozicije značila ogromnu sinergiju i pobjedu nad DPS-om”, navodi Joković.

Predlaže da se sastavi ta lista i formiraju vladu na godinu-dvije.

“Nakon toga da raspisati izbore, pa neka onda ide ko hoće, sa kim hoće. U ovom trenutku opozicija ima prednost u odnosu na DPS i njihove satelite i tu priliku ne smijemo da propustimo, već da se ponašamo kao odgovorni ljudi prema onima koji su toliko godina žele promjenu vlasti u Crnoj Gori”, jasan je Joković.

On je uvjeren da su oni koji žele promjene u Crnoj Gori i do sada bili većina, ali je DPS, kako tvrdi, raznim mahinacijama, kao što su koverte i slično, uspijevao da dođe do većine. Napominje kako je ovo prilika koju opozicija ne smije da propusti. Naprotiv, dodaje on, treba odgovorno bez sujeta i malenkosti ili veličina, da se svi uvaže u punoj mjeri, da se okupe, idu na izbore, poraze DPS.

“Siguran sam da nakon toga sve kreće na bolje. Mislim da opozcija treba da sjedne, da razgovaramo, i da shvatimo da imamo istorijsku odgovornost prema narodu koji želi promjene u Crnoj Gori”, ističe Joković.

Prema njegovim riječima, fer i slobdnih izbora nema i neće ih biti bez novog izbornog zakona. Kaže da Radna grupa treba da izradi novi izborni zakon koji će biti nakon toga usvojen u Skupštini, gdje bi svi potpisali i dogvoorili da će priznati rezultate izbora ma kakvi oni bili.

“Ipak, tu treba naći model kako da se spriječi da bilo ko, ni vlast ni opozicija, ne dobiju nijedan glas porotiv volje onoga ko je glasao, odnosno, da nijedan glas ne bude kupljen, ucijenjen. Ne znam koji je interes DPS-u ako to radi, a vidjeli smo da radi, da toliko godina vlada kupujući dušu ovoga naroda. Nije strašno biti u opoziciji. Crnoj Gori je potrebna promjena, potrebna demokratizacija”, kaže Joković u razgovoru za CdM.

On poručuje da treba dobro analizirati stuaciju i vidjeti da li tehnička vlada donosi ono što se od nje traži, a to je da cijeli izborni proces pripremi, fer i koretkne izbore, i da sve protekne na dan izbora rasterećno, da svako može slobodno da glasa, bez bojazni i straha.

“Ako dođemo do toga, ko god bude vladao, pozdraviću to, jer volja naroda je takva”, naglašava sagovornik CdM-a.

Zaključuje da sva opozicija treba da inicira razgovore i dogovore.

“Svi zajedno da budemo svjesni i odgovorni, prema narodu i ukupnoj situaciji u Crnoj Gori. Najveću odgovornost imaju DF i Demokrate kao najjači u opoziciji. Oni su dužni da prvi pozovu i rade najviše na jedinstvu opozicije, a u SNP-u imaju svu podršku za to”, zaključio je Joković.

Treba napomenuti da su brojni pokušaji opozicije da djeluje jedinstveno propali u prošlosti. Mnogo razlika, sujeta, netrpeljivosti koje isplivaju i pojačaju se pred sam finiš pokušaja zajedničkog djelovanja. Neke partije su u posljednjih nekoliko mjeseci dodatno pojačale netrpeljivost jedne prema drugima. Čule su se grube riječi i žestoke optužbe.

Miraš Dušević