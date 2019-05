Joković: Proteste treba uozbiljiti

Socijalistička narodna partija (SNP) smatra da sa građanskim protestima svakako treba nastaviti, ali i da ih treba uozbiljiti. Kako je kazao predsjednik te stranke Vladimir Joković, sve opozicione partije trebalo bi da učestvuju i pojačaju rad na terenu da bi protesti bili što masovniji i uspješniji, piše Dan.

“Ono na čemu SNP insistira i o čemu uvijek govori jeste to da je neophodno očuvati jedinstvo opozicije, jer samo jedinstvena opozicija može doći do rezultata, drugog puta nema”, istakao je Joković.

On je kazao da je primjetna sve manja izlaznost građana na ulice, ali je naglasio da ta pojava ne treba da brine nikoga, već da opozicione strukture treba da osmisle nove zasebne akcije i da djeluju kako bi se narod ponovo pokrenuo.

“Mi smo pretpostavili da će sa dolaskom lijepog vremena biti sve manje naroda na ulicama, da će biti van grada, ali zato partije sada treba da urade svoj dio aktivnosti da ti protesti budu malo bolje osmišljeni, da se daju jasne poruke i sigurno da će broj učesnika na protestu biti veći. Zato stalno ponavljamo da je jedinstvo opozicije veoma važno, jer kad djelujemo ujedinjeno možemo puno više i bolje. To se od nas očekuju i to ćemo i da uradimo”, rekao je Joković.

Osvrnuo se i na za danas zakazano izricanje presude u, kako je ocijenio, konstruisanoj aferi „Državni udar”.

“I od toga će umnogome zavisiti kako će opozicija dalje djelovati i nastupiti, kako po pitanju protesta, tako i po pitanju svega ostalog. To je ozbiljna stvar i smatram da će ta današnja odluka u mnogome sve odrediti ubuduće. Ali, definitivno mislim i da to ne znači da treba odustajati od protesta. Mislim da ih samo treba još više osnaživati i jačati, da to bude jedan ozbiljan proces do konačnog cilja, najprije smjene režima, da dobijemo slobodne institucije i uslove za prve fer i slobodne izbore, pa poslije neka sve ide svojim putem”, kazao je Joković.