Jonica još nije odgovorila hoće li potpredsjedničko mjesto

Snežana Jonica više puta je razgovarala sa predsjednikom SNP-a Vladimirom Jokovićem o njegovoj ponudi da bude potpredsjednica partije, ali do sada nije zvanično odgovorila prihvata li tu funkciju, kazao je za Pobjedu Dragan Ivanović, novoizabrani potpredsjednik SNP-a.

“Joković je Jonici nudio mjesto u vrhu partije da bismo jednom za vazda prestali da se bavimo unutarpartijskim problemima i krenuli u rad, kvalitet i političku borbu. Dobili smo poruku da ona neće doći na sjednicu Glavnog odbora, ali se nije izjasnila da li će prihvatiti potpredsjedničko mjesto ili će predložiti nekoga drugog”, kazao je Ivanović.

On je rekao da u rukovodstvu SNP-a postoji jaka volja da se prevaziđu unutarstranački problemi, ali, kako je kazao, „očigledno je da to dosta teško ide“.

Ljubav prema SNP-u

“Optimista sam, jer u pitanju su ljudi koji vole SNP i koji su dosta dali za partiju. Mnogi nijesu znali šta piše u pismu koje su potpisali, ali kad su već potpisnici, obavezali su se za nedolazak na sjednicu. Razgovarao sam sa velikim brojem njih, pogotovo u Podgorici. Kazali su mi da je to bila njihova riječ kojoj su htjeli da ostanu dosljedni. To ne znači da na sljedećim sjednicama neće prisustvovati i da neće nastaviti rad u partiji, naročito sada kada znaju da to što piše u pismu nije istina”, istakao je Ivanović.

Jonica je odbila da za Pobjedu kaže da li će prihvatiti potpredsjedničko mjesto u partiji i zašto nije došla na sjednicu Glavnog odbora. Ona je istakla da iz principa za medije ne komentariše dešavanja u stranci.

“Kao što znate, od Kongresa nijesam dala nijednu izjavu. O unutarpartijskim pitanjim, nijesam, niti ću ikada govoriti u medijima. To je princip od kojeg neću odustati jer strogo poštujem Statut”, kazala je Jonica.

Sjednica Glavnog odbora, održana u srijedu, potvrda je da SNP nije izašla iz krize nakon Kongresa na kojem je izabran novi lider Vladimir Joković. Iako je prvi čovjek SNP-a uporno govorio da nema problema u izboru najužeg tima, juče su, od planiranih pet, izabrana samo tri potpredsjednika Dragoslav Šćekić, Dragan Ivanović i Danijela Đurović. Snežana Jonica, koja je izgubila na Kongresu od protivkandidata aktuelnog predsjednika, za samo 25 glasova, i koju je Joković planirao na potpredsjedničkom mjestu, nije ni došla na sjednicu Glavnog odbora. Nije došao ni dio onih koji su njeni podržavaoci, a među kojima je i bivši predsjednik partije Srđan Milić. Dvije iskristalisane struje ostale su podijeljene i nakon GO. Istomišljenici Jonice tvrde da nije bilo kvoruma za sjednicu, dok Joković kaže da je prisustvovalo 67 članova, što je dovoljno za odlučivanje.

Dan uoči Glavnog odbora, 63 člana tog tijela uputila su pismo Jokoviću tražeći da se dio funkcionera javno izvini zbog, kako tvrde, progona delegata koji su na Kogresu podržali Jonicu. Od Jokovića je traženo i da „zaustavi revanšizam u stranci“.

Pismo

“To pismo odnosilo se na neka unutarpartijska dešavanja, ali ne kada sam ja izabran, već na neka pretkongresna dešavanja”, kazao je Joković novinarima nakon Glavnog odbora.

Posljednja kriza u SNP-u kulminirala je 11. maja ove godine, kada je dugogodišnji funkcioner i poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović na elektronskoj sjednici GO razriješen svih funkcija.

Već 25. maja, sada bivši predsjednik SNP-a Srđan Milić, koji je na čelu te stranke bio skoro 11 godina, napustio je fotelju partijskog lidera, pod pritiskom više opštinskih odbora. Dio članstva optužio ga je da nanosi političku štetu ugledu partije, te da je svojim rukovođenjem doveo SNP do propasti. Milića je naslijedio Joković na Kongresu 13. avgusta, podrškom 224 delegata, dok je Jonicu podržalo 199 članova.

SNP: Potpredsjednici izabrani legalno

Partijski organi i rukovodstvo SNP-a izabarani su u skladu sa Statutom, na legalan i legitiman način, bez bilo kakvog revanšizma, saopšteno je juče iz te partije.

Spekulacije kojima se ovih dana neki bave po medijima, nijesu dobronamjerne i ne donose dobro SNP-u, već nekim drugim krugovima kojima jaka SNP smeta od poodavno piše u saopštenju.

Iz SNP-a su dodali kako je kvoruma za donošenje odluka bilo, te pozvali medije da ih, kako su naveli, izuzmu iz senzacionalističkih vijesti i napisa.