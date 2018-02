Jovićević odustaje, Brković i Tadić Mijović kandati za predsjednika opozicije?

Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Andrija Jovićević najvjerovatnije će odbiti ponudu Demokratskog fronta da bude kandidat za predsjednika, saznaje CdM. Sa druge strane, na spisku potencijalnih kandidata građanske opozicije pominje se književnik Balša Brković. Štampani mediji danas pišu da jedan od kandidata građanske opozicije može biti i Milka Tadić Mijović.

Funkcioneri DF-a, sa Jovićevićem su na ovu temu kandidature razgovarali prije dva dana, ali Jovićević je pri stavu da se zakasnilo sa kandidaturom i da “sada, zbog svega što se događa, nije pravi momenat za to”.

Izvor CdM-a tvrdi da je Jovićević još nije saopštio konačan stav, ali da je bliži odluci da odbije nego da prihvati predsjedničku kandidaturu.

Prema saznajina CdM-a predstavnici DF-a razgovarali sa Jovićevićem prije nekoliko dana.

“Ono što Jovićevića odbija od ove priče jeste to što postoji bojazan da neće cijela opozicija stati iza njega, jer su pojedini iz redova građanske opozicije već ranije saopštili stav da ga neće podržati, a on ne želi da sada uđe u trku ukoliko to ne bude jedinstven stav”, tvrdi izvor CdM-a.

O predsjedničkom kandidatu kojeg će predložiti i DF-u razmišlja i građanska opozicija. Kako saznaje CdM, kao jedan od potencijalnih se pominje književnik Balša Brković.

Građanske opozicija pokušava da dogovori ime kandidata za predsjedničku trku, ali ne ide sve tako glatko. Kažu da je jedna od kočnica SDP.

“Razgovaramo, dogovaramo se. Ide to solidno, ali ima i kočnica. SDP ima stavove koji se ne podudaraju sa ostatkom građanske opozicije. SDP predlaže kandidate za koje je ostatak “građanske” siguran da nemajun nikakvih šansi. Predlažu čak i osobe koje ne žele da se uključe u predsjedničku trku. SDP ne želi ni pregovore sa DF-om o zajedničkom kandidatu. Ostaje nam da se nadamo se da će se to prevazići, te da ćemo naći rješenje i izaći sa jednim kandidatom, koga bi podržala sva opozicija”, navodi izvor CdM-a.

Današnji štampani mediji pozivajući se na izvore iz opozicije pišu da je Milku Tadić Mijović predložio dio građanske opozicije, predvođen SDP-om, dok je Andrija Jovićević favorit Demokratskog fronta.

Prema pisanju medija navodno će se sa Milkom Tadić Mijović i Andrijom Jovićevićem narednih par dana pregovarati o uslovima njihovih kandidatura. Tadić Mijović se kako mediji pišu nije izjasnila da li je zainteresovana za kandidaturu.

Jučerašnjem sastanku građanske opozicije u Podgorici prisustvovali su lideri Demosa Miodrag Lekić, SDP-a Ranko Krivokapić, SNP-a VladimirJoković i GP URA Dritan Abazović, kao i predstavnik Demokrata Danilo Šaranović. Navodno je na sastanku predlagana i Vanja Ćalović Marković, ali je ta inicijativa predsjednika SDP-a Ranka Krivokapića, odbačena, jer je izvršna direktorka MANS-a ranije javno odbila takve ponude.

I dok traju pregovori, napori i pokušaji da DF i građanska opozicija nađu kandidata oko kojeg se mogu ujediniti, Demokrate to posmatraju sa strane. Poručuju da se neće miješati, ali da podržati samo onog kandidata kojeg dogovori cjelokupna parlamentarna opozicija.

Da podsjetimo, lider Demokrata Aleksa Bečić, prvo je najavio mogućnost da se kandiduje, a onda je odustao i poručio da odustaje.

Crnogorska sapunica se nastavlja. Svakodnevno se licitira imenima, spinuju informacije. Ima i “podmetanja noge”. Ko će se saplesti, vidjećemo brzo. Vrijeme za dogovor ističe.

Miraš Dušević