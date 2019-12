Kažnjenim poslanicima plate manje od 200 do blizu 600 eura

Skupština Crne Gore za novembarske neto zarade poslanika izdvojila je oko 126.640 eura, od čega su poslanici Demokrata i Ditan Abazović iz Ure, koji konstantno bojkotuju parlament, primili ukupno 12.480 eura.

Plate su ovoga mjeseca znatno manje, od 200 do skoro 600 eura, za poslanike koji su kažnjeni zbog izrečenih opomena na plenarnim sjednicama.

Jovan Vučurović iz DF-a, koji je više puta kažnjavan, primio je novembarsku platu od 986 eura, što je za 405 eura manje nego prošlog mjeseca.

Branko Radulović (DF) u oktobru primio 1.851 euro, a u novembru 1.281 euro, što znači manje za 570 eura.

Milan Knežević (DF) primio je 1.160, skoro 300 eura manje nego prošlog mjeseca, a Milutin Đukanović (DF) 1.139 500 eura manje nego u oktobru.

Novembarska plata Andrije Mandića (DF) umanjena je za oko 200 eura, što znači daje primio u novembru 1.314 eura.

Nebojša Medojević (DF), umjesto 1.640 primio je u novembru 1.143 eura, što je manje za 497 eura.

Novembarska zarada Milunu Zogoviću (DF) umanjena je za 135 eura primio je 1.262 eura, dok je prošlog mjeseca na njegov račun ,,leglo“ 1.397 iz skupštinskog budžeta.

Nikola Divanović (DPS), jedini poslanik iz DPS-a koji je kažnjen zbog opomene, primio je u novembru 1496 eura, što je 199 eura manje nego prošlog mjeseca.

Rašku Konjeviću (SDP) nije umanjena zarada, jer se žalio na odluku Administrativnog odbora i ona još nije konačna. On je primio 1.496 eura.

Oni koji ne dolaze nikada na skupštinska zasijedanja nastavili su da primaju nepromijenjene zarade, jer se još ne primjenjuje Poslovnik koji predviđa novčano kažnjavanje onih koji bez opravdanja ne dođu na sjednice parlamenta i radnih tijela.

Poslovnik se ne primjenjuje jer još nijesu određeni kriterijumi po kojima bi se procjenjivalo što su opravdani, a što neopravdani izostanci sa zasijedanja.

Tako su poslanici Demokrata i u novembru primili iste plate: Aleksa Bečić 1.423 eura, Boris Bogdanović 1.446, a članovi Odbora za izbornu reformu Danilo Saranović i Momo Koprivica, primili su 1.410, odnosno 1.391 euro.

Plata Dritana Abazovića i ovoga mjeseca je 1.446 eura.

Najveću novembarsku zaradu, i to obračunatu od 8. oktobra do 30. novembra, primila je Žana Filipović, nova poslanica DPS-a, i to 2.866 eura, što je više i od predsjednika parlamenta Ivana Brajovića koji je do sada imao najveću platu. Brajović je u novembru primio 2.277 eura.

Potpredsjednik Skupštine Branimir Gvozdenović primio je za prošli mjesec 2.067, a drugi potpredsjednik Genci Nimanbegu 1.848 eura.

Plata koja je „prešla” dvije hiljade eura je i Branka Cavora iz DPS-a (2062), kao i Jovanke Laličić iz DPS-a (2.010).

Poslanici vladajuće koalicije koji su se primakli sa zaradom blizu dvije hiljade su Marija Catović (1.943), Petar Ivanović (1.904), Luiđ Škrelja (1.891), Suad Numanović (1.878), Predrag Sekulić (1.839), Miodrag Vuković (1.825).

Među opozicionim poslanicima najveću zaradu ima Danijela Pavićević iz SNP-a, i to 1.912 eura.

Slijede nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović 1.859 eura, Predrag Bulatović (DF) 1.789, Miodrag Lekić -1.772, Ljiljana Đurašković -1.746, Vera Bulatović (DF) 1.719… Plata Srđana Milica (SNP) bila je u novembru 1.640 eura.

Ranko Krivokapić (SDP) primio je novembarsku zaradu od 1.719 eura, a predsjednica SDP-a Draginja Vuksnaović razliku u zaradi od 325 eura.

Boris Mugoša (SD) primio je novembarsku platu od 1.793 eura, a Andrija Popović (LP) 1.640 eura.

Nedžad Drešević iz BS primio je 1.588, a njegov partijski kolega Ervin Ibrahimović 1.548 eura.