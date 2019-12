Klasić za CdM: Crkve na Balkanu su mnogo više nacionalne nego hrišćanske, nisu uvijek bile uz svoj narod

Profesor istorije na zagrebačkom Filozofskom fakultetu Hrvoje Klasić, govoreći o ulozi crki na ovim prostorima, za CdM kaže da je Srspka pravoslavna crkva mnogo više srpska nego pravoslavna, kao što misli da je katolička crkva u Hrvatskoj mnogo više hrvatska nego katolička.

“Obje crkve su više nacionalne nego hrišćanske. Tome bih pridodao često i ponašanje, ali u manjoj mjeri jer je riječ o manjem broju ljudi, i islamskih vjerskih vođa. Gledajući ono što govore, ono što tolerišu vjerski prvaci, jasno je da je da je to često u suprotnosti sa onim što se može pročitai u svetim pismima, bilo da se radi o Bibliji i Kuranu. Često propovjedaonice u vjerskim obektima, mnogo više liče na političke govornice nego na mjesta s kojih bi trebalo propovijedati ideje o miru, ljubavi, zajednišptvu, ono što piše u svetim pismima”, naglasio je Klasić.

Odgovorajući na pitanje da se crkva koristila manipulacijama na ovim prostorima, Klasić ističe da, ako uporedimo djelovanje institucija, dakle crkvi, i samih vjerskih glavnih obilježja, onda vidimo koliko je to sve skupa u diskrepanciji.

“Jer, po meni je nenormalno da sveštenici devedesetih godina blagoslove topove, oružje, da izazivaju progone, prekrštavanja, pokrštavanja, a sve se to događalo ne samo devedesetih. To nije dobra poruka. To nije doprinosilo stabilizaciji. Sveštenici su mogli i dalje mogu i imaju šansu da učine stvari boljima kada bi sa svojih propovjedaonica pozivali na toleranciju, suživot, mir. Mislim da bi bilo puno bolje svima”, rekao je Klasić za CdM.

Hrvatski istoričar smatra da su najveći problemi Balkana demokratski deficit, nedostatak demokratske političke kulture, nedostatak dijaloga u društvu, tolerancija korupcije, nepoštovanje pravne države, ali i loše obrazovanje koje nije usmjereno na kritički osvrt na svijet, ne razvija mlade kritički orjentisane ljude, nego dobre patriote, a sve to zajedno su razlozi zašto je na Balkanu mnogo drugačije nego u, recimo, Skandinaviji.

Za naconalizam kaže da je najveći prblem na ovom prostoru i to od trenutka kada su stvarane nacije.

“Ako, recimo, upoređujete Francusku, Njemačku, Italiju, tamo su prvo stvorene države pa se išlo sa stvaranjem nacije. Na ovim prostorima je drugačije. Prvo su stvorene nacije koje su onda ušle u jednu složenu državu ili su već bile u nekim složenim državama koje nijesu doživljavale kao svoje, tako da su ti nacionalni i patriotski osjećaji vrlo lako eskalirali u nacionalizam i šoviniza, što smo vidjeli u nekoliko navrata”, objašnjava Klasić.

Vlast u Crnoj Gori spriječila građanski rat

Govoreći o Crnoj Gori, Klasić priznaje da mu je naša država najsimpatičnija u odnosu prema antifašizmu.

“Mislim da Crna Gora ima najzdraviji odos prema antifašističkoj tradiciji. I odnos društva i vlasti prema takvim pojavama je jedinstven”, jasan je sagovornik CdM-a.

Napominje i kako Crna Gora ima vlast koja je spriječila ovih 30 godina građanski rat.

“U Crnoj Gori žive Crnogorci, Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Albanci… Vidjeli smo u Hrvatskoj, BiH, na Kosovu da veoma lako takva društva odu u esktremni nacionalizam pa onda u sukobe. U Crnoj Gori se to nije dogodilo. Pohvaljujem to. To je dobra poruka da jedna višenacionalna zajednica može živjeti u miru”, smatra profesor Klasić.

Govoreći o crnogorskom zakonu o slobodi vjerosipovijesti, Klasić tvrdi da pitanje vlasništva nad imovinom nikada ne treba lomiti preko koljena niti rješavati jednosmjernim aktima.

“Često smo u prošlosti imali slučejeve gdje je neko proglasio nešto svojim, a nekoliko godina kasnije to neko drugi proglasio svojim. Mislim da odnos crkve i države na ovim prostorima ima dugu tradiciju koja nije uvijek bila najbolja. Ovdje ne želim abolirati političke, ni crkvene elite. Ne mislim da je crkva uvijek bila uz svoj narod, da je crkvu vodila ljubav prema narodu. Bojim se da su je mnogo više vodili vlastiti interesi, a da je narod često bio u službi crkve, a ne obratno. Tako i o imovini. Kada bi se vratili u prošlost i vidjeli kako su većina tih posjeda dobijeni, izghrađeni, kupljeni. Ali to je bilo u prošlosti i ne smijemo se tako ponašati da kažemo danas ovo je bilo naše. Ne smijemo ponavljati greške. Ponovo stvaranje istih grešaka samo produbljuje podjele i stavra veće probleme u društvu”, upozorava on.

Hrvatska napredovala, ali može bolje

Govoreći o stanju u Hrvatskoj, Klasić kaže da je zemlja jako napredovala i stalno napreduje.

“Hrvatska je članica NATO i EU. Žao mi je što se ponekad čini i razmišlja o tome kao da smo ispunili neke uslove zbog nekog drugog a ne zbog sebe. Kada upoređujem Hrvatsku sa Austrijom ili sa Češkom, nisam zadovoljan, ali kada vidim kakva je situacija u BiH ili Srbiji, onda sam i te kako zadovoljan. Uvijek može bolje, ali treba raditi da se svi deficiti prevaziđu i da gradimo bolje odnose, da obrazovanje bude bolje”, zaključio je Klasić.

Miraš Dušević