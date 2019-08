Knežević: Ako Demokrate Oravu kažu da je lažov, priznaću da sam prvi galamdžija Đukanovića

Spreman sam da potpišem sve što su Demokrate izjavile za mene pod uslovom da kažu Aivu Oravu da je lažov, a ukoliko mu to ne kažu – onda su oni posljednja Pozitivna Crna Gora i samo se nadam da ih Darko Pajović neće tužiti za plagijat, poručio je danas jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević.

Knežević je u reagovanju na posljednje saopštenje Demokrata istakao da on, za razliku od rukovodstva te partije koje, kako je naglasio, najviše voli da funkcioniše s leđa u čoporu i po mrklom mraku, svoje stavove saopštava direktno i s punim imenom i prezimenom.

“Zato ih obavještavam da sam spreman da potpišem sve što su izjavili za mene pod jednim uslovom – da kažu Aivu Oravu da je lažov i da je slagao kada nam je saopštio da su se Demokrate i DPS dogovorile, i usaglasile tekst amandmana, koje je formalno predložio Boris Bogdanović, a branio ih Željko Aprcović“, naveo je Knežević.

Pojašnjava da su sve što znaju o tajnom dogovoru Demokrata i DPS-a čuli i saznali od ambasadora Evropske komisije.

“Zato smatram vrlo logičnim da Demokrate, umjesto što polemišu sa mnom, saopšte samo jednu rečenicu Aivu Oravu, a to je da je lažov. Ukoliko to urade, spreman sam odmah da priznam da sam „prvi galamdžija Mila Đukanovića“, za čije interese sam već galamio iz zatvora u Spužu četiri mjeseca a, pošto sam to veoma dobro činio, on pokušava da mi obezbijedi nastavak “galamljenja” i sljedećih pet godina u ZIKS-u”, naglasio je Knežević.