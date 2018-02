Knežević umislio da je iznad zakona, neka odmori od poslaničkih obaveza

Lider Demokratske narodne partije i poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević ponovo je juče izazvao incident u Skupštini kada se verbalno sukobio sa potpredsjednikom parlamenta Branimirom Gvozdenovićem. Knežević je i ranije bio vinovnik više incidenata u Skupštini, pa se stiče utisak da gubi kontrolu nad svojim postupcima čim uđe u zgradu parlameta. Sagovornici CdM-a po ko zna koji put osuđuju njegovo skandalozno ponašanje, a ima i onih koji mu predlažu da izvjesno vrijeme odmori od poslaničkih obaveza.

Knežević je juče, nakon što mu potpredsjednik Skupštine Branimir Gvozdenović, nije dao riječ, verbalno osuo paljbu po Gvozdenoviću, govoreći mu: “Sram te bilo. Ko si ti da meni uzimaš riječ!” Da bi se smirila usijana atmosfera data je pauza , a navodno je tada verbalni duel nastavljen zbog čega je u salu Skupštine ulazilo i obezbjeđenje.

<<<Pogledajte verbalni sukob Kneževića i Gvozdenovića<<<

Da se nepristojno i nekulturno ponašanje u crnogorskom parlamentu odomaćilo za CdM tvrdi lider Liberalne partije Andrija Popović. On smatra da je za “rječnik ulice” koji je stigao u Skupštinu najzaslužniji Demokratski front, i da to traje još od protesta 2015. godine. Kneževiću, za kojeg tvrdi da je pod pritiskom krivičnih prijava i sudskih postupaka, preporučuje da bi bilo dobro da jedno vrijeme “odmori od poslaničkih obaveza”.

“Negdje ga razumijem. Mnogo krivičnih prijava protiv njega je podneseno. On se, pretpostavljam, sada zbog svega toga nalazi u psihološkom stanju gdje nije jednostavno odgovoriti obavezama poslanika koji mora uvijek da bude pristojan i civilizovan”, ocijenio je Popović.

On podsjeća da je Crna Gora bila primjer mnogim parlamentima Evrope u teškim vremenima za nas, ali da je sada “sve pošlo k vragu”.

“Za mene će biti zapanjujuće ako bilo koja sjednica ubuduće prođe bez verbalnog ili čak fizičkog incidenta. To je neminovnost. Strah me da može doći do neke tragedije u toj sali, jer je baš naelektrisana atmosfera. Nema dijaloga. Sve mi se čini da je najvažnije da obezbjeđenje u svakom trenutku bude blizu”, rekao je Popović za CdM.

Nasilje

Ponašanje Kneževića osudio je i funkcioner Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj. Prema njegovoj ocjeni riječ je o uličarskom ponašanju i nasilju.

On je za CdM rekao da ne samo juče, već generalno u kontinuitetu, imamo nedolično ponašanje poslanika DF-a u parlamentu.

“To je za svaku osudu. Mislim da sud je javnosti najbolji sud. Naime, radi se otvorenom nasilju, uličarskom ponašanju i očigledna je želja da se izazovu incidenti. Nema tu iskrene želje za dijalogom. Mislim da za svakog poslanika moraju da važe zakoni i pravila. Očigledno da su se poslanici DF-a umislili da su iznad zakona i poslovnika Skupstine Crne Gore, i da mogu da vrijeđaju svakoga, te da na taj način mogu doći do nekog cilja”, jasan je Gegaj.

Prema njegovim riječima, njihovo shvatanje demokratije omogućava im da rade što im padne na pamet.

“Onaj ko ne poštuje državne organe, ne poštuje državu Crnu Goru. Zbog toga svako mora biti sankcionisan”, zaključio je Gegaj.

Nedolično ponašanje

Koordinatorka programa u Građanskoj alijansi Sanja Rašović za CdM tvrdi da već nekoliko godina postoji spirala nedoličnog ponašanja u hramu demokratije i jednak doprinos daju obje strane.

“Ne vidim nikoga da iskreno želi da spusti tenzije i pokuša dovesti do nekog konsenzusa oko najbitnijih stvari. Strože kazne, kroz jednostrane izmjene poslovnika, samo su pogorašle stvari. Na žalost, prečesto višak decibela i jaka retorika su samo pokriće za neznanje i nespremnost za ozbiljno bavljenje politikom”, zaključila je ona.

Jučerašnji slučaj samo je nastavak događaja koji ne priliče domu kakav je Skupština Crne Gore.

Poslanici Demokratskog fronta su početkom 2017. godine, nakon što je ukinut imunitet njihovim poslanicima Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću ušli u Skupštinu Crne Gore i napali poslanike Demokratske partije socijalista vrijeđajući ih i gurajući. Bilo je tu i teških riječi, kao što su, “lopove, ološu”.

Mediji su tada prenijeli da je poslanik DPS-a Ljuiđ Škrelja kazao da mu je Knežević prijetio da će mu “slomiti i drugu nogu”, a da mu je jedan od poslanika DF-a psovao “mrtvu i šiptarsku majku”.

Ne brinu za kazne

Poslovnik o radu Skupštine predviđa rigorozne kazne za nedolično ponašanje poslanika, koje se kreću i do 50 odsto njihove plate. Pored opomena, predviđene su i mjere udaljenja, kao i novčane kazne, koje su različite od situacije do situacije.

Predviđeno je da se poslanik kojem je izrečena opomena kažnjava sa deset odsto, a onaj kome su tokom iste sjednice izrečene dvije opomene sa 20 odsto od plate. Poslanik kojem je oduzeta riječ biće kažnjen novčanom kaznom u visini od 40 odsto poslaničke plate. Najvišom novčanom kaznom od 50 odsto plate biće kažnjen poslanik kojem je izrečena mjera udaljena sa sjednice.

Miraš Dušević