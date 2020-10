Koprivica: Ništa od realizacije nestanka Crne Gore, trojni pakt je osuđen na propast

Slobodni novinar Veseljko Koprivica, nakon 30 godina rada u nedjeljniku Monitor odlučio je da prekine saradnju sa ovim medijem, jer smatra da je Monitor uveo cenzuru o čemu nije bio obaviješten.

Osim ove odluke, Koprivica je u žižu javnosti u posljednje vrijeme došao tekstovima koje je objavljivao u regionalnim medijima a koji govore o političkoj situaciji u Crnoj Gori. Jedan od njih objavio je i beogradski “Danas”, pod naslovom “Abazović Dritan nikome nije bitan”.

“Dritan Abazović se iskompromitovao izjavama i obećanjima, a slučajno je, zahvaljujući hvalospjevima u pojedinim medijima, jedno vrijeme slovio kao ozbiljan političar. Ignorisali su ga i Aleksa Bečić i Zdravko Krivokapić, iako su mnogi mislili da će Abazović biti ili predsjednik parlamenta ili mandatar. Kako u našoj sekularnoj i građanskoj Crnoj Gori mogu da budu bitni Srpska pravoslavna crkva i njen Amfilohije? Ja sam još 2005. godine objavio knjigu „Amfilohijeva sabrana nedjela”, čiji naslov sve govori o anticrnogorskom svešteniku koji decenijama bezočno vrijeđa nas Crnogorce i sve radi protiv države Crne Gore”, smatra Koprivica.

Komentarišući konsultacije između predsjednika Mila Đukanovića sa nosiocima tri koalicione liste koje će činiti novu vladu Crne Gore, on je nedavno ocijenio da se Đukanović ponio kao pravi državnik, a da je postupio drugačije mogla bi nastati “ozbiljna politička kriza i opasni konflikti”

“Za vrijeme vlasti Mila Đukanovića doživio sam neprijatnosti. Pored ostalog i dvadeset sudskih procesa zbog tekstova. Kritikovao sam ga u brojnim tekstovima i kao predsjednika i kao premijera Crne Gore. Ali moj je princip da svakome treba priznati sve što pozitivno uradi, a posebno za dobrobit građana i države. A gospodin Đukanović je zaista postupio kao pravi državnik. Zbog toga što sam to izjavio za beogradski “Danas” nagrađen sam sa nekoliko uvreda. I nije mi žao. Kohabitacija će najviše zavisiti od nove vlasti. Prvenstveno od do juče anonimnog Krivokapića, koji sad treba da vježba ulogu premijera”, tvrdi Koprivica za DN.

On smatra da se, u posljednje vrijeme, vodi bezobzirna kampanja protiv Crne Gore.

“Većina srpskih medija mjesecima vodi neviđenu kampanju protiv Crne Gore i Crnogoraca. Za neke je ona i fašistička zemlja. To što oni rade je savremeni fašizam na koji se adekvatno ne odgovara. Naravno, civilizovano i argumentovano. Mislim da je u startu trebalo zabraniti tzv. litije, koje su bile višemjesečna politička kampanja, uz logistiku zvaničnog Beograda i Srpske pravoslavne crkve, protiv suverene, građanske, sekularne države Crne Gore. Da je to urađeno nikad na vlast ne bi došli ovi koji imaju ambiciju da vrate Crnu Goru u srednji vijek i da realizuju velikosrpski projekat, koji podrazumijeva nestanak Crne Gore. Ali, o tome mogu samo da maštaju i mislim da će njihova vladavina biti kratkog vijeka. Njihov trojni pakt osuđen je na propast”, ističe poznati crnogorski novinar.

Govoreći o prekidu saradnje sa “Monitorom”, Koprivica kaže da je u ovom nedjeljniku uvedena cenzura.

“Odlučio sam da prekinem saradnju sa Monitorom u kojem sam objavljivao tekstove od prvog broja, dakle od prije trideset godina, sve donedavno zbog toga što mi u broju od 25. septembra nije objavljen intervju sa Dušanom Šehovcem, sociologom iz Sarajeva. Intervju sam dogovorio sa zamjenikom glavnog urednika. To je prvi put, a novinar sam pedeset godina, bio sam urednik decenijama u nekoliko listova i časopisa i pet puta glavni urednik, i radio za više od pedeset medija, da mi neki medij ne objavi tekst. Monitor je, tako sam to shvatio, uveo cenzuru o čemu ja nisam bio obaviješten”, kaže za Dnevne novine Koprivica.

Koprivica kaže da je poslao poruku redakciji kojom ih je obavijestio da prekidaju saradnju.

“Samo sam poslao poruku da me iz higijenskih razloga i zbog nevaspitanog cenzora glavnog urednika izbrišu iz impresuma. I niko me još nije zvao od mojih sada bivših kolega sa kojima sam radio tri decenije”, ističe ovaj poznato novinar.

Možda intervju sa Šehovcem nisu objavili jer je on Srbin

On ističe da ne zna šta je zasmetalo Monitoru pa nije objavljen tekst sa Šehovcem, i da ga niko o tome nije informisao.

“Ne znam šta im je zasmetalo. Ni do danas me glavni urednik Esad Kočan nije obavijestio zašto nije objavio taj intervju, iako je to i profesionalna i moralna obaveza glavnog urednika. Naravno, onog koji je profesionalac i koji poštuje standarde profesionalnog novinarstva i saradnike. Ali na taj njegov pokušaj da me omalovaži sa zadovoljstvom sam uzvratio odlukom da više nikad u tom nedjeljniku, koji odavno nije što je nekad bio ne objavim ni slovo. Zatražio sam i da me izbrišu iz impresuma kao člana redakcije. Ispunili su mi tu želju u prošlom broju.

Zbog ove moje odluke dobio sam veliki broj pohvala i podršku i od velikog broja novinara iz zemalja našeg regiona i od čitalaca mojih tekstova. I niko ne može da odgonetne zašto taj intervju nije objavljen, a svi se čude što mi glavni urednik nije rekao zbog čega ga nije objavio. Ni gospodinu Šehovcu nisam mogao objasniti zašto intervju nije objavljen. Mnogi tvrde da je razlog to što je on Srbin koji je iznio i kritičke stavove o maloj zastupljenosti Srba i Hrvata u sarajevskim institucijama. Uzgred da kažem da je nekoliko medija objavilo taj intervju, a prvi ga je objavio zagrebački portal Media daily.