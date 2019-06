Kotorski vatrogasci Perovićevoj: Prijavite sve nas policiji

Nakon prijave koju je predsjednica SO Kotor Dragica Perović podnijela policiji protiv predsjednika sindikata Službe zaštite i spašavanja Josipa Markovića zbog, kako je kazala, osjećaja ugroženosti i sinhronizovanog političkog pritiska koji je prepoznala u pomenutom dopisu i u aktivnostima odbornika DPS Željka Avramovića, Željka Aprcovića i Jova Suđića, reagovali su kotorski vatrogasci. Oni su se ponovo obratili Perovićevoj pitajući je u kojoj je rečenici prepoznala ugroženost od vatrogasaca i zbog čega nije prijavila kompletnu jedinicu jer su oni, svi do jednoga potpisnici dopisa koji joj je prije dva dana dostavljen.

<<<Predsjednica kotorskog parlamenta zatražila zaštitu policije<<<

Saopštenje prenosimo u cjelosti

Gospođo Perović,

Sindikat Službe zaštite i spašavanja Vam se obratio dopisom koji sam potpisao kao njegov predsjednik, zbog činjenice da treći mjesec zaposleni ne primaju zarade. Nadao sam se da smo Vam objasnili da je ovakva situacija nepodnošljiva i da više nijesmo u stanju da servisiramo obaveze prema ratama kredita koji većina ima prema bankama i prema režijskim troškovima, koje svakoga mjeseca moramo redovno da plaćamo. Istovremeno smo Vam saopštili da zbog ukupne blokade rada lokalne uprave trpi Služba i upozorili Vas na posljedice koje zbog toga mogu da uslijede.

Zaprepašćeni smo, moram Vam kazati, Vašim odnosom prema nama a posebno prijavom policiji protiv mene. Tim prije što ste, kada ste se već odlučili da podnesete prijavu protiv mene, to morali da uradite i za svakog člana Sindikata Službe zaštite i spašavanja, jer oni stoje iza svake napisane riječi.

Mi nijesmo političari pa zbog toga ne razumijemo što znači Vaša konstatacija da dopis nije ni malo bezazlen i naivan? Naravno da nije. On je ozbiljan, baš kao što je i Služba čiji smo pripadnici, jer nas je upravo politika u kojoj i Vi aktivno djelujete, a ne struka i posao koji obavljamo, dovela u situaciju da, ni krivi ni dužni, ne primamo plate i da se mučimo kako da očuvamo osnovna sredstva i servisiramo ih sopstvenim angažovanjem i umijećem.

Žao nam je što je za Vas naš dopis političke prirode. Da možete da riješite problem sa kojim se suočavamo prepoznali smo u činjenici da je u Vašim rukama zakazivanje sjednice SO i da to možete uradite mnogo prije roka za koji ste se odlučili. Javnost zna da ste to uradili namjerno a ne slučajno, i to je ono što nas najviše boli. Vaš takav odnos prema nama ničim nijesmo zaslužili.

Vi nas, gospođo predsjednice, upućujete, kako kažete, na pravu adresu i navodite da su to oni politički subjekti koji su mene, indirektno ili direktno, instruisali da Vam se naredbodavno, sa velikom dozom prijetnji, obratim. Objašnjavate nam da su to oni koji su, igrajući se skupštine, nezakonito razriješili predsjednika Opštine, sa svim negativnim posledicama i na taj način doveli nas i Vas u nezavidnu situaciju.

Mi se, gospođo Perović, ne razumijemo u Vašu političku kombinatoriku. Da li je to tako ili nije, ocijeniće oni kojima je to posao, a na nama je da svakodnevno brinemo kako da zaštitimo sve one koji su ugroženi u požarima, saobraćajnim nesrećama, nesrećama na moru, stambenim objektima, onima koji se izgube u okolnim brdima i planinama…

Odgovorno tvdimo da nijedne jedina riječ prijetnje ili naredbodavnog tona u dopisu nije bilo. Pročitajte pažljivije tekst pa ćete vidjeti da piše da Vas pozivamo da zakažete sjednici što hitnije, a ako to ne uradite da ćemo Vas smatrati odgovornom za sve posljedice koje, eventualno, mogu da uslijede.

Ako sjednicu ne želite da zakažete ili odlažete datum održavanja, smatraćemo da to činite kako bi nam naudili a Službu doveli u stanje oslabljene funkcionalnosti zbog nemogućnosti da servisiramo neophodnu opremu i održavamo je u skladu sa zakonskim propisima. Gdje ste tu prepoznali prijetnju? Mi iskreno vjerujemo da ćete Vi biti odgovorni što hitno ne sazovete sjednicu, smatrajući da to možete, da se haos i kolaps, kako stanje u našoj opštini nazivaju mnogi, prevaziđu. Ispaštamo mi, ali i naš posao koji je na prvom mjestu i koji je prepoznat kao javni interes.

Ponovićemo gospođo Perović da bi bilo potpuno jasno, pripadnici Službe zaštite i spašavanja nikada ne bi preduzeli ni jedan radikaln korak ako platu ne bi dobijali jer sredstava iz objektivnih razloga nema. Ali, politička prepucavanja preko naših leđa više nećemo da podnosimo. Vašu odluku čekaćemo najkasnije do ponedjeljka, za kada može biti zakazana i sjednica SO.

Ne stoji gospođo Perović Vaša tvrdnja da sam Vam se na prilično nepristojan način obratio. Čak ne znam ni što to znači kad kažete „prilično nepristojan način“, ali dozvolite meni i mojim kolegama da vjerujemo da, dok mi ne zavirujemo u Vaš, Vi itekako svojim nečinjenjem zavirujete u naš novčanik.

Najljubaznije Vas molim da ne insinuirate da samo mislili da se finansirate iz nekakvih nedozvoljenih izvora. To niko od nas nije ni pomislio ni rekao, pa nije jasno ni kako ste i gdje to u tekstu prepoznali?

Hvala Vam na dobronajmernim savjetima i na pozivu u Vaš kabinet. Bilo bi nam mnogo draže da se za koji dan završila sjednica SO kako bi mogli da nastavimo sa redovnim poslovima bez opterećanja koja preživljavamo.

Srdačno,

Josip Marković, predsjednik Sindikata Službe zaštite i spašavanja Kotor i 21 član (svi zaposleni osim komandira koji nije član Sindikata)