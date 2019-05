Krapović: Ne želimo rušenje vlasti u Budvi, ali nam ne vrijeđaj inteligenciju, Careviću

Ne želimo rušenje vlasti u Budvi, niti smo to inicirali, a Vi ukoliko želite da provjerite da li imate povjerenje, izvolite procesuirajte to prema Skupštini opštine Budva. Što se tiče Zaključka, podnijeli smo ga i glasaćemo za njega, a Vi se kao odrastao i odgovoran čovjek odnesite prema tome kako želite, samo nam ne vrijeđajte inteligenciju – mi smo se u Budvi nagledali “filantropa” sa ofšor destinacija i napretka koji takav pristup donosi, poručio je danas potpredsjednik Demokrata Dragan Krapović, reagujući na posljednju izjavu predsjednika Opštine Budva Marka Bata Carevića.

“Moram javno da odbacim Vaše tirade i lekcije o patriotizmu, poštovanju procedura i zakona… Dali ste sebi za pravo da predviđate odluke sudova, državnih organa, epiloge nepostojećih odštetnih zahtjeva i, u skladu sa tim Vašim promišljanjima, da povlačite vrlo upitne poteze sa mjesta predsjednika Opštine Budva. Nadam se da ste svjesni da niste jedino u pitanju Vi, u smislu odgovornosti pričam, i da, iako smo Vam dali povjerenje za obavljanje funkcije predsjednika Opštine, nismo spremni nositi odgovornost, ni političku, ni bilo koju drugu, za odluke i poteze koji nisu u skladu sa generalno uspostavljenim pravcima sadašnje vlasti u Budvi”, naveo je Krapović u odgovoru.

Kako je istakao, vrlo dobro se sjeća da je, povlačeći se sa funkcije predsjednika i ustupajući je Careviću, u skladu sa dogovorom i pruženom rukom, rekao da su magistrale djelovanja te, jedinstvene vlasti uspostavljene na početku i da se neće mijenjati.

“Naravno, Vi imate pravo na svoje viđenje stvari i odluke koje Vam pripadaju, ali nemojte zaboraviti da predstavljate i da Vas je izabrala SO Budva, uključujući i 12 odbornika koje danas optužujete za rušenje vlasti i ne znam šta, iako smo Vam i neposredno stavili do znanja da nam to nije namjera. Za našu zabrinutost dovoljna je činjenica da ne znamo ko je investitor, a i sama njihova potreba da ostanu sakriveni na Djevičanskim ostrvima kod nas izaziva brigu”, dodao je Krapović.

Što se tiče potpisanog Protokola, potredsjednik Demokrata naglašava da on i po formi i po suštini, nažalost, podsjeća na neka prošla vremena u Budvi.

“Sjećamo se šta se desilo kad je Opština zadnji put preuzela poslove države, gradila bulevare i djelove regionalnih saobraćajnica poput glavnog bulevara u Budvi (i Bečićkog i tkzv. Donjeg bulevara), vrtiće poput onog u Podkošljunu, šetališta poput onog u Petrovcu itd. Mi, gospodine Careviću, još vjerujemo da je u pitanju nesmotrenost ili greška. I tada je, kao po pravilu, uvijek bila uključena neka „filantropija“, još kad se tome doda pominjanje patriotizma, neodoljivo podsjeća na naše političke protivnike – DPS. Tako se i oni u momentima javnih preispitivanja odluka odmah prvo sjete patriotizma i prvo bježe iza zastave”, kazao je Krapović.

On je Careviću poručio da ne mijenja teze i optužuje ih što nisu saglasni sa njim u svemu i zato što koriste ono što im omogućavaju pravni propisi, ne da bi ga disciplinovali, već da bi preduprijedili moguće posljedice takvih postupaka.

“Nemojte providno pokušavati da eksploatišete aktuelni politički trenutak i činjenicu da smo svi posvećeni očuvanju opozicionog jedinstva. Pogotovo nemojte nama spočitavati predaju Kotora, jer nas najviše boli. Nije dobro testirati našu riješenost jer biste se mogli iznenaditi dokle smo spremni da idemo. Mi smo radom, rezultatima i odlučnošću doveli do toga da DPS u Budvi danas politički ne postoji, i budite sigurni da se neće vraćati, u ovoj, ili onoj formi”, zaključio je Krapović.