Marković: Crna Gora može biti lider na Zapadnom Balkanu

Predsjednik Vlade Duško Marković ocijenio je u intervjuu beogradskom „Novom magazinu“ da je zvanična posjeta potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Majka Pensa Crnoj Gori, koja ne samo da je najznačajniji politički događaj u našoj državi već i prevazilazi okvire jedne zemlje, predstavlja jasnu potvrda čvrstih veza i strateškog partnerstva Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država i pozicionira Crnu Goru na novi način na međunarodnoj sceni.

„Posjeta potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Majka Pensa i Samit Jadranske povelje najvažniji su politički događaji u Crnoj Gori od obnove naše nezavisnosti. Činjenica da su Sjedinjene Američke Države odlučile da nam ukažu čast dolaskom ovako visokog gosta nepuna dva mjeseca nakon našeg učlanjenja u NATO, jasna je potvrda čvrstih veza i strateškog partnerstva naše dvije zemlje, ali i logičan slijed civilizacijskog izbora Crne Gore – pripadnosti zapadnom sistemu vrijednosti. Pored toga, kao što sam rekao na Samitu, posjeta Majka Pensa Crnoj Gori ima i širi značaj, koji prevazilazi okvire jedne zemlje. To je dokaz čvrstine i trajnosti transatlantske veze, kao i evroatlantske perspektive Zapadnog Balkana“, rekao je premijer Marković u intervjuu beogradskom „Novom magazinu“.

U intervjuu objavljenom danas na pet strana pod naslovom „Možemo biti lider na Zapadnom Balkanu“ Marković je rekao da je prošlonedjeljni Samit Jadranske povelje, koji je organizovan prvi put na nivou šefova država i vlada, poslao snažne poruke jedinstva oko integracionih ciljeva i dao novi zamajac regionalnoj saradnji u oblasti bezbjednosti i šire.

„Prisustvo potpredsjednika Pensa na Samitu signal je da je nova američka administracija posvećena evroatlantskoj perspektivi regiona Zapadnog Balkana, ali da istovremeno promoviše regionalnu saradnju u dostizanju ovog cilja. Crna Gora je nakon ovih događaja sebe pozicionirala na međunarodnoj mapi na jedan novi način. Kao što je to ocijenio potpredsjednik Pens, Crna Gora je vodeća zemlja regiona u pitanjima očuvanja mira i bezbjednosti na Zapadnom Balkanu. Zaslužili smo tu poziciju posvećenim i odgovornim radom u prethodnoj deceniji, a ocjena američkog potpredsjednika vjerujem da je proistekla i iz činjenice da mi nemamo otvorenih pitanja sa susjedima i da snažno promovišemo dijalog kao jedini put za rješavanje nesuglasica“, kazao je Marković.

Premijer je odgovarajući na pitanje novinara o razlozima ulaska naše zemlje u NATO rekao da su u našoj istoriji i pravo i pravda često posustajali u sudaru sa pragmatikom politike i logikom interesa velikih i moćnih.

„Mi u Crnoj Gorini nikada ne smijemo zaboraviti kakvu smo strašnu cijenu platili prije jednog vijeka, kada su za stolom Mirovne konferencije u Parizu, iako su i Pravo i Pravda, i žrtva i stradanje, bili na našoj strani – nestali i Crna Gora i crnogorska država. Gotovo cio jedan vijek bio je potreban da osvane 21. maj 2006; da međunarodna zajednica ponovo prizna pravo Crne Gore na nezavisnost”, dodao je on.

Premijer je naglasio da su prošle decenije dok u Crnoj Gori nije stasala generacija koja je naučila istorijsku lekciju da bez mudrosti i strpljenja nezavisnost ne može biti obnovljena.

“Generacija koja je razumjela da nezavisnost jedne male zemlje i jednog nejakog naroda nije data jednom za svagda. Da je dugoročna garancija nezavisnosti ravnopravno mjesto te zemlje u društvu i za stolom gdje veliki i moćni donose odluke. Dobili smo to mjesto, kao 29. članica najmoćnijeg saveza današnjice: Sjevernoatlantske alijanse. Nikada se više iza naših leđa neće odlučivati o sudbini naše države. Jednom zavazda zatvorili smo tu nesrećnu stranicu naše istorije. Iz svega ovoga jasno je da naše članstvo u NATO nije upereno ni protiv koga već je rezultat naše strateške procjene da na ovaj način trajno obezbjeđujemo nezavisnost naše države. Eto, to me motivisalo da ulazak Crne Gore u NATO ocijenim istorijski važnim događajem za moju zemlju“, rekao je predsjednik Vlade.