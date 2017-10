Marković opoziciji: Nećete dobiti datum izbora

Premijer Duško Marković, Ulcinj, odgovori na pitanja novinara

Premijer Duško Marković, Ulcinj – odgovori na pitanja novinara: Vlada će podržavati Montenegro Airlines, Kosovo hrabro da donese odluku, opoziciju čekamo na razgovorimaPredsjednik Vlade Duško Marković odgovorio je na kraju radne posjete Ulcinju na pitanja novinara.Odgovarajući na pitanje novinara TV Vijesti premijer je rekao da će Vlada i dalje podržavati Montenegro Airlines „Odgovorna Vlada ne smije dozvoliti da ta opterećenja i ta zaduženja Montenegro Airlinesa padne u jednom danu na teret budžeta. Prema tome, samo neodgovorni pojedinci, politički ostrašćeni i politički kalkulanti mogu Vladi spočitavati njeno opredjeljenje i njenu namjeru da podrži Montenegro Airlines i da ga dovedu u fazu kada će problemi koje poslovanje Montenegro Airlinesa predstavlja za Vladu i za budžet biti kvalitetnije riješeno“ – rekao je premijer dodajući da preusmjereni prihod nijesu sredstva Aerodroma nego budžeta.„Ako Montenegro Airlines ne bude imao perspektivu Vlada će u skladu sa zakonom pokrenuti procedure da preuzme odgovornost za to i da izmiruje obaveze prema kreditorima“ – rekao je predsjednik Vlade dodajući da se oni koji se bave tim bave iz zle namjere i iz političkog profita, a ne iz suštine, dok se Vlada bavi suštinom da održi svako preduzeće ako je to moguće.„Da li radimo po zakonu – o tome odlučuje neko drugi. Mi smo to uradili u skladu sa zakonom i po osnovu ovlašćenja koja ima Vlada. Ko god misli da Vlada to nije uradila po zakonu ima tužioca, ima policiju, neka objavljuje, neka potkazuje, neka denuncira, a mi ćemo raditi svoj posao“ – rekao je Premijer.Predsjednik Vlsde je rekao da će se ova Vlada ponašati državno odgovorno.„Danas Montenegro Airlines kritikuju oni koji su najviše novca iznijeli iz Montenegro Airlinesa po osnovu naknada u upravnim odborima, dnevnicama, putovanjija… Treba li da Vas podsjetim koji su to ljudi? Ja neću, ali pitajte gospodina Konjevića, on to bolje zna jer je tamo bilo najviše ljudi iz njegove stranke“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković.Na pitanje za novinara TV Kosova da li je Crna Gora spremna na novo razmatranje granice dviju država predsjednik Marković je ponovio stav da je to pitanje za našu zemlju završeno.„Mi imamoprijateljske odnose sa Kosovom, mi strpljivo čekamo da Kosovo nađe priliku da iz ove situacije izađemo jer je to prije svega u interesu Kosova. Građani Kosova imaju pravo na viznu liberalizaciju. Crna Gora svojim strpljenjem pokazuje da građanima Kosova želi takvu perpspektivu. E sada je odgovornost na vlastima Kosova i Vladi Kosova da u tiom smislu povuku poteze. Morate biti hrabri u donošenju odluke. Crna Gora kada je donijela odluku o priznavanju Kosova 80% javnosti u Crnoj Gori je bilo protiv toga, ali mi smo znali da je to odluka za budućnost. Ova odluka od strane kosovske Vlade je odluka budućnosti kada je u pitanju region. I neka budu hrabri, neka urade ono što treba da urade“ – rekao je premijer Marković.Na pitanje TV Crne Gore o pregovorima sa opozicijom Premijer je rekao da Demokratska partija socijalista čeka opoziciju na razgovorima.„Pitajte njih zašto neće. Oni čekaju datim izbora- Neće dobiti datum izbora. Sada treba da razgovaramo o ispunjavanju preporuka ODIHR-a. Predsjednik Parlamenta i DPS će ponuditi razgovore o ispunjavanju preporuka ODIHR-a, poslaćemo to svim parlamentarnim političkim strankama i čekamo ih da razgovaramo o tome. Ako ne budu htjeli da razgovaraju – to je njihov problem. Zbog toga vas molim: nemojte više pitati nas. Evo, danas smo spremno da razgovaramo. Ako hoće mogu sjutra da dođu u parlament da razgovaraju u okviru nekih odbora, u nekoj sali predstavnici političkih partija. Dakle, mi nijesmo problem – njih pitajte. Mi imamo većinu, mi smo osvojil vlast, parlament ima većinu, Vlada ima većinu u parlamentu. Kao što vidite mi se bavimio svakog dana stvaranjem nove vrijednosti i rješavanjem pitanja života ovih građana. Šta mislite da smo samo razgovarali o tome kad će opozicija ući u izbore da li bismo mi imali stabilizovane javne finansije, da li bi nas podržao MMF, da li bi nam dvij kreditne agencije povećale kreditni rejtning samo nakon deset mjeseci, i dali bismo imali rast ekonomije u II kvartalu 5,1%? I mi sada treba da sa niskoprocentnim strankama pregovaramo o datumu izbora. Neka se društvo okupi, neka dođu u parlament, razgovaraćemo o preporukama ODIHr-a da zajedno sa njima usvojimio preporuke ODIHR-a i da idemo na izbore pa ćemo vidjeti ko će imati većinu. Savjetujem – pitajte njih nemojte više mene“ – rekao je predsjednik Vlade.Na pitanje TV Crne Gore i o rezultatima „istraživanja javnog mnijenja“ koje je objavljeno u medijima sa tvrdnjom da su ti rezultati dobijeni od jedne političke partije predsjednik Marković je rekao da DPS nikada ne komentariše istraživanja.„Mi ne analiziramo rezutlate poltičke konkurencije nego radimo naš politički posao. Taj politički posao će rezultirati našom pobjedom kao i do sada“ – zaključio je predsjednik Vlade.SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

