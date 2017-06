Marković-Pens: Bez podrške SAD-a ne bismo uspjeli

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković razgovarao je sinoć u Bijeloj kući sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Majkom Pensom, a tom prilikom je istaknuto da će formalizacija članstva naše zemlje u Sjevernoatlantskoj alijansi osnažiti strateško partnerstvo SAD i Crne Gore.

Pens je čestitao Crnoj Gori u ime predsjednika SAD Donalda Trampa i u svoje ime učlanjenje u NATO ocijenivši da je riječ o istorijskom dostignuću.

“Čast mi je da sa Vama mogu razgovarati u ovom za Vašu zemlju istorijskom trenutku. Današnji dan i vaše pridruživanje dokaz je da su vrata NATO-a otvorena“, rekao je Pens.

Marković se saglasio da je pristupanje NATO-u istorijski momenat za našu zemlju pri čemu je izrazio posebnu zahvalnost Sjedinjenim Državama, američkom narodu, predsjedniku Trampu, potpredsjedniku Pensu, državnom sekretaru Reksu Tilersonu, Senatu i State Departmentu na podršci koja je našoj zemlji pružana tokom čitavog procesa pristupanja NATO-u, a posebno tokom njegove posljednje, završne faze.

“Ne bismo došli do ovog cilja bez vaše podrške. To za nas ima veliko značenje. I to je potvrda da je naše prijateljstvo i partnerstvo trajno, vječno“, rekao je Marković.

Predsjednik Vlade Crne Gore uvjerio je potpredsjednika SAD da je naša zemlja spremna i sposobna da preuzme i odgovornost i obaveze koje proističu iz članstva u NATO-u.

“Ostajemo snažno posvećeni, da zajedno radimo na svim izazovima sa kojima se svijet danas suočava. Crna Gora je spremna da učestvuje u svim misijama čiji je cilj prevladavanje tih izazova“, rekao je Marković.

Govoreći o situaciji u Crnoj Gori, Marković je rekao da smo proteklih godina prošli težak period suprotstavljajući se pritisku Rusije, ali da smo uspjeli da se odupremo i da odgovorimo i na te izazove.

Marković je, govoreći o nastavku reformi koje predstoje našoj zemlji, rekao da će Crna Gora sada u novom kapacitetu nastaviti sa pojačanim intenzitetom da sprovodi reforme čiji su ciljevi vladavina prava, poboljšanje investicionog ambijenta i valorizacija naših potencijala. Premijer je rekao da prvi rezultati fiskalne reforme ohrabruju za nastavak. Izrazio je zahvalnost Sjedinjenim Državama na dosadašnjoj pomoći u procesu reformi ocijenivši da su dostignuća naše zemlje pokazala da je vrijeme za dolazak ozbiljnih američkih investitora u Crnu Goru.

S.Đukanović