Marković: U svijetu nema primjera da poslanici četiri godine ne ulaze u parlament, a da u lokalni ulaze kroz prozor

Premijer Duško Marković kazao je tokom premijerskog sata da je Crna Gora uspjela da umanji socijalne i ekonomske posljedice tokom pandemije koronavirusa, te da će se boriti za domaću pamet i potencijal. Kada je riječ o trenutnom nivou obolijevanja u Crnoj Gori, Markovića zabrinjava činjenica da smo opet izloženi importaciji sa više strana i na još više lokacija nego u martu, kao i činjenica da je broj kontakata koje su oboljeli ostvarili veoma visok. Komentarišući neodržavanje Adria teniskog turnira u Crnoj Gori, Marković je istakao da država nije popustila pred zvučnim imenima i finansijskim korporacijama i da je ponosan na odluku koja je pokazala brigu prema zdravlju građana.

Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić pita šta Vlada planira da preduzme u zdravstvenom i ekonomskom smislu da suzbije moguće posledice pandemije ukoliko dođe do novog talasa u Crnoj Gori.

Marković je kazao da nije poznato do kada će epidemija trajati, kakve će biti njene posljedice, niti kada će biti napravljena vakcina.

“Učinili smo sve da spriječimo širenje virusa i da ga eliminišemo. Uložili smo višemjesečni trud i značajna finansijska sredstva. Uspjeli smo da umanjimo ekonomske i socijalne posljedice. Nakon prvih hitnih mjera, poveli smo dijalog sa svim društvenim akterima povodom drugog paketa mjera čiji je bruto fiskalni efekat 75 miliona eura”, naveo je Marković.

Ponavlja da je Vlada pripremila treći paket ekonomskih mjera koji će imati razvojni karakter.

“Moramo očuvati postojeća i obezbijediti nova radna mjesta. Uvjeravam da ćemo se boriti i izboriti za domaću pamet i potencijal, ekonomski i svaki drugi, za svako radno mjesto sa kraja na kraj Crne Gore”, istakao je Marković.

On se osvrnuo na primjere neodgovornog odnosa pojedinaca koji predstavljaju opasnost po zdravlje stanovništva.

“Uložili smo danonoćni višemjesečni trud, rad, odgovornost i ogromna finansijska sredstva da sačuvamo zdravlje i živote građana. COVID 19 se, međutim, ponovo raširio importacijom iz Srbije zbog neodgovornosti nekoliko pojedinaca. Sa prisustvom na fudbalskoj utakmici u Beogradu direktno se može povezati klaster iz Budve koji trenutno broji 11 oboljelih, ali i tri dodatna slučaja unosa virusa koji za sada nijesu rezultirali sekundarnim obolijevanjem, dok se čak 31 slučaja u rožajskom klasteru sa širenjem u Bar, Ulcinj i Berane povezuju sa nedozvoljenim prekograničnim kretanjem u opštinu Tutin u Srbiji. Ukupno 42 od 59 slučaja ili 76 odsto”,ističe Marković.

Takođe, epidemiološko istraživanje je u toku za 12 novih slučajeva, sa sličnim indicijama unosa.

“Nauka je jasna oko jedne stvari, a to je da će u slučaju nepoštovanja mjera prevencije, a posebno fizičkog distanciranja, nošenja maski i higijene ruku, vrlo vjerovatno i moguće doći do ponovnog masovnijeg obolijevanja čak i prije jeseni, odnosno prije nego što smo očekivali. Kada je riječ o trenutnom nivou obolijevanja kod nas, ono što zabrinjava je činjenica da smo opet izloženi importaciji sa više strana i na još više lokacija nego u martu, kao i činjenica da je broj kontakata koje su oboljeli ostvarili – veoma visok. Posebno zabrinjava način na koji je došlo do istovremene importacije virusa koji ukazuje na nizak stepen kolektivne odgovornosti, ali i ličnog osjećaja opreza, i opasnosti od zaraze“, kazao je Marković.

O Adria turniru

Na opaske da je Crna Gora zabranila održavanje Adria turnira, te time sebi nanijela ogromnu štetu, Marković odgovara da je naša zemlja dozvolila održavanje, ali po uslovima NKT-a, što znači najviše 200 građana na javnom mjestu.

“Tvrdilo se da je Crna Gora napravila ozbiljnu grešku što nije dozvolila teniski turnir. Nije istina! Dozvolili smo, ali po pravilima NKT. I nijesmo htjeli popustiti pod zvučnim sportskim imenima i velikim finansijskim korporacijama. Rekli smo da je zdravlje građana na prvom mjestu. Danas smo ponosni na tu odluku”, naveo je Marković.

Kumulativni rast od 2007. 42,4 odsto, BDP je više nego dupliran, porasle su plate i broj zaposlenih

Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević pitao je premijera da li se izjave nekih ministara mogu shvatiti kao priznanje Vlade da je neoliberalni ekonomski model, koji vlast u kontinuitetu sprovodi od 1998. godine, doživio krah i doveo do ekonomske korupcije, siromaštva, ekstremne socijalne nejednakosti, dužničkog ropstva i sloma javnih finansija.

Marković je naveo da poslanik DF-a presuđuje neoliberalizmu kao malo ko u novijoj istoriji.

On je odbacio tvrdnje Medojevića o lošem ekonomskom položaju građana, pozivajući se na pokazatelje ekonomskih aktivnosti, kao i zaradama.

Naime, Marković je kazao da je od 2007. godine prosječni realni rast iznosio 2,8 odsto, dok je kumulativni rast iznosio 42,4 odsto, pri čemu je BDP više nego dupliran u odnosu na vaše ocjene o katastrofičnom stanju.

“U odnosu na Vaše ocijene o katastrofičnom stanju dohodak po glavi stanovnika je od obnove državne nezavisnosti povećan 2,2 puta, sa 3.539 eura na 7.888 eura prema preliminarnim podacima Monstata o nominalnom iznosu BDP-a za 2019. godinu. Prosječna neto zarada je u istom periodu porasla sa 282 eura na 515 eura, dok je broj zaposlenih prema administrativnim podacima porastao sa 150 hiljada u 2006. godini, na više od 203 hiljade u 2019. godini, što je prosječni rast od 35 odsto”, kazao je Marković.

Od zemalja u regionu, Crna Gora, ističe Marković, ima i najveću prosječnu penziju i prosječnu neto zaradu u 2019. godini.

“Pored toga, ukupan priliv stranih direktnih investicija u periodu 2006-2019. godina iznosio je 10,3 milijarde eura, dok je neto priliv iznosio sedam milijardi eura. Prosječno učešće priliva stranih investicija u BDP-u u periodu 2006-2019. godina iznosi preko 21 odsto, što je ubjedljivo najveći procenat ne u regionu, nego na cijelom prostoru Jugoistočne Evrope“, saopštio Marković.

Na pitanje da kaže ima li igdje u svijetu zabilježenih slučajeva gdje se hapse sveštenici, Marković ima jasan odgovor.

“Nema ni primjera da četiri godine narodni poslanici ne ulaze u Parlament, a ulaze u lokalni kroz prozore. Ima primjera hapšenja sveštenika u svim državama u kojima sveštenici ne poštuju zakon. Pogledajte kako je to radila grčka i makedonska vlada, pošto pratite Fejsbuk. Jedina smo zemlja u kojoj sveštenici ne poštuju zakone i državu u kojoj služe. Pa ćemo, poslaniče Medojeviću, početi po principu vladavine prava”, poručio je Marković.

Lično ću DF-u čestitati pobjedu, ali DPS im neće dati priliku za to

Na opasku Medojevića da vlast na dan parlamentarnih izbora 30. avgusta priprema “nešto strašno”, Marković odgovara da je to besmislica.

“U Crnoj Gori u novijoj istoriji nije bilo sukoba i građanskog rata. A politički teških trenutaka je bilo i riječi koje vi saoopštavate – da će se Crna Gora raspasti, da će se formirati autonomne pokratnije od Berana do Grblja… Takvih poruka je bilo dosta, bilo ih je i u susret referendumu i mnogo puta nakon toga, a Crna Gora je svaki put iz toga izašla jača. Vaša priča da će se 30. avgusta desiti nešto strašno i da ova vlast priprema nešto strašno je besmislica, kao i svaka Vaša besmislica u zadnje vrijeme. Ako pobijedite na tim izborima ja ću prvi doći da Vam čestitam. Doći ću u izborni štab da vam čestitam. Ne mutite bistru vodu, Medojeviću. DPS vam neće dati političku priliku za to”, poručio je Marković.

On je dalje kazao i da Medojević ne spada u grupu siromašnih građana.

“Kada već govorite o paćeničkom životu, ne vjerujem da spadate u grupu siromašnih. Vi spadate u grupu privilegovanih sa značajnim bogatstvom. Crna Gora je mala, nemojte govoriti u ime bespravljenih, već privilegovanih”, kazao je Marković.

Na to se umiješao Milan Knežević, pitajući šta je bilo sa hapšenjem njegove majke.

”Vi ste nezreli politički”, odgovorio je Marković Knežević.

Na pitanje ko stoji iza obezbjeđenja u Budvi koje štiti ulaz u zgradu Opštine, Marković je odgovorio da to nije njegova nadležnost.

“Ali sam se raspitao i to je nikšićko privatno obezbjeđenje koje je angažao aktuelni predsjednik Opštine Budva”, kazao je Marković, dodajući da je Bulatović potpisao ugovor sa njima.

Neke zarade u državnim kompanijama su nepristojno visoke za prilike u kojima živimo

Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije pitao je Markovića da li je Vlada razmatrala problematiku kompanija u većinskom državnom vlasništvu koje poslednjih godina bilježe negativne rezultate i gomilaju poreske i druge dugove.

Marković je saopštio da smatra da su određene zarade menadžera u kompanijama u većinskom državnom vlasništvu nepristojno visoke za prilike u kojima živimo, bez zalaženja u opravdanost i utemeljenost u pogledu ostvarenih bilanca i da će insistirati da zakon bude jednak za sve i da menadžeri kompanija pripreme akte o zaradama zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

“Sa druge strane, ne mogu da dopustim da izdvojeni slučajevi budu reper za cijeli sistem, kako Vi to želite predstaviti, te da prećutimo činjenicu da se značajnim brojem preduzeća upravlja domaćinski, na način koji može poslužiti za primjer”, kazao je on.

Odgovarajući na pitanja o poreskom opterećenju rada premijer je istakao da Vlada u kontinuitetu pokazuje spremnost da umanji poreska opterećenja po osnovu rada.

“Samo tokom 2019. godine Vlada je predložila značajne izmjene poreskih propisa koji dokazuju ovu tvrdnju. Crnoj Gori oporezuje po jednoj od nižih stopa u Evropi od 9%. Mi čak mislimo ili ja mislim da treba da bude i niža. I da čak dio smanje stope poreza na dobit treba da ide u reinvestiranje. Takođe, tokom 2019. godine izvršeno je umanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za dva procentna poena, te je između ostalog, učešće poreza i doprinosa u bruto iznosu umanjeno na oko 39 odsto” rekao je predsjednik Vlade.

Marković je nagalsio da nema taj komfor da samo komentariše, već da mora donositi odluke od kojih zavisi ekonomski život u Crnoj Gori.

„I po pitanju poreskih politika, i po pitanju penzijskih prava, Vlada blisko sarađuje sa domaćim i inostranim partnerima, kako bi predložena rješenja bila u skladu sa međunarodnim standardima i održiva na duži rok. Dakle, ne da posežemo za populističkim rješenjima (to je najlakše) već da tražimo ona koja će dati najbolje rezulatate sa najmanje negativnih efekata. Ono što takođe želim da istaknem, a to je da gotovo nema dana da u Vladi ne vodimo razgovor sa udruženjima poslodavaca i sindikatima”, zaključio je Marković odgovarajući na pitanje poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije.

Vlada se dosljedno zalaže za punu afirmaciju manjina

Premijer je kazao da se Vlada dosljedno zalaže za punu afirmaciju manjina, da su institucije garant uživanja manjinskih prava utvrđenih Ustavom i zakonima te da je u mandatu ove Vlade ostvaren vidan napredak u razvoju i donošenju savremenog zakonodavnog i institucionalnog sistema za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje prava manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica te da su povećanja izdvajanja za manjine.

“Društvo je jako, onoliko koliko je snažna veza među svim njegovim djelovima i vrijednostima. To je ideal kome teži svaka demokratska i prosperitetna zajednica. Polazeći od iste osnove, da bez obzira na razlike jedni drugima budemo oslonac obnovili smo državnu nezavisnost i sačuvali vjekovni sklad različitih nacija i vjera koje žive u našoj zemlji. To nas pak, ne oslobađa, već obavezuje da snažimo kariku multikulturalizma i multikonfesionalizma – jer smo gradeći neraskidive veze među svim narodima na ovom prostoru, odolijevali svakoj nevolji i svakom nevremenu. A samo takvi, bićemo i svakom dobru naredni. Iako je Crna Gora primjer suživota i sklada, i država u kojoj su manjinski narodi svaki put, bezrezervno i u vrijeme velikih izazova, potvrdili privrženost našoj Državi – treba da razgovaramo o mogućnostima unapređenja uslova za još snažnije ostvarivanje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, definisanih članom 79 Ustava”, rekao je on odgovarajući na pitanje Poslaničkog kluba koalicije „Shqiptaret te vendosur – Albanci odlučno” – Forca, DUA i AA i Hrvatske građanske inicijative.

Premijer je podsjetio da je značajno unaprijeđeno funkcionisanje Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina, kao i Savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

“Jednom riječju – ojačali smo sve tri institucije i obezbijedili im samostalnost i nezavisnost”, nagalsio je Marković..

