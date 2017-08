Martinović: Demokrate na udaru, jer su članovi partije neukaljani i pošteni

Član glavnog odbora Demokrata Milorad Mijo Martinović, kazao je da ovih dana na Demokrate, partiju koju je jedinu nakon gašenja Liberalnog saveza, i to punim srcem, podržao, udaraju sa svih strana.

“Zapravo, lakše je navesti one koji to ne čine. Ipak, neću o njima. Mene interesuju razlozi zbog čega se to čini. A svjestan sam ih. Postao sam ih svjestan čim su se mlada, nova, neukaljana i poštena lica pojavila na političkoj sceni Crne Gore. I tada sam znao da će sati proći prije nego stare hijene sa političke scene kidišu na njih. I to zajedno. Uzajamno. U dogovoru ili ne – sasvim svejedno2, navodio Martinović u saopštenju.

On naglašava da ljudi koji u prvi plan ističu naciju, vjeru, jezik, crkvu, simbole su oni kojima ne odgovara da se pomene Limenka, PDV, akcize, KAP, prva, druga ili peta banka, Telekom, Listing, tragičan odnos uvoza i izvoza, užasno visok javni dug, nenaplativi poreski dug, stanje u školama, vrtićima i bolnicama, kolike su plate i penzije i koliko može da se kupiti za njih.

“I nevjerovatno je da i dalje ima ljudi koji se pecaju na njihove čuvene udice – oni zabace, a obično gladni ljudi prvi zinu. Međutim, valjda bi sa ove druge, naše strane trebalo da ima više pametnih, koji su po dvadesetak godina iskusili sve ovo i znaju da ne bi smjeli da ponavljaju iste greške. Ali, jok! Oni zinu čak i prije nego ovi zabace udicu, često i zamanu njihovom rukom. Slučajno? Ne bih rekao, ali toliko o tome. I kad sve ovo imamo u vidu, nikoga ne bi trebalo da čudi žestina i broj udara kojima su izložene Demokrate”, ističe Martinović.

On dodaje da u istoriji političke borbe na ovim prostorima ovako svirepi i monstruozni napadi na jedan politički subjekt, kao što se to danas radi protiv Demokrata, vođeni su samo protiv Liberalnog saveza.

“Kao i tada, i danas se poseže za najsurovijim, savjesnom čovjeku nezamislivo bolesnim sredstvima, blaćenjima, neistinama i insinuacijama na račun pojedinaca iz Demokrata, koje nekada traju „minut, dva“, a nekada ne prestaju. Znaju uhljebljeni kriminalci u vlasti da Demokrate imaju potreban potencijal za dislociranje bezakonja iz svih pora države u poznato naselje pokraj Spuža, gdje dani ne prolaze baš „ružičasto“”, objašnjava Martinović.

Martinović smatra da građani treba da pokušaju da dosegnu odgovor na pitanje koji on već odavno zna: ko se to drznuo da napada ove čestite i sposobne mlade ljude?

“Zbog čega su mnogima smetnja oni koji su za samo dvije godine djelovanja uspjeli da pomire do nedavno duboko podijeljeno crnogorsko društvo? Zar mogu nekome smetati svi oni mladi ljudi koji bez ijednog jedinog centa obilaze sve ljude u najudaljenijim crnogorskim selima? To su oni koji su suprotnost njima, kojima ništa nije sveto, osim domaća ili strana valuta i koji su zbog te valute pod noge bacili sve vrijednosti čojske i sojske Crne Gore”, kaže Martinović.

Ističe da je u nekoliko navrata bio sa ovim mladim ljudima i da zna koliko je to naporno, ali oni ne staju.

“Najviše sam ponosan na njihovu želju, na njihovu energiju i na beskompromisno vjerovanje u ideju da do promjena može doći. Zbog toga, želim da još jednom pozovem sve zdravomisleće ljude u Crnoj Gori da razbistre um, da im dimne zavjese koje ovih dana mnogi prave ne zamagle vidike, da prepoznaju sebe i svoj prkos i svoje nezadovoljstvo u ovim mladim ljudima. Ja sam odavno vidio u njima sebe iz mladosti, kad sam se borio protiv nepravde u jednom čistom i čestitom društvu, koje je, tada sa drugih pozicija od strane iste ove družine, bilo proganjano”, poručuje Martinović.

Kako kaže, čini mu se da oni imaju mnogo više i mudrosti i energije da se bore za čestitu Crnu Goru.

“Počeli su da je stvaraju, da iz pepela dižu onu tradicionalnu Crnu Goru koja ne zaslužuje da u 2017. godini na svom čelu ima diktatorski režim. Ali neće još dugo – vjerujte mi, djevojke i momci iz Demokrata ih razbijaju na svakom koraku. Prava Crna Gora se budi, džaba ovi bezočni udari, to su za nas peckalice. Crna Gora je bila u nokdaunu od ove vlasti, a Demokrate će i ovu vlast nokautirati. Odavno im je počelo brojanje, ne dižu se više”, kaže Martinović.