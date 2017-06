Medojević: NATO na ispitu u Crnoj Gori

NATO, kao kolektivni sistem bezbjednosti i zajednica demokratskih država, na velikom je ispitu u Crnoj Gori, i od njihove reakcije zavisiće i razvoj političke situacije u državi, ocijenio je lider Pokreta za promjene (PzP), Nebojša Medojević.

On je kazao da je PzP partija koja se od osnivanja zalaže za to da Crna Gora bude članica Evropske unije (EU) i NATO, „i da to bude rezultat strukturnih reformi i demokratske tranzicije od totalitarnih režima ka demokratskim, uz puno poštovanje ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i slobode“.

Kako je naveo, PzP cijeni da formalno članstvo u EU i NATO, bez usvojenih demokratskih standarda, neće doprinijeti stvaranju bolje, demokratske i prosperitetne Crne Gore, i da kvalitet života njenih građana zavisi od sprovedenih temeljnih reformi.

„PzP ukazuje na duboku političku i državnu krizu, koja je posljedica totalitarnog političkog poretka i zloupotrebe državnog tužilaštva u cilju eliminacije političkih oponenata Demokratske partije socijalista i uvođenja Crne Gore u diktaturu i fašizam“, kazao je Medojević.

S druge strane, kako je naveo, NATO može konkretnim političkim potezima da pokaže na djelu da je članstvo Crne Gore u NATO doprinos konsolidaciji demokratije i vladavine prava i stabilnosti zemlje.

„NATO, kao kolektivni sistem bezbjednosti i zajednica demokratskih država, je danas na velikom ispitu u Crnoj Gori“, istakao je on.

Prema njegovim riječima, ako NATO bude tolerisao „politički progon Demokratskog fronta i uvođenje lične diktature Đukanovica i njegovog poslušnika Katnića, onda će Alijansa sa ulaskom ovakve Crne Gore dobiti i duboku političku i državnu dubiozu i postati promoter diktatura, korupcije i kriminala“.

„Kao lider političke partije koja se zalaže za EU i NATO, pozivam sve članice NATO da odmah reaguju i zaustave pokušaje Đukanovica i Katnića da razore pravnu državu i protivustavno i protivzakonito, zloupotrebom državnog tužilaštva, ponište demokratiju i uvedu diktaturu“, kazao je Medojević.

Kako je naveo, NATO je sada na ispitu i od njihove reakcije će zavisiti i razvoj političke situacije u Crnoj Gori.

„Da li je NATO garant razvoja demokratije i pravne države, ili podrška mafijaškom režimu u Crnoj Gori, vidjeće se ovih dana“, rekao je Medojević.

On je pozvao lidere NATO-a da na primjeru Crne Gore jasno i eksplicitno pokažu na djelu „da li podržavaju demokratiju ili mafiju.“