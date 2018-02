Mitropolit Amfilohije: Sramota je što je Marković išao na Kosovo

Nedavna posjeta crnogorskog premijera Duška Markovića Kosovu je sramota po Crnu Goru, saopštio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije na promociji knjige „Manastirski sinovi” Ilije Lakušića.

“Crna Gora je metoh Cetinjskog manastira. Izvorni Crnogorci su manastirski sinovi. Međutim, to što je ona postala metoh, a Crnogorci manastirski sinovi, to je blagodareći Metohiji, blagodareći Pećkoj patrijaršiji, koju je oslobodio kralj i gospodar Crne Gore Nikola Petrović 1912. godine i za koju su hiljade Crnogoraca žrtvovali svoje živote. To pominjem posebno danas kada se ova današnja vlast, ne Crna Gora, jer ona to ne može nikada uraditi odričući se Metohije sebe bi se same odrekla, dakle vlast današnja odriče se i pravi granice. Ovdje je taj celat bio juče, i onaj sa Haradinajem. Ja sam sahranjivao one koje su on i njegova družina poklali po Metohiji 1999. godine, a kod njega je, evo, ovih dana bio naš premijer”, rekao je mitropolit AMfilohije.

On smatra da je to tužno i jadno, te da se ništa sramnije u istoriji Crne Gore nije događalo od toga što se danas događa sa Metohijom, sa Pećkom patrijaršijom, sa Dečanima i sa spomenom onoga koji su sebe žrtvovali za oslobođenje Metohije.

“Sramna priča. Neka Bog povrati pamet onima koji su je izgubili, koji su oboljeli od muvljeg pamćenja, a to muvlje pamćenje sad proglašavaju za spasenje i za budućnost. Ništa na tom muvljem pamćenju nije sagrađeno nigdje u istoriji, pa neće ni ovdje biti”, kazao je on.

Vlada Kosova juče je na svečanoj sjednici povodom desete godišnjice jednostranog proglašenja nezavisnosti usvojila zajedničku izjavu aneks sporazuma o demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore, koji su potpisali Hašim Tači i Filip Vujanović.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da zajednička izjava otvara put da rješenje o demarkaciji granice usvoji Skupština Kosova jer omogućava da se isprave sve moguće greške i nepreciznosti u sporazumu Kosova i Crne Gore od 26. avgusta 2015. godine.