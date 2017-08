Muhović će na sud zbog tvrdnji da je turski biznismen terorista

Turski biznismen suvlasnik kompanije Euro Bor Ismail Arslan je demantovao navode predsjednika OO BS Petnjica Adnana Muhovića, koji je rekao da postoje indicije da je član terorističke organizacije FETO. On je najavio i tužbu protiv prvog čovjeka BS u Petnjici.

“Želim da kažem javnosti da sam se zaista iznenadio. Očekivao sam podršku od građana i mještana ne samo Petnjice već i okruženja. Posebno ne vidim razlog da me blati predsjednik jedne partije, predsjednik Islamske zajednice, bez ikakvih dokaza i na taj način šalje negativne poruke, ne samo meni već svim potencijalnim ulagačima”, rekao je Arslan u razgovoru za Radio Petnjica.

On je rekao da će insistirati da se ova stvar u najkraćem roku izvede na čistac.

“Pokazali smo prošle godine, 15. jula, kao narod, kako smo privrženi domovini i to treba da bude primjer i za vas ali i za druge, a naročito za gospodina koji je pokušao da nas blati. Kao što sam kazao na taj način šalje loše poruke, ne samo potencijalnim ulagačima iz Turske već i iz svih država. Jedva čekam da čujem gospodina koji je te navode iznio, da vidimo na koji je način on došao do tih dokaza da ja pripadam terorističkoj organizaciji. Radi se o ne samo neozbiljnim izjavama dotičnog gospodina, već i o opasnim izjavama koje će morati da dokazuje na sudu. Upravo se danas vraćamo za Tursku iz koje redovno izlazimo i ulazimo. Tako da bi smo do sada, po njegovim navodima, već trebali biti u zatvoru”, saopštio je biznismen iz turskog grada tekstila Denizlija.

Muhović: Želim da znam koje firme ulažu u Crnu Goru

Nakon izjave Arslana, juče se oglasio i Muhović. On kaže da je preventivno, pozvao ambasadu Turske da provjeri firmu Arslana, jer smo, kako kaže, “svjedoci otvaranja i zatvaranja raznoraznih firmi iz Turske po zemljama bivše Jugoslavije, a koje pripadaju organizaciji FETO Fetulaha Gulena, koja je od zvaničnih vlasti proglašena terorističkom organizacijom”

“Takođe, kada znamo ko je polazna veza za dovodjenje investitora za fabriku peškira na Boru, mogu se imati indicije, dakle pretpostavke da i ta firma može, a ne mora, biti dio FETO mreže. Što se tiče mene lično, gospodin Ismaili treba da zna da sam ja 2015.godine bio u zvaničnu posjetu predsjedniku Erdoganu u okviru delegacije Islamske zajednice na čelu sa reisom Fejzićem. Prvi sam Bihorac koji je kročio i boravio u predsjedničkoj palati u Ankari, tako da svaka zdrava investicija iz Turske me raduje i podržacu je, ali imam pravo i kao političar želim da znam o svakoj firmi koja dolazi iz bratske Turske” rekao je Muhović.