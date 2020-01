Nema juriša na imovinu, Mitropolija je bila izvan zakona

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović saopštio je, za TVCG, da nema povlačenja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, ističući da neće biti “ataka, niti juriša na imovinu crkava, a pogotovo ne na njihovo korišćenje”.

Istakao je da je Zakon regularno donešen, te da će se kao takav i primijenjivati. Dodao je da su na skrnavljenje državnih simbola Crne Gore, vlasti u Srbiji trebalo preventivno da djeluju i spriječe nemile scene.

Ministar Darmanović u emisiji 'Argumenti' na #RTCG: Da je nešto sporno u Zakonu o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja mi bismo već imali reakcije naših evropskih partnera. Zakon je jednak za sve i neće biti povučen. Dobio je pozitivno mišljenje Venecijanske komisije SE. pic.twitter.com/4RryHCvAb8 — MFA Montenegro (@MFA_MNE) January 20, 2020

“Crna Gora je samostalna zemlja i nije je moguiće povremeno posmatrati kao nezavisnu, a povremeno ne. Crna Gora je kao i svaka druga nezavisna zemlja na svijetu. Ima svoje odgovornosti i svoja isključiva i suverena prava da rješava svoja pitanja i jadno od tih pitanja je i ovaj Zakon. To ne treba zanemarivati i mnogo zdraviji osnosi će postojati ako to budemo poštovali. Nema potrebe za flagrantnim miješanjem u unutrašnje poslove druge zemlje,” naveo je Darmanović.

“Poruke raznih aktera državnih, nedržavnih, opozicionih lidera, nacionalističkih intelektualaca, bilo je naravno i drugačijih reakcija iz Srbije kojih je bilo malo ali su bile otrežnjujuće”, istakao je on.

Ministar Darmanović na #RTCG u emisiji "Argumenti": Neće biti nikakvog juriša na imovinu crkava. SPC i MCP su djelovale de facto izvan pravnog poretka, uz argument da je navodno Crkva stvorila državu, a ne obrnuto. To nisu argumenti za sekularno društvo i za XXI vijek. pic.twitter.com/zEGUXM76iP — MFA Montenegro (@MFA_MNE) January 20, 2020

Ovakva nacionalistička retorika vjerovatno se nije čula od perioda Miloševićevih ratova ili od referenduma, kazao je Darmanović.

“Retorika nije donijela ništa novo to su lajtmotivi koji se ponavljaju od 90-tih. Malo je reći da se negira osnovno ljudsko pravo Crnogoraca. Ima momenata gdje se može čuti da se Crna Gora smatra relativno privremenom državom, ona kao sada postoji, ali kao da će to proći,” naveo je on.

On smatra da sve to ostavlja, kako kaže, mučnu sliku.

Ministar Darmanović o izjavama Dačića: Biti nacionalista nikada nije dobar biznis i loše se završi. Kao MVP, Dačić treba da doprinosi rješavanju sporova i da izabere drugi način za djelovanje. Politika često ima svoje zakone, a u #Srbiji se približavaju izbori. pic.twitter.com/m5wkioXg7U — MFA Montenegro (@MFA_MNE) January 20, 2020

“Sliku koju jedna zemlja koja je nama partner, susjed, po mnogo čemu partner, ne bi trebalo da ostavlja prema svom susjedu koji je do sada iskazivao uvjek namjere za najboljom mogućom saradnjom na svim poljima i susjedu koji je suverena zemlja, članica NATO. Sve je to trebalo izbjeći, do toga nije trebalo doći, jer od toga nema ništa dovbro, Srbija je platila visoku cijenu”, naveo je on.

Ovakve poruke mogu privremeno da zapale javnost, ali ne mogu da donesu ništa dobro,rekao je on.

“Dosta toga je izgovoreno, urađenio, moglo bi se reći da je prilično velika energija mobilisana protiv Crne Gore, ali ne treba biti pesimista.”

On je istakao da je Zakon, kako kaže liberalan, zakon koji počiva na premisi koliko vjernika, toliko i crkava.

“Zakon je regulisao pitanje onoga što treba vratiti u državnu svojinu. Proteći će još vremena dok se shvati da niko nikom ništa neće oteti, i onda će vjerovatno čitava retorika splasnuti, shvatiće se da je Zakon jednak za sve.”

Zakon se neće povući, naprotiv Zakon je dobio visoko mišljenje meritornog tijela to je Venecijanska komisija, rekao je Darmanović.

“Stvari će se vratiti u normalne oktvire, ne mogu da tvrdim da će to baš tako kratko trajati. Crnu Goru i Srbiju povezuju važni ekonomski interesi i to ne treba zanemariti. Na brojnim poljima postoji saradnja. Obje zemlje su duboko u evropskim integracijama, mi smo daleko ispred ali ni rezultati Srbije nijesu toliko beznačajni”, naveo je Darmanović.

Darmanović je istakao da povraćaj državne svojine u njene ruke mora biti praćeno poštovanjem zakona, sve je to obuhvaćeno Zakonom.

Darmanović je istakao da je Crna Gora demokratska zemlja, u kojoj svako može iskazati svoje mišljenje, ali je podsjetio da je Zakon o slobodi vjeroispovijesti donio Parlament, a da ga jezatim potpisao predsjednik.

“Da je nešto sporno u Zakonu, mi bi već imali reakcije sa evropskih adresa. Zakon je usvojen regularno i kao takav će se primjenjivati”, istakao je on.

“Neće biti ataka, da ne kažem juriša na imovinu crkava a pogotovo ne na njihovo korišćenje. Prema tome Zakon neće biti povučen uprkos zahtjevu MCP, ali će itekako biti vođeni ozbiljni razgovori.

“Jasno je da je MCP u Crnoj Gori djelovala izvan pravnog poretka. Imali ste jedan entitet koji je odbijao sve što predstavljaju ovozemaljski zakon, osim njihovog biznisa. Argument je bio da je crkva stvorila državu a ne obrnuto. Ne može tako. Ovaj akt to reguliše i ništa više od toga,” rekao je Darmanović.

U Crnoj Gori nikada nijesu skrnavljeni simboli Srbije

Darmanović kaže da se to dešava, ali da to ne govori dobro nikada o onima koji to rade.

“Srbija odnosno vlasti bile su dužne da to spriječe, mislim da je moglo biti efikasnije reakcije i da nije smjelo da se dozvoli to jednosatno iživljavanje nad simbolima. Nije bilo fizičkog napada na prostorije, ali je bilo dovoljno za mučne scene, i bilo je prostora za preventivu. Postoje i politički lideeri koji je trebalo da ukažu da tako nešto ne treba raditi. To su bile nemile scene, loš je utisak i to što je bilo dosta studenata. Mi smo opravdano na to protestovali. U Crnoj Gori nikada nijesu skrnavljeni simboli Srbije. Srpskoj ambasadi se već godinu nalazi osoba koja je osuđena, mi smo to rješavali na civilizovan način,” podsjetio je Darmanović.

O izjavama Dačića: Ušao u teren na koji nije bio potreban

Darmanović smatra da bi ministar vanjskih poslova Ivica Dačić trebalo da izabere drugi način za djelovanje.

“Imam jako dobru saradnju sa Dačićem i žao mi je što je do takvih izjava došlo. Naravno svako nosi svoju odgovornost. Dačić je obrazovan iskusan političar, mislim da je ovim izjavama ušao na teren koji nije bio potreban. Vjerujem da će radije zaboraviti to nego što će se time ponostiti. Izazvao je utisak koji nije bio dobar, to ću mu naravno i reći”, naveo je on.