Nikolaidis: Dačićevo sastavljanje spiskova nepodobnih ljudi je čisti fašizam

Sastavljanje spiskova nepodobnih ljudi i poziv vlastima da oni budu kažnjeni je čisti fašizam, kazao je književnik Andrej Nikolaidis, nakon što se ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić obrušio na intelektualce u Beogradu koji prema njegovim riječima, podržavaju crnogorski režim.

<<<Nacrtane mete ljudima koji pozivaju na razum<<<

“Nemojmo se zavaravati i uljepšavati to. Na djelu je nerafinirani fašizam. Ti su intelektualci proglašavani za izdajnike i kada je Srbija kretala u ratove i protiv Hrvatske i protiv Bosne”, dodao je Nikolaidis.

Dačić je intelektualce optužio takođe da za to dobijaju novac, a nekoliko dana ranije Željko Čurović, predsjednik Saveza Srba iz Crne Gore je nabrojao ko su, kako je kazao, “neprijatelji Srbije” i zatražio da Beograd hitno reaguje i procesuira ih.

Nikolaidis tvrdi da se to dešava pod pokroviteljstvom Vlade i predsjednika Srbije.

“Na taj fašizam direktno je nahuškao ministar inostranih poslova u vladi Srbije Ivica Dačić kojem dakako još od njegovih političkih početaka fašizam nije stran jer je bio blizak saradnik Slobodana Miloševića. Stvari su zapravo potpuno čiste, nema ni mogućnosti za drugačijom interpretacijom, radi se samo o tome da li ćete to osuditi ili nećete, a ako nećete to znači da fašizam podržavate i to je sve”, ističe Nikolaidis.

On dodaje da u Srbiji postoji sasvim dovoljno intektualaca koji će reći “ono što im treba reći”.

“Ovo nije nova situacija. Ti su ljudi, kako je kazao, proglašavani za izdajnike i kada je Srbija kretala u ratove i protiv Hrvatske i protiv Bosne. Nažalost, za te divne ljude u Beogradu nije došlo bolje vrijeme, ali nadamo se da ćemo svi zajedno uspjeti da se dokopamo te EU i da će ovakva vrsta fašističke politike biti prošlost i za Srbiju i za Crnu Goru”, zaključio je Nikolaidis.

Stručnjak za bezbjednost i univerzitetski profesor Darko Trifunović kazao je da crkve i manastire treba braniti ustvanom žalbom.

Trenuno je, kako ocjenjuje, na djelu urušavanje političkog sistema i državnog vrha Crne Gore.

On smatra da je besmisleno komentarisati potpuno nepoznatog čovjeka koji se potpisuje kao Željko Čurović koji vodi neku NVO i to da on, kako je kazao, može da daje izjave u ime ministarstva i vlade Srbije.

“Jasno je da raznorazni prevaranti u Crnoj Gori koji se raznorazno predstavljaju, pokušavaju da Srbiju na svaki način uvuku u sukob i u događaje u Crnoj Gori”, kazao je Trifunović.

Čurović će, prema riječima Trifunovića, već sljedeće nedjelje dobiti krivičnu prijavu za to što iznosi dezinformacije.

“Niti Čurović niti neki drugi ljudi na ulici ne mogu da utiču na odluke Beograda niti oni mogu da predstavljaju Srbe i Srbiju. Mogu da predstavljaju sebe i jasno je da ćemo i ja i moje kolege i vi i svi učiniti da odnosi između Srbije i Crne Gore budu najbolji mogući a da svi oni koji su se zaletjeli da kao navodni borci za pravdu i istinu, braneći srpske crkve i manastire…. oni se ne brane onako kako oni to rade, njihov cilj je da uruše politički sistem i državni vrh Crne Gore”, istakao je Trifunović za Radio Crne Gore.

On poručuje da ako neko želi da se zaštiti i odbrani u pravnoj stvari onda piše ustavnu žalbu na zakon koji je donešen.

“Ja ih savjetujem, te koji pišu, da im žalbu ne piše Vuk Jeremić i njegov tim nego da uzmu dobre advokate. To je pravi put povređenog prava ako mislite da vam je pravo povređeno. Sve ovo drugo što se dešava pred našim očima, svi ti pojedinci i grupe, oni učestvuju u jednoj kampanji oni, koji nijesu mogli na izborima da dođu na vlast, jer kako oni tvrde da ima 28% Srba u Crnoj Gori, pa da ih stvarno toliko ima što nijesu došli na izbore. Ne sumnjamo u broj, al da su izašli na izbore sada bi polovina Parlamenta bila u njihovim rukama i zakon ne bi mogao ni biti donešen. Ali jasno je da njihove namjere nijesu pravne prirode već strogo političke prirode”, kazao je Triufuović.

Poziva građane Crne Gore da ne nasijedaju na provokacije jer, kako je dodao, svima u Srbiji je cilj da sa svojom najbližom braćom imaju najbolje odnose.

“Kako će brat da uredi svoju kuću i u kom pravcu će brat rođeni da vodi svoju kuću to nije na nama iz Srbije to je na vama. Mi u to ne smijemo da se miješamo. A ovakve situacije u kojima učestvuju ovi ljudi i ti spiskovi, pa svi znamo da su te spiskove pravili staljinisti i njihova djeca”, kazao je Trifunović.

On je pozvao i crnogorske institucije da iskoriste svoje zakonske mogućnosti protiv svih koji plasiraju lažne informacije.