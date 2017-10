Nimanbegu: Učiniću sve da se opozicija vrati u Skupštinu

Potpredsjednik Skupštine i poslanik Force Genci Nimanbegu poručio je, u intervjuu za Pobjedu, da će učiniti sve da se opozicija vrati u skupštinske klupe, kako bi svi poslanički klubovi zajedno usvajali OEBS-ove preporuke i mijenjali izborno zakonodavstvo.

“Znate da sam i prije izvjesnog vremena bio skeptičan na najave da će se opozicija vratiti u parlament. Želio bih da se to desi, jer bi i mi Albanci imali priliku da pokrenemo pitanje naših viđenja koje su promjene neophodne u izbornom zakonodavstvu. Svakako da ću uticati koliko je u mojoj moći da se to desi jer, i pored teških odnosa između većine i opozicije, smatram da sam ostao u korektnim odnosima sa većinom partijskih lidera u Crnoj Gori”, rekao je Nimanbegu.

On kaže i da Forca još ne zna hoće li podržati predsjedničkog kandidata

“Ne mogu dati ni pozitivan ni negativan odgovor. Jasno je da sa DPS-om imamo koaliciju i na lokalnom i na državnom nivou. Imamo iskustvo iz 2013. godine kada su glasači u Ulcinju bili ti koji su poništavali glasačke listiće. Tada je u Ulcinju broj poništenih listića bio oko 13 odsto. Još je dosta daleko do raspisivanja predsjedničih izbora, iako će oni biti najvjerovatinje u martu ili aprilu, još se mora izgraditi bolja saradnja između naših partija. Primjećujem da je od riječi do djela često velika razlika, a to je dosta evidentno u opštini Ulcinj, kada je deklarisana posvećenost zajedničkom radu u opštini u sjenci nekih poteza koji samo ruše tu saradnju, a ne da je učvršćuju”, kaže Nimanbegu.