Nema raskola u DPS-u, do kraja novembra predsjednički kandidat

Dok su se neke partije cijepale, čak i po nekoliko puta, Demokratska partija socijalista je samo jačala. To je poručio njen lider Milo Đukanović, naglašavajući da od 1997. u DPS-u nije bilo raskola. Njegova partija se, kaže, priprema za tri izborna ciklusa, a očekuje kako će lokalni izbori u Podgorici i još 10 opština biti nakon predsjedničkih izbora naredne godine. Nije htio konkretno da odgovori na pitanje da li će se kandidovati za predsjednika države, ističući da će kandidat DPS-a biti poznat do kraja novembra.

“Sada imamo ciklus 26. novembra u četiri opštine. Nakon toga ćemo imati predsjedničke izbore i izbore za Berane, koji ne mogu sačekati onih ostalih 11 opština koje mogu da idu od kraja maja ili recimo početkom jula, i onda ćemo imati taj ciklus od 11 opština”, istakao je Đukanović u intervjuu za Prvu Tv.

Demonstracije i pokušaj terorizma istovjetne

Za bivšeg premijera demonstracije 1998. i pokušaj terorizma 2016. suštinski su istovjetne.

“Akteri su velikosrpske partije i ista lica koje su pokušale da zaustave Crnu Goru. Podsjetimo, i moj protivkandidat je i predvodio te proteste 1997-98. godine, a i danas je vrlo otvoreno jedan od ideologa DF-a koji se pojavio u ulozi ponovnog pokušaja rušenja crnogorske države i negacije crnogorskog nacionalnog i vjerskog identiteta“, kazao je Đukanović.

Opasnije od toga je, kako ističe, ideja kojom se osporava pravo Crnoj Gori da ima i slijedi svoje nacionalne interese, već da slijedi nacionalne interese Srbije i Rusije.

“Danas tu politiku grube nasilne negacije crnogorske državnosti ipak oličava jedna politička strutura – DF – koja je u zoni podrške između 10 i 15 odsto. To je radikalan pad. Smatram da je to veliki kvalitet koji ubjedljivo govori o političkoj i svakoj drugoj emancipaciji crnogorskog društva i koji se ne može ugroziti time da su pojedine, doduše male partije koje su tokom novije političke istorije bile prepoznate kao dosta stameni borci za crnogorsku nezavisnost, danas vođeni instiktom da što brže dođu do vlasti, prešli na drugu stranu. Danas sarađuju, daju legitimitet toj rušilačkoj i anticrnogorskoj politici“, poručio je Đukanović.

A na optužbe da je stvorio privatnu državu, Đukanović političkim protivnicima poručuje da imaju problem sa svojim anticrnogorskim osjećanjem.

“Oni žele da diskreditujući mene diskredituju i proces koji sam vodio. Oni su brutalni, grubi, monstruozni u svojim ocjenama”, kazao je Đukanović.

Ponavlja- Crna Gora danas je stabilna i bezbjedna država.

“Znam mnogo država u svijetu koje ne znaju šta će sa svojom nezavisnošću. Međutim, Crna Gora je svoju nezavisnost iskoristila za bolju budućnost. Crna Gora je danas ekonomija koja je dinamično rastuća koja je uspjela da zemlju dovede do pozicije najrazvijenije zemlje na Zapadnom Balkanu. Crna Gora je i lider u procesu evropskih integracija. Sve ovo je bilo moguće postići zahvaljujući tome što smo upravo u periodu kojeg analiziramo, bili u stanju da jasno prepoznamo i definišemo svoje nacionalne interese i da nepokolebljivo krenemo putem njegovog ostvarivanja. Simbolički rečeno, u tom periodu kult herojske pogibije u Crnoj Gori počeo je da ustupa mjesto idealu slobodnog sigurnog i kvalitetnog života“, istakao je Đukanović.

Nikada se nismo svađali unutar DPS-a

Odgovarajući na pitanje o spekulacijama na račun unutrašnjih sukoba u DPS-u, Đukanović ih naziva sklonošću crnogorskog društva ka senzacionalizmu.

Kaže kako je 1997. godina kao godina raskola u nekadašnjem DPS-u, daleka prošlost.

“Daleka prošlost ne samo zbog proteklih 20 godina, nego zbog toga kako danas izgleda DPS i njena sposobnost da demokratski usaglašva sve različitosti pod njenim krovom”, kazao je Đukanović.

Nikada se u DPS-u nije svađali unutar sebe.

“Od 97-e nijesmo imali raskol u DPS, neke su se cijepale i po više puta, mi smo čuvali snagu. Nikada DPS nije imala svoje ekskluzivno političke ciljeve mimo onoga što su državni i opšti ciljevi. Uvijek je unutar DPS, uključujući i najuže rukovodstvo, bilo živog dijaloga o mnogim pitanjima. Naravno da postoje određene razlike, ali postoji kapacitet da se o tim razlikama razgovara na argumentovan način i postoji pravilo kojeg se svi pridržavamo”, kazao je Đukanović.

Predsjednik DPS-a odgovorio je i na pitanje o mogućoj kandidaturi na predsjedničkim izborima 2018. godine.

“Mi imamo imperativ pobjede, da bi i dalje čuvali važna uporišta ovakvog državno političkog kursa kojeg naši politički konkurentni žele da sruše. Sada je manje važno koliko su ustavne ovlasti šefa države”, poručio je Đukanović.

Ipak, priznaje, imponuje mu podrška.

“To me obavezuje. DPS ima više spremnih ljudi da pobijedimo na predsjedničkim izborima“, rekao je Đukanović.

Dodaje da će se do kraja novembra znati kandidat DPS za predsjednika Crne Gore.

Slađana Đukanović