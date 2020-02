Od Kozaka do Noćnih vukova: Otkrivena veza organizatora protesta u Crnoj Gori sa Rusijom

Ljubomir Filipović, šef analitike Digitalno-forenzičnog centra (DFC), organizacije koja djeluje pri Atlantskom savezu Crne Gore s ciljem razotkrivanja i borbe protiv dezinformiranja, objavio je informacije o prijetnjama koje su mu upućivane.

U Crnoj Gori već sedmicama traju protesti i vjerski obredi u znak protivljenja Zakonu o slobodi vjeroispovijesti.

“Sve ovo što se događa u vezi sa Zakonom o slobodi vjeroispovijesti preraslo je u politički obračun sa državom i njenim suverenim pravom da uređuje unutrašnja pitanja”, kazao je u intervjuu za Pobjedu prije nekoliko dana ministar odbrane Predrag Bošković.

On je tada rekao i da “svjedočimo nezapamćenoj, veoma intenzivnoj kampanji napada na Crnu Goru od Srbije sa svih nivoa podržane radikalnim elementima na političkoj i vjerskoj sceni Crne Gore”.

“Prije nekoliko dana, osoba sa desne strane na fotografiji je javno zatražila moju adresu, prijeteći da će me posjetiti i naučiti me lekciju. Nisam znao ko je, pa sam odlučio da ga istražim. I naišao sam na prošlosedmični izvještaj ruske televizije o crnogorskim protestima”, napisao je Filipović na Twitteru uz fotografiju na kojoj se vidi osoba koja mu je, navodno, prijetila.

Radi se o, tvrdi Filipović, izvjesnom Bori Đukiću, bivšem počasnom konzulu Rusije u Crnoj Gori. Đukić je, dodaje, aktivno involviran u organizaciju protesta u Crnoj Gori.

“U ovom postu naziva crnogorsku vladu “budalama”, poručivši im da opozovu Zakon o vjerskim slobodama”, napisao je Filipović.

Ostale fotografije koje je Filipović priložio pokazuju da je Đukić “veliki pobornik Crkve”, te da ima niz fotografija sa vjerskim poglavarima iz Crne Gore, Srbije i Rusije.

Đukić je takođe involviran u nešto što se zove “Balkanska kozačka vojska”, napisao je Filipović.

Pored ove paravojne formacije, Đukić je, sudeći prema fotografijama, blizak i sa “Noćnim vukovima”, ruskom organizacijom koja je aktivno učestvovala u sukobima u Ukrajini, a sa kojom je upoznata i javnost u Bosni i Hercegovini.

Međutim, aktivna saradnja sa ruskim paravojnim strukturama nije jedina Đukićeva veza sa Kremljom. Potvrđuju to i njegove fotografije koje ukazuju da on putuje i avionom u vlasništvu ruske vlade.

“Konačno, gospodin Đukić je bio osnivač i glavni finansijer “Istinske Crne Gore”, prokrremljske političke stranke koja podstiče haos među demonstrantima u Crnoj Gori”, tvrdi Filipović.