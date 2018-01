Od sjutra na čelu bjelopoljske opštine Smolović umjesto Žurića

Sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje na kojoj će za predsjednika opštine biti izabran Petar Smolović, biće održana sjutra, saznaju Dnevne novine u bjelopoljskoj opštini.

Smolović će na funkciji prvog čovjeka opštine zamijeniti Aleksandra Žurića, a Predsjedništvo DPS-a dalo je punu podršku ovakvoj odluci OO DPS Bijelo Polje.

Predsjednik bjelopoljske opštine Aleksandar Žurić neće se na narednim izborima kandidovati za ovu funkciju, jer smatra da, nakon dva uspješna mandata, mjesto prvog čovjeka ovog grada treba da preuzme neko drugi.

On je nedavno i najavio da će doći do promjene koja će sjutra biti i verifikovana, naglašavajući da ne bi bilo fer prema građanima Bijelog Polja da on vodi kampanju na predstojećim lokalnim izborima, a da, onda, funkciju predsjednika opštine preuzme neko drugi.

Žurić je, u izjavi Dnevnim novinama, podsjetio da je više puta u protekloj godini, čak i na sjednicama lokalnog parlamenta, najavljivao da se neće i treći put kandidovati.

“Poslije dva, na osnovu podrške građana Bijelog Polja, vjerujem – uspješna mandata, neću tražiti podršku na izborima u maju 2018. godine”, kaže Žurić.

Radom prvog čovjeka Bijelog Polja je zadovoljna i njegova partija, Demokratska partija socijalista, jer je DPS, nakon izbora prije četiri godine, lista koju je predvodio Žurić osvojila 19 odborničkih mjesta, od 38 koliko ima lokalni parlament.

Inače, predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić je jedini od svojih kolega u Crnoj Gori kojem su svi izvještaji o radu od 2011. od kada je na toj funkciji, usvajani bez ijednog glasa protiv.

On je uveo sanacioni plan koji traje još narednih šest godina i koji pokazuje da će njegovim ispunjenjem Bijelo Polje eliminisati dugove. Za vrijeme Žurićevog vođenja grada, u Bijelo Polje je svake godine ulagano u prosjeku po 20 miliona eura. Žurić, koji je i potpredsjednik Zajednice opština, uspio je da smanji broj zaposlenih u lokalnoj administraciji i javnim ustanovama za skoro 200.

Tim postupkom stvoren je fleksibilniji i operativniji upravni organizam i rasterećen je budžet, što olakšava realizaciju ciljeva zacrtanih agendom trajne stabilizacije javnih finansija.

Nastavljen je i trend veoma značajnog smanjenja operativnih troškova funkcionisanja organa lokalne uprave, i to ne samo zbog uštede, već zbog razvoja svijesti odnosa državnih službenika prema sredstvima građana koje predstavljaju. Opština Bijelo Polje, uz podršku Vlade Crne Gore, realizuje tri strateška projekta od državnog značaja i to Ski-centar Bjelasica, Đalovića pećinu i izgradnju kolektora. Vlada Crne Gore, odnosno Evropska unija će finansirati sva tri projekta koji su od strateškog značaja ne samo za razvoj turizma, nego i za razvoj poljoprivrede i stočarstva.