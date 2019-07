Odbor sjutra o kandidaturi Stanišića za ambasadora u BiH

Skupštinski Odbor za međunarodne odnose i iseljenike raspravljaće na sjutrašnjoj sjednici o kandidaturi Obrada Miša Stanišića za ambasadora Crne Gore u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu.

Stanišić će na toj pozicji naslijediti Milana Lakića.

Obrad Mišo Stanišić je završio Filološki fakultet. Od 1980. do 1986. radio je kao nastavnik srpsko-hrvatskog jezika i književnosti u Loparama u Bosni i Hercegovini. Od 1986. do 1991. prosvjetni inspektor u Mojkovcu, a od 1991. do 1993. bio je predsjednik SO Mojkovac.

Stanišić je od 1993. do 1998. bio pomoćnik ministra inostranih poslova u Vladi Crne Gore, dok je od 1999. do 2004. radii kao sekretar Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora u Vladi Crne Gore.

S.Đ.