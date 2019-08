Opozicija treba da iskoristi slabosti DPS-a

Ukoliko ne postoji jasno iskazana politička volja svih ključnih subjekata na političkoj sceni i spremnost na dijalog i saglasnost oko minimuma principa, reforma izbornog zakonodavstva ne može biti uspješna i neće dovesti do krajnjeg cilja, odnosno do stvaranja uslova za održavanje fer i slobodnih izbora, u kojoj god formi i pod kojim god nazivom da se kreira platforma za pregovore, kazao je za Dan Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje (CeMI). On smatra da još uvijek ima dovoljno vremena da se izborni ambijent unaprijedi do narednih izbora, odnosno da se postigne kompromis.

“Potrebno je da proces reforme izbornog zakonodavstva bude istinski transparentan i inkluzivan, te da uključi ne samo partije koje su van odbora, nego i one NVO koje raspolažu ekspertizom a nijesu u odboru iz administrativnih razloga. Potrebni su nam uslovi za fer izbore, a ko će pokupiti zasluge za uspjeh tog procesa neka odluče birači na narednim izborima”, rekao je Vujović.

Kako je dodao, opozicija pod hitno mora da se usaglasi i prekine sa međusobnim razmiricama.

“Bojim se da će opozicija ovakvim pristupom propustiti još jednu šansu da, uz jasno iskazanu podršku Evropske unije i šire međunarodne zajednice, valorizuje trajuću političku krizu i druge okolnosti koje joj idu naruku. Recimo, teško je objasniti izostanak aktivnosti opozicije u pravcu slabljenja DPS-a, koji je već prilično uzdrman brojnim aferama sa različitih strana, već imamo situaciju da svoje oštrice, u jednoj vrlo politički oportunoj situaciji, okreću jedni ka drugima. Na ovaj način opozicija samo gubi dragocjeno vrijeme, što, u konačnom, ide u prilog DPS-a. Vjerujem da u ovoj fazi treba glasno otvoriti pitanje šta je javni a šta partijski interes”, smatra on.

Prema njegovim riječima interes građana Crne Gore je da političke partije konačno pokažu ozbiljnost i pronađu minimum političke saglasnosti oko uslova za održavanje fer i slobodnih izbora.

“Isto tako, u izglednom periodu stvari se moraju mijenjati jer strpljenje gubi ne samo međunarodna zajednica već i sami građani, koji očekuju ozbiljan, promišljen, strateški pristup svojih predstavnika, a ne teatar kojem već dugo svjedočimo”, istakao je Vujović.

On je naglasio da je vrlo skeptičan prema ovom, ali i bilo kojem drugom rješenju koje dolazi od strane jednog dijela opozicije i oko kojeg prethodno nije postignut minimum saglasnosti.

“Sva ranija iskustva ukazuiju da ovakava rješenja nisu dobra ni održiva i obično nas vode u još dublju krizu. U prilog tome ne treba zaboraviti da je aktuelno izborno zakonodavstvo proizvod dogovora, odnosno bolje reći brziske trgovine v lasti i opozicije, iz kojeg smo dobili loša i neizvedena zakonska rješenja. Čini mi se da su svi politički akteri izgubili iz vida da se na izm jenama izbornog zakonodavstva radi u interesu građana i da to treba da bude primarni cilj, do kojeg je teško doći uz čvrsto insistiranje na usko partijskim i partikularnim interesima”, zaključio je Vujović.